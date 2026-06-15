Neue Erkenntnisse zur KI in der Pharmabranche zeigen das eigentliche Hindernis für die Skalierung auf: Die Umsetzung, nicht die Innovation

GENF, SCHWEIZ und WARSCHAU, POLEN / ACCESS Newswire / 15. Juni 2026 / Pharmaunternehmen haben nicht mehr damit zu kämpfen, KI-Chancen zu identifizieren – sie haben vielmehr Schwierigkeiten, diese zu skalieren. Neue Erkenntnisse von Lingaro, die auf einer Umfrage unter 150 Führungskräften aus der Pharma- und Life-Sciences-Branche basieren, zeigen, dass KI in der gesamten Branche eine hohe strategische Sichtbarkeit genießt, den meisten Unternehmen jedoch die Grundlagen fehlen, um die anfängliche Dynamik in nachhaltige geschäftliche Erfolge umzusetzen.

Fast 60 % der Befragten geben an, dass ihrer KI-Strategie eine klare Zuständigkeit fehlt. Dies verdeutlicht die Kluft zwischen den Ambitionen der Unternehmensführung und der operativen Verantwortlichkeit. Ohne definierte geschäftliche Zuständigkeiten und Erfolgskennzahlen bleiben viele Unternehmen zwischen Experimentieren und skalierter Umsetzung stecken.

Daten stellen ein weiteres Hindernis dar. Der Studie zufolge berichten 67,3 % der Führungskräfte in der Pharmabranche von fragmentierten oder nur teilweise zuverlässigen Daten. In einer Branche, in der kommerzielle, medizinische, regulatorische und Patientendaten oft in voneinander getrennten Systemen gespeichert sind, kann schlechte Datenqualität Entscheidungen verzögern, das Vertrauen mindern und die KI-Leistung schwächen.

Viele KI-Initiativen sind nach wie vor nicht auf die Bedürfnisse der Endnutzer abgestimmt. Mehr als die Hälfte der Befragten berichtet von einer uneinheitlichen Einbindung der Nutzer in die KI-Gestaltung, während 14,3 % angeben, dass nach wie vor ein technologieorientierter Ansatz vorherrscht. In der Pharmabranche hängt der Erfolg davon ab, ob KI reale Entscheidungen in den Bereichen Medizin, Vertrieb und Marktzugang unterstützt.

Die Pharmaindustrie hat den Punkt bereits überschritten, an dem KI lediglich eine Frage des Interesses oder ein Signal für Innovationskraft war, sagte Wiktor Fido, General Manager EMEA bei Lingaro. Die Unternehmen, die sich an die Spitze setzen werden, sind diejenigen, die KI als Herausforderung für das operative Modell und nicht nur als technologische Herausforderung betrachten. Das bedeutet klare Verantwortlichkeiten, Datendisziplin und die Einbindung von KI in die täglichen Entscheidungen vom ersten Tag an.

Die Studie verdeutlicht, wie schwierig dieser Übergang nach wie vor ist. Mehr als drei von vier Befragten (76,5 %) geben an, dass sie sich noch zwischen Proof of Concept und skalierbarer Produktion befinden, was darauf hindeutet, dass viele Unternehmen noch nicht die Governance, die Bereitstellungsmethoden und die Infrastruktur eingerichtet haben, die für eine erfolgreiche Skalierung erforderlich sind. Gleichzeitig geben 64,3 % an, dass KI noch nicht in die täglichen Workflows und Entscheidungen eingebettet ist, wobei 31,6 % der Befragten die Akzeptanz und das Change Management als größte Hindernisse für den Fortschritt nennen.

Eines der deutlichsten Signale in den Daten ist, dass die Akzeptanz nach wie vor unterschätzt wird, sagte Ivanka Vankova, Life Sciences Lead, Commercial Analytics bei Lingaro. Schulungen sind wichtig, ersetzen aber nicht die Integration. KI schafft Mehrwert, wenn sie in die Plattformen, Workflows und rollenspezifischen Entscheidungen eingebunden ist, die die tägliche Arbeit prägen.

Der vollständige Bericht: The State of AI Readiness in Pharma.

Über Lingaro: Lingaro ist ein End-to-End-Partner für Daten und KI für Fortune-500-Unternehmen und globale Marken. Lingaro unterstützt Unternehmen bei der Konzeption, Entwicklung und Einführung von Technologielösungen, die echte geschäftliche Auswirkungen erzielen, und bietet rund um die Uhr Support auf drei Kontinenten.

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