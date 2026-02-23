Nakaryu stärkt regionale KMU: Digitalagentur aus Nürnberg bietet Websites, Online-Marketing & Social Media

Mehr Sichtbarkeit für regionale Betriebe: Nakaryu bietet KMU aus Nürnberg und Umgebung Websites, Marketing und Social Media – planbar, modern und ergebnisorientiert.

_Nürnberg/Schwaig bei Nürnberg, [DATUM] -_ Die Nakaryu GmbH baut ihr regionales Angebot für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weiter aus. Als Digitalagentur aus der Metropolregion Nürnberg unterstützt Nakaryu Betriebe in Nürnberg, Fürth und Erlangen dabei, digital sichtbar zu werden und messbar mehr Anfragen zu gewinnen – mit modernen Websites, Local SEO, Performance-Optimierung, Content und Social Media.

Regional stark – digital sichtbar

Viele regionale Unternehmen haben hervorragende Leistungen, werden online aber zu wenig gefunden: veraltete Websites, langsame Ladezeiten, unklare Texte oder fehlende lokale Google-Signale. Nakaryu setzt auf einen praxisnahen Ansatz, der schnell Wirkung zeigt: klare Positionierung, saubere Technik, überzeugende Inhalte und lokale Auffindbarkeit.

„Gerade regional zählt Vertrauen. Eine gute Website muss in Sekunden überzeugen – und bei Google lokal sichtbar sein. Wir helfen KMU aus der Region, digital so aufzutreten, wie sie offline längst sind: professionell und verlässlich“, sagt Max Wellner, CEO & Founder.

Angebote für KMU in Nürnberg, Fürth & Erlangen

Nakaryu bietet modulare Leistungen – je nach Bedarf als Projekt oder laufende Betreuung:

Website erstellen lassen (Onepager bis Unternehmenswebsite)

Relaunch & Modernisierung bestehender Seiten

Local SEO (Google-Sichtbarkeit in der Region, Landingpages, Struktur, Inhalte)

Performance & PageSpeed (schnelle Ladezeiten, Core Web Vitals, technische Optimierung)

Social Media Betreuung (Planung, Content-Routinen, Reels/Shorts, Community-Management)

Content & SEO-Artikel (Texte, FAQs, Leistungsseiten, Branchen- und Standortseiten)

E-Commerce & WooCommerce (Shops, Optimierung, Conversion, Pflege & Weiterentwicklung)

Für Handwerk, Dienstleistungen, Praxen, Gastronomie, Einzelhandel & B2B

Das Angebot richtet sich an regionale Unternehmen aller Branchen – vom Handwerksbetrieb über Praxen, Gastro und Retail bis zu B2B-Dienstleistern und Industrie-Zulieferern. Ziel ist eine digitale Präsenz, die im Alltag hilft: weniger Rückfragen, mehr qualifizierte Anfragen, bessere Bewerbungen und ein professioneller Auftritt.

Verfügbarkeit

Regionale Projekte in der Metropolregion Nürnberg sind ab sofort möglich. Unternehmen können mit einem schnellen Einstieg starten – z. B. Website-Check, Local-SEO-Analyse oder einer klaren Roadmap für Relaunch und Sichtbarkeit.

