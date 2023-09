Nachhaltige Versorgung mit Zinn gefragt

Zinn gehört zu den lebenswichtigen Ressourcen, denn es ist ein wichtiges Technologiemetall.

Auch im Zinnbereich sind die Erwartungen in den Bereichen Soziales, Umwelt und Gouvernance (ESG) gestiegen. Zinn führt die gesamte elektrische und elektronische Welt zusammen, die für die Digitalisierung und für das Erreichen der Netto-Null-Ziele erforderlich ist. Mit einem starken Ansteigen der Zinnnachfrage in der kommenden Zeit wird allgemein gerechnet. Maschinen, Daten und Biologie verschmelzen zusehends. Systeme werden von künstlicher Intelligenz verwaltet und ihre Gegenwart wächst in allen Aspekten des modernen Lebens. Zudem bringt der Klimawandel neue Chancen für Zinnanwendungen. Solarenergie und andere Energiequellen brauchen bei der Produktion Zinn. Denn ohne Leiterplatten geht es nicht und diese brauchen große Mengen Lötzinn. Drohende Defizite und geologische Bedenken werden bei der Suche nach neuen Zinnprojekten im Blickpunkt stehen.

Heute stammen rund 97 Prozent des weltweiten Zinns nämlich aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Die negativen Umwelteinwirkungen sind oftmals gewaltig.

Da kommen Unternehmen wie First Tin – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/first-tin-ltd/ – ins Spiel, die sich um nachhaltiges Zinn aus konfliktfreien Gerichtsbarkeiten kümmern. Denn First Tin ist in Australien und im Erzgebirge in Deutschland mit seinen Zinnprojekten tätig.

Ein weiteres Zinnunternehmen, Tin One – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tinone-resources-inc/ – besitzt aussichtsreiche Zinn-, Lithium- und Zinn/Wolfram-Projekte, dies in Australien und Tasmanien. Da Lote, Leiterplatten oder Halbleiter, damit Elektronikprodukte, Hybridautos, erneuerbare Energien und andere Bereiche auf Zinn angewiesen sind, sollten sich Anleger auch mit dieser Rohstoffbranche auseinandersetzen.

Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von First Tin (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-tin-plc/ -).

