Nachfrage nach Rohstoffen steigt weltweit an

Die Industrieländer legen den Fokus auf Dekarbonisierung und Digitalisierung. Dies erfordert Rohstoffe.

Grob gesagt müssen die Länder ihre Förder- und Recyclingaktivitäten verstärken. Dabei stehen besonders die kritischen Rohstoffe im Blickpunkt. Als kritisch werden die Rohstoffe bezeichnet, die für die Technologieentwicklung und die Wirtschaft wichtig sind und bei denen Versorgungsdefizite drohen. Gerade hat das US-Energieministerium die Liste der als kritisch eingestuften Rohstoffe auf den neuesten Stand gebracht. Kupfer und Graphit sind dazugekommen. Für Kupfer ist das eine Premiere.

Kupfer ist ein wichtiger Rohstoff für die Elektrifizierung. Für die nächsten zehn Jahre werden Engpässe beim rötlichen Metall erwartet. Auch Metalle der Platingruppe, die essenziell für Wasserstoffelektrolyseure sind, gelten nun ebenfalls als kritisch. Palladium dagegen gilt nicht mehr als kritisches Metall, da Katalysatoren auf dem Rückzug sind. Beim Kupfer beruht die Einstufung als kritisches Metall auf der Prognose, dass es zu wenig neue Projekte gibt. Zudem sinken die Erzgehalte bei den Kupferprojekten. In der Europäischen Union gibt es das Gesetz über kritische Rohstoffe. Es zielt darauf ab bis 2030 rund zehn Prozent des jährlichen Rohstoffbedarfs zu gewinnen, 40 Prozent zu verarbeiten und 15 Prozent dem Recycling zuzuführen.

Auch wenn derzeit Industriemetalle unter den eher enttäuschenden Konjunkturdaten Chinas leiden, so ist beispielsweise Kupfer einer der wichtigsten und zudem ein fast unersetzbarer Rohstoff für die Zukunft. Da sollte es auch preislich wieder nach oben gehen.

Kupfer besitzt beispielsweise Torq Resources – https://www.youtube.com/watch?v=2ui0DpSONhM – im Boden. Das Kupfer- und Goldexplorationsunternehmen besitzt hervorragende Beteiligungen in Chile, etwa das Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia.

Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=skSS4U8X-LE – ist in Südamerika in Sachen Gold, Silber und Kupfer unterwegs. Hauptprojekt ist das The Lost Cities – Cutucu-Projekt im Südosten Ecuadors.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und von Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -).

