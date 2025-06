Mustang Energy Corp. treibt strategische Optionsvereinbarungen mit Thunderbird Resources Ltd. voran

Vancouver, British Columbia, 16. Juni 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (Mustang oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die ersten Zahlungen und Aktienemissionen gemäß den beiden strategischen Optionsvereinbarungen mit Thunderbird Resources Ltd. (ASX: THB) (Thunderbird) abgeschlossen hat. Mit dem Abschluss der ersten Zahlungen hat das Unternehmen sein Engagement für die strategische Partnerschaft mit Thunderbird gefestigt und die Voraussetzungen für weitere Fortschritte auf dem Weg zur Erschließung des Potenzials des Projekts Cluff Lake und des Projekts Surprise Creek (wie hierin definiert) geschaffen.

Wie das Unternehmen in seiner Pressemeldung vom 4. Juni 2025 mitgeteilt hatte, schloss es am 3. Juni 2025 mit Thunderbird eine Optionsvereinbarung (die Cluff Lake-Vereinbarung) ab, um eine ungeteilte 80%ige Beteiligung (die Option auf Cluff Lake) an bestimmten Mineral-Konzessionen im Besitz von Thunderbird in und rund um Cluff Lake zu erwerben (das Projekt Cluff Lake). Gleichzeitig mit der Cluff Lake-Vereinbarung schloss das Unternehmen eine zweite Optionsvereinbarung (die Surprise Creek-Vereinbarung und zusammen mit der Cluff Lake-Vereinbarung die Vereinbarungen) mit Thunderbird am 3. Juni 2025, ab, um eine ungeteilte 80%ige Beteiligung (die Option auf Surprise Creek und zusammen mit der Cluff-Lake-Option die Option) an bestimmten Mineral-Konzessionen im Besitz von Thunderbird in und rund um Surprise Creek, Pring Lake und Ellis Bay/Bob Lake zu erwerben (das Projekt Surprise Creek). Weitere Informationen über das Projekt Cluff Lake und das Projekt Surprise Creek finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. Juni 2025.

Option auf Cluff Lake

Als erste Gegenleistung für die Option auf Cluff Lake leistete das Unternehmen eine Barzahlung in Höhe von 20.000 $ und emittierte am 16. Juni 2025 (das Abschlussdatum) 425.531 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) an Thunderbird.

Die Zeitpläne für die Barzahlungen, die Aktienemissionen und die Explorationsausgaben für die verbleibende Gegenleistung für die Option auf Cluff Lake sehen wie folgt aus:

Erworbene Beteiligung Datum Barzahlungen Explorationsausgaben Wert der ausgegebenen

Aktien

Für den Erwerb einer 60%igen Am oder vor dem 3. Juni 2027 50.000 $ 1.000.000 $ K.A.

Beteiligung am Projekt Cluff Lake

durch das Unternehmen

(CL-Beteiligung der Stufe

1)

Für den Erwerb einer zusätzlichen Am oder vor dem zweiten Jahrestag, 50.000 $ 2.00.0000 $ 100.000 $(1)

20%igen Beteiligung am Projekt an dem das Unternehmen die

Cluff Lake durch das Unternehmen CL-Beteiligung der Stufe 1

(CL-Beteiligung der Stufe erwirbt

2)

RESTBETRAG, GESAMT: 100.000 $ 3.000.000 $ 100.000 $

(1) In der Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. Juni 2025 hieß es, dass der Aktienpreis für die Emissionen im Rahmen der CL-Beteiligung der Stufe 2 auf einem angenommenen Preis von 0,235 $ pro Aktie basieren wird. Das Unternehmen stellt klar, dass der Aktienpreis für die CL-Beteiligung der Stufe 2 durch den Marktpreis zum Zeitpunkt der Emission bestimmt wird, der gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange ermittelt wird.

Sobald das Unternehmen die CL-Beteiligung der Stufe 2 erworben hat, wird Thunderbird eine 2%ige NSR-Royalty (Net Smelter Return) für das Projekt Cluff Lake in Bezug auf alle Mineralien, Mineralienprodukte, Erze oder Konzentrate, die in den Konzessionen des Projekts Cluff Lake produziert werden, einbehalten.

Option auf Surprise Creek

Als erste Gegenleistung für die Option auf Surprise Creek leistete das Unternehmen eine Barzahlung von 20.000 $ und emittierte am Abschlussdatum 425.531 Aktien an Thunderbird.

Der Zeitplan für die Barzahlungen, die Aktienemissionen und die Explorationsausgaben für die verbleibende Gegenleistung für die Option auf Surprise Creek sieht wie folgt aus:

Erworbene Beteiligung Datum Barzahlungen Explorationsausgaben Wert der ausgegebenen

Aktien

Für den Erwerb einer 51%igen Am oder vor dem 3. Juni 2027 50.000 $ 1.000.000 $ K.A.

Beteiligung am Projekt Surprise

Creek durch das Unternehmen

(SC-Beteiligung der Stufe

1)

Für den Erwerb einer zusätzlichen Am oder vor dem zweiten Jahrestag, 50.000 $ 2.00.0000 $ 100.000 $(1)

29%igen Beteiligung am Projekt an dem das Unternehmen die

Surprise Creek durch das SC-Beteiligung der Stufe 1

Unternehmen (SC-Beteiligung der erwirbt

Stufe

2)

GESAMT: 100.000 $ 3.000.000 $ 100.000 $

(1) In der Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. Juni 2025 hieß es, dass der Aktienpreis für die Emissionen im Rahmen der SC-Beteiligung der Stufe 2 auf einem angenommenen Preis von 0,235 $ pro Aktie basieren wird. Das Unternehmen stellt klar, dass der Aktienpreis für die SC-Beteiligung der Stufe 2 durch den Marktpreis zum Zeitpunkt der Emission bestimmt wird, der gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange ermittelt wird.

Sobald das Unternehmen die SC-Beteiligung der Stufe 2 erworben hat, wird Thunderbird eine 2%ige NSR-Royalty auf das Projekt Surprise Creek für alle Mineralien, Mineralienprodukte, Erze oder Konzentrate, die in den Konzessionsgebieten des Projekts Surprise Creek produziert werden, einbehalten.

Alle am Abschlusstag an Thunderbird ausgegebenen Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die nach vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlusstag abläuft. Die Aktienemissionen für die CL-Beteiligung der Stufe 2 und die SC-Beteiligung der Stufe 2 unterliegen weiterhin der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 92.211 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Projekt Ford Lake von Mustang erstreckt sich über 7.743 Hektar im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 Hektar erstrecken. Hinzu kommt noch das Projekt Spur (17.929 Hektar) in der südöstlichen Region. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch ein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Für das Board of Directors,

Nicholas Luksha

Nicholas Luksha

CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf die Ausübung der verbleibenden Option durch das Unternehmen, den erwarteten Nutzen des Projekts Cluff Lake und des Projekts Surprise Creek, den Erfolg der strategischen Partnerschaft zwischen dem Unternehmen und Thunderbird und das zukünftige Potenzial der Mineral-Claims, die im Rahmen der Vereinbarung erworben werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Option auf Cluff Lake und die Option auf Surprise Creek vollständig auszuüben und in diesem Zusammenhang alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen, den erwarteten Nutzen zu realisieren und die erwartete Integration im Anschluss an die Transaktionen zu vollziehen sowie die Exploration des Projekts Cluff Lake und des Projekts Surprise Creek und umliegenden Mineral-Claims, die gemäß den Vereinbarungen in Option an das Unternehmen vergeben werden, fortzusetzen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

