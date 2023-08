Movella gibt strategische Partnerschaft mit Teamworks hinsichtlich Bereitstellung von Bewegungsanalyselösungen für Sportorganisationen bekannt

Teamworks wird Kunden des Kinduct-Sportmanagementsystems von Movella auf sein Operating System for Sports umstellen und Movella-kompatible Bewegungsanalyselösungen integrieren

Henderson (Nevada) und Durham (North Carolina), Accesswire, 22. August 2023. Movella Holdings Inc. (NASDAQ: MVLA) (Movella), ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analysen, die die Digitalisierung von Bewegungen ermöglichen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Teamworks bekannt, einem SaaS-Unternehmen, das Spitzensportler und taktische Organisationen in allen Teilen der Welt betreut. Die Partnerschaft soll dem Kundenstamm beider Unternehmen gemeinsam integrierte Lösungen anbieten, wobei Teamworks sein Operating System for Sports zur Unterstützung bestehender Kunden von Movella im Bereich Sportleistungsmanagement bereitstellt und Movella seine Komplettlösungen zur Analyse von Sportbewegungen den über 6.000 Kunden von Teamworks anbietet.

Im Rahmen des Abkommens wird Teamworks mit dem bestehenden Kundenstamm von Movella zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang der Sportlerdaten zu Smartabase, einem kürzlich von Teamworks erworbenen Datenmanagementsystem für menschliche Leistungen, zu ermöglichen. Movella und Teamworks werden die 3D-Bewegungsmessungslösungen von Movella für den menschlichen Körper in das Operating System for Sports von Teamworks integrieren und die kombinierte Lösung ihrem umfassenden und wachsenden Kundenstamm anbieten. Movella und Teamworks werden im Rahmen der Partnerschaft aktiv daran arbeiten, Daten und Dienstleistungen auf die Plattform von Teamworks zu übertragen.

Movella hat in den letzten Jahren ein beträchtliches Wachstum im Gesundheits- und Sportmarktsegment verzeichnet. Unser Sportmanagementsystem Kinduct wird von über 500 Sportteams genutzt, sagte Ben Lee, CEO von Movella. Durch die Partnerschaft mit Teamworks haben unsere Kunden Zugang zu einer Reihe von Produkten, die zu den besten ihrer Art zählen und für jede Phase des Lebenszyklus eines Sportlers geeignet sind. Für Movella beschleunigt diese Partnerschaft seine Durchdringung der Bewegungsdigitalisierungsanalyse im Marktsegment für Sport und taktische Teams.

Travis McDonough, Founder von Kinduct und VP of Business Development von Movella, sagte: Bei der Suche nach dem besten Sporttechnologieunternehmen, mit dem Movella eine Partnerschaft eingehen kann, war Teamworks eine offensichtliche Wahl. Ausschlaggebend für unsere Entscheidung war die Wahl eines Unternehmens mit einem erstklassigen Führungsteam, einer nachweislichen Erfolgsbilanz und einem umfassenden Sortiment an Tools, die unsere modernen biomechanischen Tracking-Lösungen ergänzen würden. Die Kombination unserer Produktangebote soll den Markt revolutionieren und unserem Kundenstamm ein unvergleichliches Produkt und einen unvergleichlichen Service bieten.

Zach Maurides, CEO von Teamworks, betonte den Nutzen für die Kunden: Die Bewegungsanalyse ist für viele unserer Kunden aus dem Spitzensport und der taktischen Performance von grundlegender Bedeutung. Diese Partnerschaft bietet ihnen eine ganzheitliche Lösung, um diese Daten im Kontext zu betrachten und Sportlern und Servicemitgliedern dabei zu helfen, ihr Bestes zu geben. Hinsichtlich der Umstellung der Kinduct-Kunden auf Smartabase fügte Maurides hinzu: Wir freuen uns darauf, eng mit Movella und dessen Kinduct-Kunden zusammenzuarbeiten, um sie effektiv auf Smartabase umzustellen und sie für zukünftige Innovationen und die Integration in das Betriebssystem für den Sport zu rüsten.

Über Movella Holdings Inc.

Movella ist ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analysen, die die Digitalisierung von Bewegungen ermöglichen. Movella bedient die Unterhaltungs-, Gesundheits- und Sportmärkte sowie Automations- und Mobilitätsmärkte. Unsere Innovationen ermöglichen Kunden, den Wert der Bewegung zu nutzen, indem sie Daten in aussagekräftige und verwertbare Erkenntnisse umwandeln. In Zusammenarbeit mit weltweit führenden Marken wie Electronic Arts, EPIC Games, 20th Century Studios, Netflix, Toyota, Siemens und mehr als 500 Sportorganisationen schafft Movella außergewöhnliche Ergebnisse, die die Menschheit voranbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.movella.com.

Über Teamworks

Teamworks ist das bewährte Betriebssystem für Höchstleistungen, das von über 6.000 Sport-, Militär- und öffentlichen Sicherheitsorganisationen in allen Teilen der Welt eingesetzt wird. Die Teamworks-Produktreihe ist auf einer zentralisierten, integrierten Plattform verfügbar und bietet spezialisierte Anwendungen zur Unterstützung von Rekrutierung, Entwicklung, Management, individueller Markenbildung und Gemeinschaftsbildung. Teamworks mit Sitz in Durham in North Carolina wurde im Jahr 2004 gegründet und baut seine globale Präsenz mit Mitarbeitern in zehn Ländern und Niederlassungen in London in England sowie Brisbane in Australien weiter aus. Besuchen Sie teamworks.com, um mehr zu erfahren.

Pressesprecherin – Teamworks

Karla Anderson

kanderson@teamworks.com

QUELLE: Movella Holdings Inc.

Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Movella Holdings Inc.

Investor Relations

110 – 3535 Executive Terminal Drive

89052 Henderson, NV

USA

email : investors@movella.com

Pressekontakt:

Movella Holdings Inc.

Investor Relations

110 – 3535 Executive Terminal Drive

89052 Henderson, NV

email : investors@movella.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.