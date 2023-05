Moolec Science stellt aktuelle Unternehmensnachrichten für das dritte Quartal 2023 vor

LUXEMBURG / ACCESSWIRE / 30. Mai 2023 / Moolec Science SA (NASDAQ:MLEC), ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen für Lebensmittelzutaten, das sich auf die Produktion von tierischen Proteinen in Pflanzen durch Molecular Farming konzentriert, meldete heute aktuelle Nachrichten aus dem Unternehmen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023, das zum 31. März 2023 abgeschlossen wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70757/MOOLEC_053123_DEPRcom.001.jpeg

Im Folgenden die wichtigsten neuesten Nachrichten aus dem Unternehmen:

– Am 3. Januar nahm das Unternehmen den Handel an der Nasdaq unter dem Tickersymbol MLEC für die Stammaktien und unter dem Tickersymbol MLECW für die Warrants des Unternehmens auf.

– Das Vorankommen bei F&E und den aufsichtsrechtlichen Genehmigungen ist auf Kurs:

o Fleischersatz (YEEA) kam in den F&E-Stadien voran, und es wurden erfolgreich neue Fleischproteine exprimiert.

o Die Pipeline der Fleischersatz-Produkte machte erhebliche wissenschaftliche Fortschritte bei der Produktion tierischer Proteine in pflanzlichen Wirten.

o Die aufsichtsrechtliche Genehmigung von USDA-APHIS für Färberdistel-Pflanzen mit molekularer Gamma-Linolensäure (GLA) ging ein.

o Die Multiplikation von molekularem Färberdistel-Saatgut ist auf der Basis der internen Unternehmensplanung auf Kurs. Die Expressionsrate von GLA lag bei ungefähr 60 %, 10 % über den Erwartungen.

– Integration von vor- und nachgelagerten Kapazitäten:

o Moolec erwarb Kapazitäten für pflanzliche Zutaten zur Konsolidierung der Technologie des Molecular Farming.

o Das Unternehmen unterzeichnete vor kurzem eine Absichtserklärung mit Bioceres Crop Solutions (NASDAQ: BIOX) für bis zu 20.000 Tonnen nachhaltiger HB4®-Sojabohnen als Betriebskapital, das innerhalb von drei Jahren mit Stammaktien oder in bar zu zahlen ist.

Wir freuen uns sehr, den Markt zum ersten Mal als börsennotiertes Unternehmen zu informieren: als das zukunftsweisende Food-Biotech-Unternehmen im Molecular Farming an öffentlichen Märkten. Ich möchte unserem gesamten Team für sein unerschütterliches Engagement beim Aufbau einer neuen Kategorie in der Lebensmittelindustrie danken. Wir freuen uns auf unseren weiteren Weg, auf dem wir ein resilienteres und nachhaltigeres Lebensmittelsystem um unseres Planeten willen aufbauen werden, erklärte Gaston Paladini, der Chief Executive Officer, Chairman und Mitbegründer von Moolec Science. Wir haben in einer sehr kurzen Zeitspanne sehr wichtige wissenschaftliche, betriebliche und aufsichtsrechtliche Meilensteine sowie geschäftliche und finanzielle Fortschritte erreicht. Ich bin stolz auf das Team von Moolec, die Moolers!, fügte er hinzu.

Nach Abschluss unseres Unternehmenszusammenschlusses am 30. Dezember 2022 und der Aufnahme des Handels an der Nasdaq mit Wirkung ab dem 3. Januar 2023 sind wir zuversichtlich, dass Moolec durch den Zugang zu den öffentlichen Märkten die Flexibilität und Bekanntheit erlangen wird, die weiteres Wachstum für das Unternehmen generieren werden. Wir schätzen auch die Fortschritte und die Dynamik unseres Teams im Bereich Forschung und Entwicklung. Unsere anhaltenden Bemühungen haben Moolec an der Spitze der Entwicklung pflanzenbasierter tierischer Proteine positioniert. Wir freuen uns über unsere bisherigen Fortschritte und liefern in mehreren Bereichen gleichzeitig weitere Ergebnisse, meinte José Lopez Lecube, der Chief Financial Officer und Director von Moolec Science.

Für eine vollständige Version der Unternehmensnachrichten von Moolec für das dritte Quartal 2023 klicken Sie bitte hier.

Das Management von Moolec wird eine Telefonkonferenz und Frage-und-Antwort-Sitzung abhalten, die von einer Präsentation begleitet wird, welche während des Webinars abrufbar sein wird.

Für den Zugang zur Telefonkonferenz nutzen Sie bitte die folgenden Daten:

– Datum: Mittwoch, 31. Mai 2023

– Uhrzeit: 8:00 Uhr ET

– Registrierungslink: zoom.us/webinar/register/WN_-247lVcTSjG8O-cdXAt4FQ#/registration

Bitte wählen Sie sich 5-10 Minuten vor dem Start ein, um sich zu registrieren und teilzunehmen. Ein Replay und die PDF-Fassung der Präsentation werden ca. zwei Stunden nach Abschluss des Live-Events über die Investor-Relations-Website des Unternehmens abrufbar sein.

Über Moolec Science SA

Moolec Science ist ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen für Lebensmittelzutaten, das sich auf die Produktion von tierischen Proteinen in Pflanzen durch Molecular Farming, eine bahnbrechende Technologie im Bereich alternativer Proteine, konzentriert. Sein Ziel ist die Optimierung des Geschmacks, des Nährwerts und der Bezahlbarkeit alternativer Proteinprodukte bei gleichzeitigem Aufbau eines nachhaltigeren und ausgewogeneren Lebensmittelsystems. Der technologische Ansatz des Unternehmens zielt darauf ab, die Kostenstruktur pflanzenbasierter Lösungen mit den organoleptischen Eigenschaften und Funktionen tierischer Lösungen zu erreichen. Die Technologie von Moolec Science wird seit mehr als zehn Jahren entwickelt und ist bekannt dafür, Pionierarbeit bei der Produktion von Rindereiweiß in einer Nutzpflanze für die Lebensmittelindustrie geleistet zu haben. Das Produktportfolio des Unternehmens nutzt die agronomische Effizienz von häufig eingesetzten Zielkulturen wie Soja und Erbsen, und Moolec Science verfügt über ein wachsendes internationales Patentportfolio (23, bereits gewährte Patente und Anmeldungen) für seine Technologie des Molecular Farming. Das Unternehmen wird von einem vielseitigen Team von Akademikern und Food-Insidern geleitet und ist in den Vereinigten Staaten, Europa und Südamerika präsent. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.moolecscience.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie prognostizieren, beabsichtigen, anstreben, anvisieren, glauben, erwarten, schätzen, planen, Ausblick und projizieren und anderen ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sein, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Leistung, Aussichten, Einnahmen und andere Aspekte des Geschäfts von Moolec Science S.A. (Moolec) sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen über künftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Obwohl wir glauben, dass wir über eine angemessene Grundlage für jede in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussage verfügen, weisen wir Sie darauf hin, dass diese Aussagen auf einer Kombination von Fakten und Faktoren beruhen, über die wir uns nicht sicher sein können. Wir können Ihnen nicht versichern, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung als richtig erweisen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von bedeutenden Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften, die Möglichkeit, dass Moolec von wirtschaftlichen, geschäftlichen und/oder anderen Wettbewerbsfaktoren nachteilig beeinflusst wird, Kosten im Zusammenhang mit der Ausweitung des Geschäfts von Moolec sowie andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die unter der Überschrift Risk Factors in der bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Registrierungserklärung Form F-1 S. Securities and Exchange Commission (SEC) sowie in den anderen von Moolec bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollte sich eine unserer Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Maße von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen.

Kontaktdaten

Catalina Jones

Chief of Staff & Sustainability

comms@moolecscience.com

Martín Taraciuk

Investor Relations

ir@moolecscience.com

Michael Bowen

ICR, LLC

moolecir@icrinc.com

Dazugehörige Dateien

2023.05.30 3QFY23 Business Update PR.pdf

QUELLE: Moolec Science

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Moolec Science SA

Catalina Jones

Innovation Centre, Gallows Hill

CV34 6UW Warwick

Großbritanien

email : comms@moolecscience.com

Pressekontakt:

Moolec Science SA

Catalina Jones

Innovation Centre, Gallows Hill

CV34 6UW Warwick

email : comms@moolecscience.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.