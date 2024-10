Monumental Energy Corp. schließt endgültige Vereinbarung mit Taranaki Ventures Limited über eine 25%ige Royalty-Beteiligung an den für Aufwältigungsarbeiten vorgesehenen Öl- und Gasbohrungen Copper Moki ab

Pressemitteilung – Vancouver, British Columbia – 25. Oktober 2024 / IRW-Press / Monumental Energy Corp. (Monumental oder das Unternehmen) (TSX-V: MNRG; FWB: ZA6; OTCQB: MNMRF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit New Zealand Energy Corp. (NZEC)(TSXV: NZ) eine Kaufoptions- und Royalty-Vereinbarung (die Vereinbarung) abgeschlossen hat, die es dem Unternehmen ermöglicht, sich an der Sanierung und Wiederinbetriebnahme von zwei bedeutenden, ehemals produzierenden Ölbohrungen in Neuseeland zu beteiligen. Bei Ausübung der Kaufoption erhält Monumental 25 % des Wertes, der aus dem Verkauf von Öl und Gas aus den beiden Bohrungen erzielt wird.

Die Options- und Royalty-Vereinbarung wurde zwischen der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Monumental, Monumental Energy Corp NZ Limited, und Taranaki Ventures Limited (TVL), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von New Zealand Energy Corp. (NZEC)(TSXV: NZ), am 25. Oktober 2024 geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wird sich das Unternehmen unter anderem an den Reparatur- und Aufwältigungsarbeiten beteiligen, um die Produktion aus zwei Bohrungen, Copper Moki 1 & 2 (CM 1 & 2), die sich auf einem genehmigten Block PMP 55491 befinden, an dem TVL eine 100%ige Beteiligung hält, wieder aufzunehmen.

Im Zusammenhang mit der Vereinbarung haben die Parteien den Bedingungen einer Royalty-Vereinbarung zugestimmt, die der Vereinbarung beigefügt ist und ab dem Datum in Kraft tritt, an dem das Unternehmen die Kaufoption ausübt. Gemäß einem detaillierten Budget- und Arbeitsplan wird das Unternehmen monatliche Barzahlungen leisten, um die Reparatur- und Aufwältigungsarbeiten an CM 1 & 2 durchzuführen, die nach Beginn schätzungsweise etwa drei Wochen dauern werden. Diese Arbeiten bedürfen weiterhin der Zustimmung des Ministers in Neuseeland gemäß dem New Zealand Crown Minerals Act 1991.

Die Gesamtkosten für die Durchführung der Aufwältigungsarbeiten an CM 1 & 2 werden auf etwa 800.000 NZ$ geschätzt. Als Gegenleistung gewährte TVL Monumental die Kaufoption zum Erwerb einer Royalty, die gemäß der Royalty-Vereinbarung bei Produktionsbeginn fällig wird. Die Kaufoption kann vom Unternehmen nach eigenem Ermessen nach erfolgreichem Abschluss der Aufwältigungsarbeiten an CM 1 & 2 und Produktionsbeginn ausgeübt werden. Sobald die Royalty in Kraft tritt, ist sie von TVL innerhalb von 30 Tagen nach Ende jedes Quartals zahlbar, berechnet auf Open-Book-Grundlage, indem die Verkaufserlöse, die TVL aus dem Verkauf oder der sonstigen Veräußerung von Erdöl aus einer oder der beiden Bohrungen CM 1 & 2 gemäß den zu diesem Zeitpunkt geltenden Verkaufsvereinbarungen abzüglich der in der Royalty-Vereinbarung festgelegten zulässigen Abzüge (Nettoeinnahmen) mit 75 % multipliziert werden; die Royalty ist zahlbar, bis dem Unternehmen ein Betrag in Höhe der Aufwältigungskosten zugeflossen ist. Danach wird die Royalty durch Multiplikation der Nettoeinnahmen mit 25 % berechnet.

Wenn die Aufwältigungsarbeiten erfolgreich sind und die Produktion beginnt, wird das Öl aus den Bohrungen CM 1 und 2 per LKW zur 50 % im Besitz von NZEC befindlichen Produktionsanlage in Waihapa transportiert, wo es verarbeitet und direkt auf dem neuseeländischen Markt verkauft wird. Das Begleitgas wird als Brenngas vor Ort verwendet und überschüssiges Gas wird zur Verarbeitung und zum Verkauf per Pipeline nach Waihapa transportiert.

Monumental und NZEC gehen davon aus, dass die Aufwältigungsarbeiten im ersten Quartal 2025 beginnen werden, vorbehaltlich der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen im Rahmen der Vereinbarung, zu denen die endgültige Genehmigung der Vereinbarung durch die TSX Venture Exchange (die Börse), die entsprechende Zustimmung des Ministers in Neuseeland gemäß dem New Zealand Crown Minerals Act 1991 und die Verfügbarkeit der für die Durchführung der Aufwältigungsarbeiten erforderlichen Ausrüstung und des erforderlichen Personals gehören.

Die Vereinbarung unterliegt der vorherigen Zustimmung der Börse, und wenn sie abgeschlossen ist, stellt die geplante Transaktion gemäß Exchange Policy 5.3 – Acquisitions and Dispositions of Non-Cash Assets einen grundlegenden Erwerb für das Unternehmen dar. Die Zustimmung der Börse erfordert unter anderem die Erstellung und Einreichung eines Berichts gemäß National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities (der 51-101-Bericht). Die Vereinbarung gilt nicht als eine unabhängige Transaktion, da Frank Jacobs ein Direktor des Unternehmens und von NZEC ist.

Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens wurde gemäß den Richtlinien der Börse eingestellt und wird so lange eingestellt bleiben, bis alle erforderlichen Unterlagen bei der Börse eingereicht und von diese akzeptiert wurden und die Erlaubnis zur Wiederaufnahme des Handels von der Börse erteilt wurde.

Über Monumental Energy Corp.

Monumental Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Rohstoffkonzessionsgebieten im Bereich der kritischen und sauberen Energie, gerichtet ist. Das Unternehmen hat eine Option auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung am Cäsium-Lithium-Sole-Projekt Laguna in Chile. Das Unternehmen hält eine 2%ige Net Smelter Return Royalty auf den Anteil von Summit Nanotech an einer etwaigen zukünftigen Lithiumproduktion im Projekt Salar de Turi. Das Unternehmen hält Anteile von New Zealand Energy Corp.

Für das Board of Directors,

/gez./ Michelle DeCecco

Michelle DeCecco, CEO

Kontaktinformationen:

Michelle DeCecco, Chief Executive Officer und Direktorin

E-Mail: michelle@monumental.energy

oder

Maximilian Sali, VP Corporate Development und Direktor

E-Mail: max@monumental.energy

Tel: 1-604-367-8117

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen, die unter anderem die potenziellen Pläne für die Projekte des Unternehmens, die Vereinbarung und die Royalty, die Genehmigung der Vereinbarung durch die TSX Venture Exchange, die Erstellung und die Einreichung eines 51-101-Berichts, die erforderlichen neuseeländischen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Personal, die erwarteten Aufwältigungsarbeiten an CM 1 & 2, den Abschluss der Aufwältigungsarbeiten und die Aufnahme der Produktion in CM 1 & 2, potenzielle Öl- und Gastransaktionen sowie andere Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seine Projekte, seine Ziele und andere Angelegenheiten betreffen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises von Metallen sowie des Preises von Öl und Gas, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jenen anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca angegeben sind. Obwohl diese Schätzungen und Annahmen vom Management des Unternehmens als angemessen erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und behördlichen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, die Nichtverfügbarkeit von Personal und Ausrüstung für die Arbeitsprogramme, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen betrieblichen Schwierigkeiten (einschließlich des Versagens von Ausrüstung oder Prozessen, gemäß den Spezifikationen oder Erwartungen zu arbeiten), Kosteneskalation, Nichtverfügbarkeit von Ausrüstung oder Prozessen, behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen, Arbeitsunruhen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen sowie unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen), Risiken im Zusammenhang mit ungenauen geologischen Annahmen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen und aufrechtzuerhalten, Genehmigungen und Erlaubnisse, das Versäumnis, Vereinbarungen über den Zugang zur Oberfläche oder Absprachen mit lokalen Gemeinden, Landbesitzern oder indigenen Gruppen zu treffen oder aufrechtzuerhalten, Wechselkursschwankungen, die Auswirkungen von Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt, die Einschränkung von Arbeitskräften und internationalen Reisen und Lieferketten, der Preisrückgang bei Lithium, Cäsium und anderen Metallen, ein Rückgang der Öl- und Gaspreise, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern, Beratern oder Direktoren, das Versagen, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der indigenen Gemeinschaften) einzuholen und/oder aufrechtzuerhalten, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versagen von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Monumental Energy Corp.

Ryan Cheung

228 – 1122 Mainland Street

V6B 5L1 Vancouver, BC

Kanada

email : rcheung@mcpa.ca

Pressekontakt:

Monumental Energy Corp.

Ryan Cheung

228 – 1122 Mainland Street

V6B 5L1 Vancouver, BC

email : rcheung@mcpa.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.