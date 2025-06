Mogotes startet 15Mio. CAD Privatplatzierung und begrüßt argentinische strategische Investoren

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

2. Juni 2025 – Toronto, Ontario – Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) – www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-ceo-insight-on-trench-results-at-cruz-del-sur-and-stockwork-hills/ – („Mogotes“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung durch die Ausgabe von bis zu 75.000.000 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,20 CAD pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 15.000.000 CAD (das „Angebot“) bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie“) und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein „Optionsschein“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,40 CAD pro Stammaktie für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren nach Abschluss des Angebots.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für die Finanzierung der Explorationsprogramme des Unternehmens und die Erschließung des unternehmenseigenen Grundstücks Filo Sur sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Das Unternehmen begrüßt die Beteiligung der sehr bekannten argentinischen Familie Braun, die über ein verbundenes Unternehmen 9.000.000 CAD des Angebots gezeichnet hat, wodurch die Familie nach Abschluss des Angebots ein bedeutender Aktionär wird. Im Zusammenhang mit der strategischen Investition wird Herr Carlos Braun dem Vorstand des Unternehmens beitreten.

Seit mehr als 130 Jahren ist die Familie Braun in Argentinien ein Synonym für Unternehmertum und Führungsstärke. Die Familie ist mit einer der Gründerfamilien von Bunge Global (NYSE: BG) verwandt, einem Eckpfeiler des globalen Agrobusiness. Diese strategische Investition wurde über ihr in Genf ansässiges Family Office organisiert, das ein diversifiziertes Portfolio globaler Investitionen in den Bereichen Landwirtschaft, natürliche Ressourcen, Infrastruktur und innovationsgetriebene Unternehmen verwaltet. Ihr tiefes Verständnis des südamerikanischen Geschäftsumfelds und ihre langjährigen regionalen Netzwerke machen sie zu einer wertvollen Ergänzung der Aktionärsbasis von Mogotes Metals. Sie betreiben auch eines der größten landwirtschaftlichen Unternehmen in Argentinien und sind seit langem in den produktivsten landwirtschaftlichen Regionen des Landes vertreten.

Carlos Braun Saint, Vertreter der Familie Braun, ist ein anerkannter Unternehmer und Investor in ganz Lateinamerika. Er leitet Unternehmungen in der Landwirtschaft und im Gastgewerbe. Seine globale Perspektive und seine generationsübergreifende Erfahrung bringen dem Verwaltungsrat des Unternehmens wichtige Erkenntnisse.

Im Zusammenhang mit der strategischen Investition der Familie Braun hat das Unternehmen eine Vereinbarung über Investorenrechte mit einem mit der Familie Braun verbundenen Unternehmen abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die Investorenrechte wurde diesem Unternehmen Folgendes gewährt: (i) ein Vorkaufsrecht, sich an jeder Eigenkapitalfinanzierung zu denselben Bedingungen wie andere Investoren zu beteiligen, um seine bestehende Beteiligung zu erhalten, während es 5 % oder mehr der ausgegebenen Aktien des Unternehmens y hält; (ii) ein Aufstockungsrecht zum Kauf zusätzlicher Aktien, wenn Umwandlungen oder immobilienbezogene Aktienemissionen seine Beteiligung um 2 % oder mehr verwässern; (iii) eine zusätzliche Zeichnungsoption, die jederzeit innerhalb von fünf Jahren ausgeübt werden kann, um seine Beteiligung auf bis zu 19,9 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens zu erhöhen; und (iv) die ständige Möglichkeit, einen Direktor für den Verwaltungsrat des Unternehmens zu nominieren, solange man 5 % oder mehr der ausgegebenen Aktien des Unternehmens hält.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots in Kanada und den Vereinigten Staaten ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabedatum und den Weiterverkaufsregeln der geltenden Wertpapiergesetze. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Vorschriften unterliegen alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots in Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten gemäß Ontario Securities Commission Rule 72-503 – Distributions Outside Canada emittiert werden, keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Vorzeigeprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang des gleichen N-S verlaufenden Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol – Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, President and Chief Executive Officer

Telefon: (647) 846-3313

E-Mail:-info@mogotesmetals.com

Folgen Sie uns

Twitter: x.com/mogotesmetals

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie „planen“, „erwarten“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „antizipieren“, „schätzen“, „können“, „werden“, „würden“, „potenziell“, „vorgeschlagen“ und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Für eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, wird der Leser auf den Lagebericht des Unternehmens verwiesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto, ON

Kanada

email : allen@mogotesmetals.com

Pressekontakt:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto, ON

email : allen@mogotesmetals.com

