Millennial empfängt den gabunischen Bergbauminister am Standort des Banio-Kaliprojekts

Millennial führt halbjährliche Berichterstattung gemäß CBO 51-933 ein

8. Juli 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass am 5. und 6. Juli ein hochrangiger Besuch vor Ort beim Banio-Kaliprojekt des Unternehmens in Gabun durch den gabunischen Minister für Bergbau und geologische Ressourcen, Herrn Sosthene Nguema Nguema, sowie vom Generaldirektor für Geologie und Bergbauunterstützung, dem Generaldirektor für Bergbauausbeutung, dem Gouverneur der Provinz Nyanga, Herrn Jean Robert Mabobet, und verschiedenen anderen lokalen Regierungsvertretern erfolgreich abgeschlossen wurde.

Farhad Abasov, Vorstandsvorsitzender von Millennial, erklärte: Der Besuch von Minister Nguema und dem Gouverneur der Provinz Nyanga bot der gabunischen Regierung und den lokalen Interessengruppen eine wichtige Gelegenheit, sich aus erster Hand ein Bild vom Umfang des von Millennial entwickelten Banio-Kaliprojekts, den laufenden Feldarbeiten, dem Ressourcenpotenzial und dem Einsatz gabunischer Arbeitskräfte vor Ort zu machen. Der Besuch war in dieser Phase unserer Entwicklung ein sehr wichtiges Ereignis, da die gabunische Regierung ihre volle Unterstützung beim Aufbau der Infrastruktur und bei anderen Aspekten des Projekts zugesagt hat. Wir schätzen das konstruktive Engagement und die nachdrückliche Unterstützung für das Projekt, während wir Banio weiterhin auf verantwortungsvolle und technisch disziplinierte Weise vorantreiben.

Minister Nguema besichtigte das Lager des Unternehmens sowie die Logistikeinrichtungen am Projektstandort und nahm an einer technischen Präsentation des Unternehmens teil, in der es um Kalipotash, die Vorteile des Düngemitteleinsatzes für die Ernährungssicherheit sowie die potenziellen Vorteile ging, die ein Projekt dieser Größenordnung für die Region mit sich bringen kann. Der Minister begutachtete kalipotashreiche Bohrkerne und zeigte sich zufrieden mit dem Besuch des Betriebsgeländes und des Lagers des Banio-Kalipotash-Projekts. Minister Nguema bekräftigte die Unterstützung der Regierung für das Banio-Kaliprojekt und erklärte, dass die Regierung bei der Infrastruktur und anderen Initiativen in der Region helfen werde. Die Delegation hatte zudem Gelegenheit, die Bohrarbeiten am Bohrstandort BA-006 zu begutachten, wo das Bohrteam gerade dabei war, die Bohrstangen zu wechseln. Der Minister zeigte sich besonders erfreut über den laufenden Bohrbetrieb und darüber, junge gabunische Arbeiter zu beobachten, die aktiv neben erfahrenen ausländischen Spezialisten arbeiteten und von ihnen lernten. Am Bohrstandort waren zudem weitere Kalikernproben zu sehen, was die während des Besuchs geführten technischen Gespräche weiter untermauerte.

Millennial Potash setzt die Explorationsbohrungen fort, um die Kalireserven potenziell südlich und westlich der aktuellen Mineralressourcenschätzung (MRE) des Projekts zu erweitern, die sich aus einer gemessenen Mineralressourcenschätzung von 648,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 15,7 % KCl, einer angezeigten MRE von 1,8 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl sowie einer abgeleiteten Mineralressourcenschätzung von 3,56 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl (siehe Pressemitteilungen vom 29. Dezember 2025 und 17. November 2025). Das aktuelle Bohrprogramm mit vier Bohrlöchern soll 2026 abgeschlossen werden; zu diesem Zeitpunkt wird auch eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung vorliegen. Millennial treibt zudem seine endgültige Machbarkeitsstudie sowie seine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung voran.

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Foto 1 und 2: Bergbauminister Sosthene Ngeuma Ngeuma und Valvy Pandi, Geschäftsführer von Mayumba Potasse, begutachten einen kaliumreichen Bohrkern im Rahmen des Banio-Kaliumprojekts

MILLENNIAL FÜHRT HALBJAHRESBERICHTERSTATTUNG GEMÄSS CBO 51-933 EIN

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es sich für die halbjährliche Finanzberichterstattung entschieden hat und sich dabei auf die in der Coordinated Blanket Order 51-933, Exemptions to Permit Semi-Annual Reporting for Certain Venture Issuers (CBO 51-933) enthaltenen Ausnahmen von der vierteljährlichen Berichterstattung stützt.

Das Unternehmen bestätigt, dass es die Zulassungskriterien gemäß CBO 51-933 erfüllt, da es sich um einen Venture-Emittenten handelt, dessen Wertpapiere an einer anerkannten Börse notiert sind, dessen Jahresumsatz unter 10 Millionen Dollar liegt, der über eine mehr als 12-monatige Historie der kontinuierlichen Offenlegung verfügt und alle erforderlichen periodischen und fristgerechten Dokumente zur kontinuierlichen Offenlegung eingereicht hat.

Gemäß CBO 51-933 entscheidet sich das Unternehmen dafür, keine Zwischenabschlüsse und die dazugehörigen Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung (MD&A) für das erste und dritte Quartal seines Geschäftsjahres einzureichen.

Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. August. Der erste Zwischenzeitraum, für den das Unternehmen von der Ausnahmeregelung Gebrauch machen wird, ist der am 31. Mai 2026 endende Neunmonatszeitraum, für den das Unternehmen keine Zwischenabschlüsse oder zugehörige MD&A einreichen wird.

Das Unternehmen wird weiterhin geprüfte Jahresabschlüsse und die dazugehörigen MD&A sowie Zwischenabschlüsse und die dazugehörigen MD&A für seine Sechsmonatszeiträume vorlegen.

Diese Mitteilung wird gemäß der Coordinated Blanket Order 51 – 933: Ausnahmeregelungen zur Ermöglichung der halbjährlichen Berichterstattung für bestimmte Venture-Emittenten eingereicht.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo. (Ontario), einem Vorstandsmitglied des Unternehmens, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 ist.

Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Investor Relations unter (604) 662 8184 oder per E-Mail an info@millennialpotash.com. Bleiben Sie über die Entwicklungen bei Millennial Potash auf dem Laufenden und treten Sie unseren Online-Communities bei: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

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MILLENNIAL POTASH CORP.

Farhad Abasov

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