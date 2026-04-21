Mietvertrag kündigen: Fristen, Form und Zugang – Checkliste für Mieter

Kündigung per E-Mail? Unwirksam. Unterschrift vergessen? Teuer. Werktag verpasst? Ein Monat mehr Miete. So kündigen Mieter ihren Mietvertrag rechtssicher: Frist, Form, Zugang im Überblick.

Eine wirksame Kündigung braucht mehr als gute Absichten. Erfahren Sie, wie Sie kostspielige Formfehler vermeiden und rechtssicher ausziehen.

Wie viel Miete zahlen Sie monatlich? Diese Summe riskieren Sie für jeden Monat, den Ihre Kündigung wegen eines Formfehlers unwirksam bleibt. Eine Kündigung wird nur wirksam, wenn Frist, Form und Zugang korrekt eingehalten werden. Der Artikel zeigt, wie eine Kündigung rechtlich wirksam wird und welche Formfehler teuer werden können. Er erklärt verständlich, worauf es bei Frist, Form und Zugang wirklich ankommt.

Die drei Säulen einer wirksamen Kündigung

Sie wollen Ihren Mietvertrag kündigen? Dann sollten Sie drei entscheidende Faktoren beachten: die Kündigungsfrist, die korrekte Form und den nachweisbaren Zugang beim Vermieter. Diese drei Elemente bestimmen, ob Ihre Kündigung wirksam wird oder nicht.

Viele Mieter unterschätzen die formalen Anforderungen. Sie schreiben eine E-Mail, vergessen die Unterschrift oder berechnen die Frist falsch. Solche Fehler führen dazu, dass Sie weiterhin Miete zahlen müssen – auch wenn Sie längst ausgezogen sind oder in der neuen Wohnung bereits doppelte Kosten tragen.

Dieser Ratgeber zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihren Mietvertrag rechtssicher kündigen. Sie erfahren, welche Fristen gelten, welche Formvorschriften Sie einhalten müssen und wie Sie den Zugang Ihrer Kündigung sicherstellen.

Die richtige Kündigungsfrist – wann müssen Sie kündigen?

Die gesetzliche Kündigungsfrist für Mieter beträgt drei Monate zum Monatsende. Diese Frist gilt unabhängig davon, wie lange Sie bereits in der Wohnung wohnen. Ein Beispiel: Wenn Sie zum 31. Juli ausziehen möchten, muss Ihre Kündigung spätestens am 30. April beim Vermieter eingehen.

Wichtig ist dabei der sogenannte dritte Werktag eines Monats. Die Kündigung muss bis zu diesem Tag beim Vermieter eingegangen sein, damit der laufende Monat bei der Fristberechnung noch mitzählt. Dabei gilt:

* Samstage zählen als Werktag

* Sonn- und Feiertage zählen nicht als Werktag

Beispiel 1: Die Kündigung geht am 3. Januar (Werktag) beim Vermieter ein -> Mietverhältnis endet am 31. März

Beispiel 2: Die Kündigung geht am 4. Januar beim Vermieter ein -> Mietverhältnis endet am 30. April

Der Tag des Zugangs ist entscheidend, nicht der Tag, an dem Sie die Kündigung abschicken. Beachten Sie daher genügend Vorlaufzeit für den Postweg.

Können kürzere Fristen vereinbart werden?

Ja, im Mietvertrag können auch kürzere Kündigungsfristen vereinbart werden. Diese sind für Mieter gültig und können zu Ihrem Vorteil sein. Prüfen Sie daher Ihren Mietvertrag auf entsprechende Klauseln.

Längere Kündigungsfristen als die gesetzlichen drei Monate sind dagegen für Mieter in der Regel unwirksam. Hier gilt dann automatisch die gesetzliche Frist von drei Monaten.

Sonderkündigungsrechte – wann können Sie früher raus?

Es gibt Situationen, in denen Sie von Sonderkündigungsrechten Gebrauch machen können:

Bei Mieterhöhung: Wenn Ihr Vermieter die Miete erhöht, können Sie bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Erhalt der Erhöhung mit Wirkung zum übernächsten Monatsende kündigen.

Bei Modernisierungsankündigung: Nach Zugang einer Modernisierungsankündigung können Sie zum Ablauf des übernächsten Monats kündigen.

Nach Tod eines Mitmieters: Der überlebende Partner kann innerhalb eines Monats nach dem Tod mit der gesetzlichen Frist von drei Monaten kündigen.

Diese Sonderkündigungsrechte sind im Gesetz verankert und können nicht durch Vereinbarungen im Mietvertrag ausgeschlossen werden.

Die richtige Form – wie muss die Kündigung aussehen?

Die Kündigung eines Mietvertrags muss zwingend schriftlich erfolgen. Das bedeutet:

* Die Kündigung muss auf Papier verfasst sein

* Sie muss eigenhändig unterschrieben sein

* Elektronische Formen wie E-Mail, WhatsApp oder Fax sind unwirksam

Diese Schriftform ist in § 568 BGB gesetzlich festgeschrieben und dient der Rechtssicherheit beider Parteien.

Wichtig: Bei mehreren Mietern müssen alle Mieter die Kündigung unterschreiben. Fehlt auch nur eine Unterschrift, ist die Kündigung unwirksam.

Was gehört in ein Kündigungsschreiben?

Ein wirksames Kündigungsschreiben sollte folgende Elemente enthalten:

* Vollständige Absenderadresse (alle Mieter)

* Vollständige Empfängeradresse (Vermieter)

* Ort und Datum

* Betreff (z.B. „Kündigung des Mietvertrags“)

* Genaue Bezeichnung der Wohnung (Adresse, ggf. Stockwerk)

* Eindeutige Kündigungserklärung

* Kündigungstermin (z.B. „zum 31. Juli 2023“)

* Hinweis auf Einhaltung der Kündigungsfrist

* Bitte um schriftliche Bestätigung

* Unterschriften aller Mieter

Als Mieter müssen Sie keinen Grund für Ihre Kündigung angeben. Die Kündigung ist auch ohne Begründung wirksam.

Musterformulierung für die Kündigung

Sie können folgende Formulierung für Ihre Kündigung verwenden:

„Hiermit kündige(n) ich/wir den mit Ihnen geschlossenen Mietvertrag vom [Datum des Vertragsabschlusses] über die Wohnung [genaue Adresse, ggf. Stockwerk] unter Einhaltung der gesetzlichen (ggf. vertraglichen) Kündigungsfrist von drei Monaten zum [Datum des Mietvertragsende].“

Diese einfache Formulierung erfüllt alle rechtlichen Anforderungen und beugt Missverständnissen vor.

Der Zugang der Kündigung – wie stellen Sie ihn sicher?

Die Kündigung wird erst wirksam, wenn sie dem Vermieter zugeht. Der bloße Versand reicht nicht aus. Sie als Mieter tragen die Beweislast dafür, dass Ihre Kündigung rechtzeitig beim Vermieter eingegangen ist.

Welche Versandarten sind empfehlenswert?

Um den Zugang Ihrer Kündigung nachweisen zu können, empfehlen sich folgende Versandarten:

Einwurf-Einschreiben:

* Wird direkt in den Briefkasten eingeworfen

* Zustellung wird durch Postboten bestätigt

* Gut geeignet für Fristenwahrung

Einschreiben mit Rückschein:

* Persönliche Übergabe gegen Unterschrift

* Liefert schriftlichen Nachweis des Zugangs

* Problem: Bei Nichterreichen des Empfängers keine Zustellung

Persönliche Übergabe:

* Übergabe in Anwesenheit eines Zeugen

* Empfangsbestätigung vom Vermieter unterschreiben lassen

* Besonders sicher, wenn möglich

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein normaler Brief keinen Anscheinsbeweis für den Zugang liefert. Versenden Sie Ihre Kündigung daher stets auf einem nachweisbaren Weg.

Typische Fehler beim Versand vermeiden

Folgende Fehler können dazu führen, dass Ihre Kündigung nicht oder zu spät zugeht:

* Falsche Adresse: Vergewissern Sie sich, dass Sie die aktuelle Adresse Ihres Vermieters verwenden.

* Zu späte Absendung: Rechnen Sie genügend Zeit für den Postweg ein, besonders kurz vor Fristende.

* Falscher Empfänger: Bei mehreren Vermietern muss die Kündigung allen Vermietern zugehen.

Bewahren Sie stets einen Beleg für den Versand auf. Bei einem Einwurf-Einschreiben ist dies der Einlieferungsbeleg und die Sendungsverfolgung.

Häufige Fehler bei der Kündigung – und wie Sie sie vermeiden

Die folgenden Fehler führen häufig dazu, dass Kündigungen unwirksam sind:

1. Formfehler

* Fehlende Schriftform: Eine Kündigung per E-Mail, WhatsApp oder Fax ist unwirksam.

* Fehlende Unterschrift: Alle im Mietvertrag genannten Mieter müssen unterschreiben.

* Fehlende Originalunterschrift: Ein eingescanntes oder kopiertes Kündigungsschreiben genügt nicht.

2. Fristfehler

* Falsche Fristberechnung: Die Kündigung muss bis zum dritten Werktag eines Monats zugehen.

* Missachtung der Karenzzeit: Der laufende Monat zählt nur, wenn die Kündigung bis zum dritten Werktag eingeht.

* Falsche Annahmen: Der Mietvertrag endet nicht automatisch durch Auszug.

3. Zugangsfehler

* Kein Nachweis: Ohne Nachweis des Zugangs können Sie nicht belegen, dass die Kündigung fristgerecht zugegangen ist.

* Falscher Empfänger: Bei mehreren Vermietern muss die Kündigung allen zugehen.

* Zugangshindernisse: Voller Briefkasten, falsche Adresse oder fehlerhafte Zustellung können den Zugang verhindern.

Checkliste: So kündigen Sie Ihren Mietvertrag rechtssicher

Um alle Fehler zu vermeiden, können Sie diese Checkliste nutzen:

SchrittZu beachtenKündigungsfrist berechnen

* Grundfrist: 3 Monate zum Monatsende

* Kündigung muss bis zum 3. Werktag des Monats zugehen

* Vertragliche Abweichungen prüfen

Kündigungsschreiben erstellen

* Schriftlich auf Papier

* Alle erforderlichen Angaben

* Eindeutige Formulierung

* Konkretes Datum des Mietendes

Unterschriften einholen

* Alle Mieter müssen unterschreiben

* Originale Unterschriften

* Bei Vertretung: Vollmacht beifügen

Versand planen

* Rechtzeitig vor Fristablauf

* Nachweisbare Versandart wählen

* Aktuelle Adresse verwenden

Zugang sicherstellen

* Einwurf-Einschreiben oder persönliche Übergabe

* Empfangsbestätigung aufbewahren

* Sendungsverfolgung dokumentieren

Kündigungsbestätigung einholen

* Schriftliche Bestätigung anfordern

* Bei fehlender Bestätigung nachfragen

* Dokumentation aufbewahren

Befolgen Sie diese Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre Kündigung rechtswirksam ist und Sie nicht unnötig länger Miete zahlen müssen.

Sonderfall: Kündigung bei mehreren Mietern

Wenn mehrere Personen im Mietvertrag als Mieter stehen, gelten besondere Regeln:

* Alle Mieter müssen gemeinsam kündigen

* Jeder Mieter muss das Kündigungsschreiben unterschreiben

* Eine Kündigung durch nur einen Mieter ist unwirksam ohne Zustimmung der anderen

Leben Sie beispielsweise als Paar in einer Wohnung und beide Namen stehen im Mietvertrag, müssen auch beide die Kündigung unterschreiben. Will nur einer ausziehen, bleibt das Mietverhältnis für beide bestehen, sofern der Vermieter nicht einer Vertragsänderung zustimmt.

Was tun bei Uneinigkeit?

Sind sich mehrere Mieter nicht einig über eine Kündigung, gibt es folgende Optionen:

* Verhandlung mit dem Vermieter: Fragen Sie, ob der Vermieter einer Vertragsänderung zustimmt.

* Nachmietersuche: Ein Nachmieter kann den ausziehenden Mieter ersetzen.

* Interne Vereinbarung: Die Mieter regeln untereinander, wer die Kosten trägt.

Beachten Sie: Auch wenn ein Mieter auszieht, bleibt er finanziell verantwortlich, solange er im Mietvertrag steht.

Sonderfall: Fristlose Kündigung

In bestimmten Situationen können Sie als Mieter auch fristlos kündigen. Dazu muss ein wichtiger Grund vorliegen, der es unzumutbar macht, den Mietvertrag fortzusetzen.

Solche Gründe können sein:

* Erhebliche Gesundheitsgefährdung durch die Wohnung (z.B. schwerer Schimmelbefall)

* Totalausfall wichtiger Versorgungseinrichtungen (z.B. Heizung im Winter)

* Schwerwiegende Belästigungen durch den Vermieter

Wichtig: Vor einer fristlosen Kündigung müssen Sie in der Regel den Vermieter abmahnen und ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen. Nur wenn er darauf nicht reagiert, ist eine fristlose Kündigung möglich.

Die fristlose Kündigung muss ebenfalls schriftlich erfolgen und den Grund für die Kündigung eindeutig benennen.

Bestätigung und Dokumentation der Kündigung

Nach dem Versand der Kündigung sollten Sie folgende Schritte unternehmen:

* Bestätigung anfordern: Bitten Sie den Vermieter um eine schriftliche Bestätigung der Kündigung.

* Nachfragen bei ausbleibender Antwort: Falls Sie keine Bestätigung erhalten, fragen Sie nach etwa zwei Wochen nach.

* Dokumentation aufbewahren: Bewahren Sie alle Nachweise (Einlieferungsbeleg, Sendungsverfolgung, Bestätigung) sorgfältig auf.

Eine schriftliche Bestätigung durch den Vermieter ist zwar nicht gesetzlich erforderlich, aber sie schafft Rechtssicherheit für beide Seiten. Sie haben damit einen klaren Nachweis, dass der Vermieter die Kündigung erhalten hat und den Kündigungstermin akzeptiert.

Nach der Kündigung – was ist noch zu tun?

Nach der erfolgreichen Kündigung sollten Sie folgende Punkte beachten:

Wohnungsübergabe vorbereiten

* Übergabetermin vereinbaren: Stimmen Sie rechtzeitig einen Termin für die Wohnungsübergabe ab.

* Renovierung prüfen: Klären Sie, welche Renovierungsarbeiten laut Mietvertrag erforderlich sind.

* Schäden dokumentieren: Dokumentieren Sie bestehende Schäden frühzeitig.

Nachsendeauftrag stellen

Vergessen Sie nicht, rechtzeitig einen Nachsendeauftrag bei der Post einzurichten, damit wichtige Post Sie auch nach dem Umzug erreicht.

Mietkaution regeln

Die Kaution wird oft erst nach der Wohnungsübergabe zurückgezahlt. Der Vermieter hat das Recht, die Kaution für eine angemessene Zeit (in der Regel 3-6 Monate) zurückzuhalten, um mögliche Nachforderungen zu prüfen.

Tipp: Bei einem Umzug können Sie mit der Deutschen Kautionskasse eine flexible Lösung für Ihre Mietkaution finden. So vermeiden Sie Doppelbelastungen durch gleichzeitige Kautionszahlungen für die alte und neue Wohnung.

Häufige Fragen zur Kündigung des Mietvertrags

Kann ich auch zum 15. eines Monats kündigen?

Nein, die ordentliche Kündigung eines Wohnraummietvertrags ist nur zum Monatsende möglich. Die dreimonatige Kündigungsfrist endet immer mit Ablauf eines Kalendermonats.

Was passiert, wenn der 3. Werktag auf einen Samstag fällt?

Der Samstag zählt als Werktag bei der Fristberechnung. Die Kündigung muss also auch an einem Samstag zugehen, um die Frist zu wahren.

Muss ich einen Grund für die Kündigung angeben?

Nein, als Mieter müssen Sie bei einer ordentlichen Kündigung keinen Grund angeben. Die Kündigung ist auch ohne Begründung wirksam.

Kann ich per E-Mail kündigen, wenn der Vermieter zustimmt?

Grundsätzlich nein. Die Schriftform mit eigenhändiger Unterschrift ist gesetzlich vorgeschrieben. Eine Ausnahme wäre eine qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz, wenn der Vermieter dieser Form zustimmt.

Was passiert, wenn ich die Wohnung nach der Kündigung nicht räume?

Wenn Sie die Wohnung nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht räumen, kann der Vermieter eine Räumungsklage einreichen. Sie müssen weiterhin Miete zahlen und riskieren zusätzlich Schadensersatzforderungen.

Kann mein Vermieter eine Kündigung ablehnen?

Der Vermieter kann Ihre ordentliche Kündigung nicht ablehnen, solange sie den Formvorschriften entspricht und fristgerecht zugeht. Die Kündigung ist eine einseitige Willenserklärung, die keine Zustimmung des Empfängers erfordert.

Fazit: Korrekt kündigen spart Zeit, Geld und Nerven

Eine wirksame Kündigung Ihres Mietvertrags erfordert die Einhaltung von Frist, Form und Zugang. Viele Mieter unterschätzen diese formalen Anforderungen und riskieren damit unnötige Kosten durch verlängerte Mietzeiten oder Rechtsstreitigkeiten.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

* Frist beachten: Drei Monate zum Monatsende, Zugang bis zum dritten Werktag

* Form wahren: Schriftlich auf Papier mit eigenhändiger Unterschrift aller Mieter

* Zugang sichern: Nachweisbarer Versand durch Einschreiben oder persönliche Übergabe

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Kündigung sorgfältig vorzubereiten und alle Formvorschriften einzuhalten. So stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich und rechtssicher aus Ihrem Mietvertrag aussteigen können – ohne unnötige Kosten und Stress.

Haben Sie Ihre Kündigung bereits verschickt? Dann vergessen Sie nicht, eine Bestätigung vom Vermieter anzufordern und alle Unterlagen gut aufzubewahren. So sind Sie für mögliche spätere Nachfragen oder Unstimmigkeiten gewappnet.

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