20. April 2021 – Vancouver (British Columbia). Metallis Resources Inc. (TSX-V: MTS, OTCQB: MTLFF, FWB: 0CVM) (Metallis oder das Unternehmen) meldete heute, dass das Unternehmen als Vorbereitung auf das bevorstehende Bohrprogramm 2021 (das Programm) im zu 100 Prozent unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Kirkham (das Konzessionsgebiet) Verträge mit allen wichtigen Dienstleistern und Warenlieferanten unterzeichnet hat. Das Konzessionsgebiet befindet sich im produktiven Eskay Camp des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia – einer Region, die unter anderem für die vormals produzierenden Goldminen Eskay Creek und Snip, die KSM-Porphyrlagerstätten von Seabridge sowie für die produzierende Goldmine Brucejack von Pretium bekannt ist.

Die bis dato unterzeichneten Verträge umfassen Bohrungen, Helikopter, die Errichtung von Platten, Lager, Kernfräsen sowie Core Shack Supplies. Das Programm wird konzipiert werden, um die tieferen, hochgradigeren, mit Kupfer und Gold mineralisierten Zonen des 7,5 Kilometer langen Monzonit-Porphyr-Komplexes Hawilson anzupeilen.

Fiore Aliperti, President und CEO von Metallis, sagte: Es gibt viele bewegliche Teile, die als Vorbereitung auf unser bevorstehendes Bohrprogramm koordiniert werden müssen. In der Lage zu sein, selbst in diesem frühen Stadium die Unterzeichnung aller wichtigen Verträge zu bestätigen, ist unglaublich wichtig für das Unternehmen. Unsere Investoren können darauf bauen, dass wir durch unser proaktives Handeln sichergestellt haben, dass unsere Explorationsressourcen verfügbar sind, wenn diese benötigt werden, da wir in der Region einen enormen Wettbewerb um solche Ressourcen sehen – ganz zu schweigen von den steigenden Preisen. Er sagte außerdem: Aus Gesprächen, die ich mit unseren Kollegen, die in diesem Gebiet tätig sind, geführt habe, wird schnell klar, dass 2021 ein weiteres arbeitsreiches Jahr für Bohrungen im Goldenen Dreieck sein wird. Wir sind zuversichtlich, dass die ersten Anzeichen der Schneeschmelze bedeuten könnten, dass die Bohrsaison für Metallis früher als sonst beginnen kann.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass ab heute eine aktualisierte Unternehmenswebsite zur Verfügung steht. Die Website wurde so konzipiert, dass sie eine bessere Interaktion mit den Investoren des Unternehmens fördert, und beinhaltet Funktionen wie Call Back Request und Live Chat. Dies ist ein Soft-Launch der Website und Investoren können sich in den kommenden Wochen weitere qualitativ hochwertige Inhalte erwarten. Das Unternehmen ruft Investoren dazu auf, die Website unter www.metallisresources.com zu besuchen.

Über das Konzessionsgebiet Kirkham

Das zu 100 % unternehmenseigene 106 km2 große Konzessionsgebiet Kirkham befindet sich etwa 65 km nördlich von Stewart, BC, im Herzen des produktiven Eskay Camps des Golden Triangle. Das Konzessionsgebiet ist höffig für mehrere Minerallagerstättenarten und befindet sich entlang einer strategischen geologischen Grenze – der Red-Line (rote Linie) am westlichen Rand des Eskay-Rift-Systems im Golden Triangle (nordwestliches British Columbia).

Das Konzessionsgebiet Kirkham grenzt im Norden an Garibaldi Resources Projekt E & L Nickel Mountain und im Osten an den Grundbesitz von Eskay Mining Corp. Die nordöstliche Ecke von Kirkham liegt 12 km von der Mine Eskay Creek entfernt, während die östliche Grenze 15 bis 20 km von den KSM-Lagerstätten von Seabridge Gold und der Mine Brucejack von Pretium Resources entfernt liegt.

Über Metallis

Metallis Resources Inc. ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration von Gold, Kupfer, Nickel und Silber auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Kirkham im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia konzentriert. Metallis notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel MTS, an der OTCQB Exchange unter MTLFF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter 0CVM. Das Unternehmen verfügt derzeit über 44.385.433 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Für das Board of Directors:

/s/ Fiore Aliperti

Chief Executive Officer, President und Director

Kontakt für weitere Informationen:

Tel: +1 604-688-5077

E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Webseite: www.metallisresources.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten und die operative Leistung des Unternehmens. Die Wörter können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, antizipieren, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten oder -ergebnisse darstellen und mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren werden in den periodischen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, einschließlich der vierteljährlichen und jährlichen Management’s Discussion and Analysis, die auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden können. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, erwarteten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, geschätzt oder erwartet ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die TSX-Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die TSX-V hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

