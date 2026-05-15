Metalla gibt die Nominierung von Sandeep Singh für das Board of Directors im Zusammenhang mit der bevorstehenden Hauptversammlung bekannt

15. Mai 2026 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Metalla Royalty & Streaming Ltd. (Metalla oder das Unternehmen) (NYSE American: MTA) (TSXV: MTA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Herrn Sandeep Singh im Zusammenhang mit der bevorstehenden Jahreshauptversammlung der Aktionäre (AGM), die am 23. Juni 2026 stattfinden wird, zur Wahl in das Board of Directors des Unternehmens nominiert hat.

Herr Singh kann in den Bereichen Bergbau und Royalties eine Erfahrung von zwei Jahrzehnten vorweisen, insbesondere in den Bereichen Unternehmensführung, Kapitalmärkte sowie Fusionen und Übernahmen. Zurzeit ist er als Chief Executive Officer von Western Copper and Gold tätig. Zuvor hatte er als President und Chief Executive Officer von Osisko Gold Royalties fungiert, wo er eine erfolgreiche Sanierung leitete und das Unternehmen für erneutes Wachstum positionierte. Vor seiner Tätigkeit bei Osisko Gold Royalties (nunmehr OR Royalties Inc.) war Herr Singh fünfzehn Jahre lang als Investmentbanker im nordamerikanischen Metall- und Bergbausektor tätig gewesen, wo er Führungspositionen bei BMO Capital Markets und Dundee Securities innehatte, ehe er Maxit Capital, ein führendes unabhängiges Beratungsunternehmen, mitbegründete. Im Laufe seiner Karriere hat er Bergbauunternehmen in allen Phasen ihres Lebenszyklus in Fragen der Finanzierung und strategischer Initiativen beraten und spielte eine zentrale Rolle bei vielen der bedeutsamsten M&A-Transaktionen der Branche. Herr Singh besitzt ein Bachelor-Diplom in Mechanical Engineering von der Concordia University und einen Masterabschluss in Business Administration von der University of Oxford.

Lawrence Roulston, Chairman von Metalla, sagte: Im Namen des Board und des Managementteams freue ich mich, Sandeep als Kandidaten für das Amt des Direktors zu nominieren. Sandeep verfügt über eine seltene Kombination aus betrieblicher Führungserfahrung im Bereich Royalties und Streaming sowie umfassender Kapitalmarktexpertise, von der unser Board profitieren kann. Wir freuen uns darauf, in dieser nächsten Wachstumsphase des Unternehmens von seiner Erfahrung und seiner Führung zu profitieren.

ÜBER DIE AGM

Die AGM findet am 23. Juni 2026 um 10 Uhr (Vancouver-Zeit) in Suite 2700 – 1133 Melville Street in Vancouver, British Columbia, statt.

Weitere Details über die AGM sind im Informationsrundschreiben des Managements enthalten, das auf der Website des Unternehmens (www.metallaroyalty.com/investors/agm/) sowie im Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde.

ÜBER METALLA

Metalla wurde gegründet, um Aktionären durch den Erwerb von Royalties und Streams einen gehebelten Zugang zu Edel- und strategischen Metallen zu ermöglichen. Unser Ziel besteht darin, den Aktienwert zu steigern, indem wir ein diversifiziertes Portfolio an Royalties und Streams mit attraktiven Renditen aufbauen. Unsere solide Basis aus aktuellen und zukünftigen Cashflow-generierenden Assets, kombiniert mit einem erfahrenen Team, ebnet Metalla den Weg, sich zu einem der führenden Royalty-Unternehmen zu entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.metallaroyalty.com

IM NAMEN VON METALLA ROYALTY & STREAMING LTD.

(unterzeichnet) Brett Heath

CEO

KONTAKTINFORMATIONEN

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

Brett Heath, Chief Executive Officer

Telefon: 604-696-0741

E-Mail: info@metallaroyalty.com

Kristina Pillon, Investor Relations

Telefon: 604-908-1695

E-Mail: kristina@metallaroyalty.com

Website: www.metallaroyalty.com

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, vorhersagt, projiziert, beabsichtigt, Ziele, strebt an, geht davon aus oder glaubt oder durch Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke erkannt werden oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem, dass die Hauptversammlung wie in dieser Pressemitteilung angedeutet stattfinden wird; dass Herr Singh auf der Hauptversammlung gewählt wird; die zukünftigen Beiträge von Herrn Singh zum Unternehmen, falls er gewählt wird; die allgemeinen Erwartungen von Metalla hinsichtlich der Grundstückseigentümer/Betreiber und der Verfasser relevanter technischer Berichte und Studien in Bezug auf die Mineralprojekte, an denen Metalla beteiligt ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven sowie deren Aktualisierungen, Produktion, Lebensdauer der Mine, Kapitalwert (NPV), IRR, Kosten, Bohrungen, Erschließung, Genehmigungen, Wasserversorgung, Rohstoffmix und -preise sowie deren zeitliche Planung; zukünftige Chancen und Akquisitionen; künftige Exploration, Finanzierung, Erschließung, Produktion und andere erwartete Entwicklungen auf den Grundstücken, an denen das Unternehmen eine Beteiligung hält oder deren Erwerb vereinbart hat; künftiges Wachstum, steigender Aktienwert, Cashflow-Generierung und Renditen; sowie Metallas Weg zu einem führenden Gold- und Silber-Royalty-Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf Prognosen künftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht feststehender Beträge und Annahmen, die zwar nach Ansicht der Unternehmensleitung angemessen sind, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten sowie unvorhergesehenen Ereignissen unterliegen. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagemöglichkeiten von Metalla liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Metalla wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten abweichen, und basieren auf Annahmen über solche Risiken, Unsicherheiten und andere hierin dargelegte Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: dass die Hauptversammlung nicht stattfindet; das Fehlen der Kontrolle über operative Bergbaubetriebe, von denen Metalla Edelmetalle beziehen oder von denen es Stream- oder Royalty-Gebühren erhalten wird, sowie Risiken im Zusammenhang mit diesen operativen Bergbaubetrieben, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit internationalen Aktivitäten, staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, Verzögerungen beim Bau und Betrieb von Minen, tatsächlichen Ergebnissen des Bergbaus und laufender Explorationsaktivitäten, Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung der Pläne; Probleme im Zusammenhang mit der Vermarktbarkeit von Edelmetallen oder anderen Metallen; Branchenbedingungen, einschließlich Schwankungen der Rohstoffpreise, Zins- und Wechselkursschwankungen; die Auslegung von Steuergesetzen durch staatliche Stellen oder die Einführung neuer Steuergesetze; regulatorische, politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Liegenschaften befinden, an denen Metalla eine Royalty, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, oder durch die diese gehalten werden; Risiken im Zusammenhang mit den operativen Betrieben der Liegenschaften, an denen Metalla eine Royalty, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, einschließlich Änderungen der Eigentumsverhältnisse und der Kontrolle über diese operativen Betriebe; Risiken im Zusammenhang mit globalen Pandemien; Einfluss makroökonomischer Entwicklungen; Geschäftsmöglichkeiten, die sich Metalla bieten oder von Metalla verfolgt werden; eingeschränkter Zugang zu Fremd- und Eigenkapital; Rechtsstreitigkeiten; Streitigkeiten über Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen im Zusammenhang mit Beteiligungen an Liegenschaften, an denen Metalla eine Royalty, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält; die Volatilität des Aktienmarktes; Wettbewerb; künftige Verkäufe oder Emissionen von Schuld- oder Eigenkapitaltiteln; Verwendung der Erlöse; Dividendenpolitik und künftige Dividendenzahlungen; Liquidität; der Markt für Wertpapiere; die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile; sowie Risiken im Zusammenhang damit, dass Metalla möglicherweise eine passive ausländische Investmentgesellschaft im Sinne der US-Bundessteuergesetze ist; sowie die sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift Risikofaktoren im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens, im Jahresbericht auf Formular 40-F und in anderen Dokumenten offengelegt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf der EDGAR-Website unter www.sec.gov eingereicht oder hinterlegt wurden. Metalla übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die bestmögliche Einschätzung des Managements auf der Basis der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

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543 Granville Street Suite 501

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