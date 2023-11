Mehr künstliche Intelligenz erfordert mehr Edelmetalle

Die künstliche Intelligenz erfordert spezielle KI-Geräte mit Chips, damit Halbleiter, damit Edelmetalle.

Im KI-Bereich steigen die Anwendungen an, die verschiedene Inhalte wie Texte, Bilder, Videos oder Ton erzeugen können. Edelmetallhaltige Bauteile wie Chips, Speicher, Kondensatoren rücken bei dieser generativen KI vermehrt ins Blickfeld. Die Zahl der benötigten Leiterplatten nimmt beständig zu. Produktionskapazitäten für KI-Server nehmen zu, damit wird mehr Platin, Silber, Palladium und Gold verbaut werden. Das 5G-Netz, das neue 6G-Netz sowie Wi-Fi7 wird Chiphersteller beeinflussen. Neue KI-Produkte werden den Markt erobern. Dies, auch wenn aktuell noch Lieferketten unter geopolitischen Problemen leiden, dennoch wird das Wachstum im Bereich künstliche Intelligenz nicht aufzuhalten sein.

Insgesamt ist die Bedeutung von Gold in der Industrie relativ gering, nur rund sieben Prozent des globalen Goldes werden von der Industrie nachgefragt. Dennoch ist Gold für die Luft- und Raumfahrt essenziell und es ist in jedem Smartphone enthalten, auch in Computern. Gold ist nun mal korrosionsbeständig und elektrisch leitfähig. Auch die Medizin profitiert in bestimmten Bereichen von den Eigenschaften des Goldes. Für Anleger ist Gold ein Mittel der Diversifizierung und es besitzt Werterhaltungsfunktion. In den USA zieht derzeit der Goldmarkt neue Teilnehmer an.

Auch in Deutschland sind die Käufe von Privatanlegern gestiegen. Übrigens ist der Goldpreis, seit 2002 der Euro eingeführt wurde, in Euro gerechnet (bis Juli 2023) um 469 Prozent gestiegen. Zeit also, sich auch mit den Unternehmen zu beschäftigen, die das Gold in ihren Projekten besitzen. Mit unternehmenseigener Diversifizierung punkten Royalty-Gesellschaften wie Gold Royalty oder Osisko Gold Royalties.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – besitzt Lizenzgebühren in Nord-, Mittel- und Südamerika, davon allein in Quebec mehr als 90.

Auch Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ – verfügt über ein beeindruckendes Portfolio, darunter eine fünfprozentige Netto-Lizenzgebühr für die Malartic-Mine von Agnico Eagle.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -) und Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -).

