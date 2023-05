Medaro Mining erhält Börsengenehmigung für den Erwerb des Lithiumprojekts James Bay Pontax

30. Mai 2023 – Vancouver, B.C., Kanada – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA OTC:MEDAF FWB:1ZY) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die CSE die Aktienkaufvereinbarung (Share Purchase Agreement, die SPA) über den Erwerb von 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von 1411409 B.C. Ltd. (das Zielunternehmen) angenommen hat. 1411409 B.C. Ltd. besitzt eine 100%ige Beteiligung an den Bergbauclaims, die das Projekt James Bay Pontax (das Projekt) in Quebec (Kanada) ausmachen (der Erwerb). Das Projekt besteht aus 101 Mineralclaims mit einer Fläche von rund 5.800 Hektar (58 Quadratkilometer) im Herzen des lithiumreichen Gebiet Eeyou Istchee-James Bay in Quebec.

Das Projektgebiet liegt in einem äußerst geschäftigen, höffigen Bereich der Region James Bay und liegt 30 km südlich des von Allkem Limited betriebenen Lithiumprojekts James Bay, für das eine Mineralreservenschätzung von 40,3 Mio. Tonnen mit 1,4 % Li2O1 veröffentlicht wurde. Rund 1 km westlich des Projekts liegt das Projekt Pontax von Stria Lithium Inc. (Stria), das das Lithiumvorkommen Pontax beherbergt. Strias vorangegangenes Bohrprogramm mit 25 Bohrlöchern über insgesamt 3.286 Meter lieferte die folgenden Ergebnisse: 15,6 m mit 1,6 % Li2O in 83,9 m Tiefe und 4,8 m mit 2,6 % Li2O in 19,4 m Tiefe. Darüber hinaus brachte Brunswick Exploration auf seinem Projekt Anatacau West, das an Allkems Lithiumlagerstätte James Bay angrenzt, 18 Löcher mit einer Gesamtlänge von 3.712 m nieder. Zu den Teilergebnissen gehört ein Abschnitt von 26,5 m mit 1,51 % Li2O.

Das Projekt Pontax hat zwei weitere hochkarätige Nachbarn. Patriot Battery Metals Inc. besitzt 6 km westlich einen Block von 35 Bergbaukonzessionen und hat bereits eine nachgewiesene und wahrscheinliche Ressource von 37,2 Millionen Tonnen mit 1,3 % Li2O für sein Konzessionsgebiet Corvette gemeldet. Li-FT Power Ltd. hält das Projekt Moyenne direkt südlich des Konzessionsgebiets von Medaro. Auf diesem Konzessionsgebiet wurden vor kurzem im Rahmen regionaler Tillitprobenahmen mehrere geochemische Lithium- und Tantalanomalien abgegrenzt.

Das Projekt liegt in der Subprovinz LaGrande nahe der Grenze zur Subprovinz Némiscau. Beide Subprovinzen werden durch die Causabiscau-Scherzone getrennt. Das Projekt ist von Granitoiden verschiedener Zusammensetzung unterlagert, in denen sich zersplitterte vulkanische Einheiten befinden, die Überreste des Chambois-Grünsteingürtels darstellen könnten.

Das Projekt wurde zwar noch nicht auf Lithium untersucht, aber anomale Lithiumwerte (bis zu 17,7 ppm Li) aus einer regionalen Seebodensedimentuntersuchung (Beaumier 1996)2 wurden für das Projektgebiet berichtet. Zu Vergleichszwecken: Die höchsten Lithiumwerte, die für Strias Konzessionsgebiet Pontax berichtet wurden, liegen bei 16,6 ppm Li. Die meisten dieser anomalen Lithiumwerte befinden sich in oder in der Nähe von Chambois Lake. Außerdem zeigen hochauflösende Satellitenbilder reichliche NO-SW-ausgerichtete Ausbisse, vor allem in der Umgebung von Chambois Lake. Eine Stromleitung von Hydro-Quebec läuft mitten durch das Projektgebiet, wo ein Großteil dieser Ausbisse gefunden wurde, was deren Zugänglichkeit erleichtern könnte.

Konditionen der Transaktion

Gemäß der SPA hat Medaro zugestimmt, 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Zielunternehmens im Tausch gegen (i) 1.200.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Ausgabepreis von 0,10 $ pro Aktie (die Vergütungsaktien), (ii) eine Barzahlung von 7.500 $ und (iii) eine Verpflichtung, 150.000 $ in Explorationsausgaben im Laufe von zwölf (12) Monaten nach Abschluss zu investieren, zu erwerben.

Die Vergütungsaktien unterliegen Weiterverkaufsbeschränkungen, die eine Freigabe in drei gleichen Tranchen alle vier (4) Monate nach dem Abschluss der Übernahme vorsehen.

Das Unternehmen wird außerdem eine Prämie von 150.000 $ an die Verkäufer des Zielunternehmens zahlen (die bedingten Barmittel), wenn das Unternehmen bei der Exploration des Projektgebiets fünf (5) Abschnitte von spodumenführenden Pegmatit-Gängen mit einem Gehalt von mindestens 1,20 % Li2O über mindestens 1,5 Meter durchteuft.

Michael Mulberry, CEO von Medaro, sagte: Wir freuen uns, unser Projektportfolio in Medaro um ein so bedeutendes Projektgebiet zu erweitern. Das Projekt Pontax wird unsere Präsenz in Quebec verdoppeln. Das Projekt befindet sich in einem sehr geschäftigen und höffigen Gebiet für Lithiumexploration in Quebec. Die unmittelbare Nähe zu unserem Projekt CYR South wird uns zu einem der bedeutenderen Besitzer von Liegenschaften in diesem Gebiet machen. Unser für 2023 geplantes Explorationsprogramm für beide Konzessionsgebiete zeigt unser Engagement und unsere Begeisterung für beide Projekte, da sich dieses Gebiet in Quebec als bedeutendes Gebiet für die Exploration von Spodumen in Pegmatiten mit erheblichen Lithium- und Lithiumkarbonatwerten bewiesen hat. Wir halten das Entdeckungspotenzial im Gebiet Pontax für enorm, wie das Interesse vieler anderer seriöser Explorationsunternehmen in diesem Gebiet zeigt. Das Projektgebiet wird ein wichtiger Vermögenswert für Medaro sein.

Qualifizierter Sachverständiger

Isabelle Robillard, P.Geo., eine qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC), und besitzt Optionen auf die Lithiumkonzessionsgebiete Darlin, Rapide, Lac La Motte und CYR South in Quebec und das Urankonzessionsgebiet Yurchison im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Das Unternehmen ist an einem Joint-Venture-Abkommen beteiligt, das das Unternehmen mit der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat beauftragt.

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zu Medaro verwiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich des Abschlusses der Akquisition, der Exploration auf dem Projekt und der Hoffnungen des Unternehmens für das Projekt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

