– Die vorläufigen Ergebnisse passen gut in die innovative Entwicklungsstrategie zur Spodumenextraktion

VANCOUVER, BC – 26. Oktober 2021 – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen), ein facettenreiches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung einer innovativen Spodumenverarbeitungstechnologie und der Lithiumexploration in seinen beiden Liegenschaften in Kanada beschäftigt, freut sich, den Abschluss seines Explorationsprogramms der Phase 1 in seiner Lithium-Liegenschaft Superb Lake (die Liegenschaft) im nordwestlichen Ontario, Kanada, bekanntzugeben.

Der Beginn der Feldarbeiten wurde am 23. Juli 2021 bekanntgegeben. Nach Abschluss wurden alle Explorationsarbeiten an Activation Laboratories (ACTLABS), Ancaster, Ontario, zur Probenvorbereitung und Analyse geliefert. Jede Schlitzprobe dieser Arbeiten stellt einen 0,35 – 1 m langen, 5 cm breiten und 3 – 5 cm tiefen Schnitt in Grundgestein dar. Die Proben wurden gemäß besten Methoden verpackt und beschriftet.

Die vorläufigen Ergebnisse der Schlitzproben deuten 1,15 % Lithiumoxid (Li2O) über 5,8 Meter (m) an.

Highlights des Programms

– Der Superb Lake-Pegmatit ist hauptsächlich für seine spodumenhaltige Lithiummineralisierung bekannt. Die Explorationsarbeiten 2021 bestanden aus Boden- und Gesteinsproben und geologischer Kartierung und waren auf die Definierung der Erweiterung der Lithiummineralisierung entlang des Streichens des bekannten Pegmatits und die Entdeckung neuer Zielgebiete für weitere Exploration ausgerichtet.

– Insgesamt wurden 11 Schlitzproben in einem weiten Bereich von 0,35 m bis 1 m geschnitten. Die Ergebnisse der Schlitzproben weisen auf 0,86 % Li2O über 8,8 m über die gesamte Mächtigkeit des Kanals hin, einschließlich eines hochgradigeren Abschnitts von 1,15 % Li2O über 5,8 m.

– Bodenproben wurden auch im Quartärabraum durch Erstellung von Bodenrastern zur Identifizierung von Lithiumzielen für weitere Explorationsarbeiten genommen. Insgesamt wurden 319 Bodenproben genommen und an ACTLABS geschickt. Die Ergebnisse der Bodenproben stehen noch aus und werden nach Erhalt vom Labor und Interpretation veröffentlicht werden.

Faizaan Lalani, President von Medaro, erläuterte: Wir sind mit den vorläufigen Ergebnissen der Phase I-Feldarbeiten in der Liegenschaft Superb Lake überaus zufrieden. Die Ergebnisse passen gut zur Forschung des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung und Kommerzialisierung einer innovativen Technologie zur Verarbeitung von Spodumen durch unser Joint Venture, Global Lithium Extraction Technologies Inc. (GLET) (wie am 29. Juli 2021 berichtet). Unser Ziel ist es, Medaro zu einem vertikal integrierten Unternehmen im Bereich Lithium und Saubere Energie zu entwickeln. Das Unternehmen erwartet jetzt weitere Ergebnisse aus den Bodenproben und Genehmigungen, um das Bohrprogramm in der Liegenschaft weiterzuentwickeln.

Qualifizierter Sachverständiger

Alex Pleson, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 – – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über die Lithium-Liegenschaft Superb Lake

Die Liegenschaft besteht aus 8 Bergbaukonzessionen über insgesamt ungefähr 2.378 Hektar Land im Gebiet O Sullivan Lake / Maun Lake im Bergbaubezirk Thunder Bay im nordwestlichen Ontario, Kanada. Die Liegenschaft liegt ungefähr 375 Kilometer nordöstlich von Thunder Bay. Die nächstgelegene Stadt ist Nakina, 45 Kilometer südlich der Liegenschaft. Geologisch gesehen liegt das Projekt im östlichen Bereich der Teilprovinz Wabigoon der übergeordneten geologischen Provinz. In Superb Lake wurden seit der Entdeckung von Lithium entlang der Ufer von Superb Lake in den 1950iger Jahren historische Explorationsarbeiten ausgeführt. Der Superb Lake-Pegmatit hat eine exponierte Streichenlänge von mindestens 16 Metern, seine Mächtigkeit variiert von 2,5 Metern am Ufer bis zu maximal 3,7 Metern am Ausgrabungsort einer alten Sprenggrube. Die Ergebnisse von vier Proben, die im Jahr 2020 aus einem spodumenreichen Bereich genommen wurden, deuten auf Lithiumoxidwerte (Li2O) von 1,77 % bis 4,03 % hin.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Faizaan Lalani

President & Director

Über Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia) und hält Optionen auf die Lithiumkonzessionen Superb Lake in Thunder Bay (Ontario) bzw. CYR South in James Bay (Quebec). Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture Global Lithium Extraction Technologies beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: medaromining.com/ .

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.

