MDMA gegen Trauma? Bioxyne besetzt die entscheidende GMP-Schnittstelle

Klinische und kommerzielle Erfolge für die breite Anwendung von MDMA als Hoffnungsträger in der Psychotherapie erfordern industrielle Standards. Bioxyne Limited adressiert das regulatorische Nadelöhr und liefert die pharmazeutische Qualität, die Behörden u.a. für die Trauma-Therapie fordern.

In der therapeutischen Landschaft zeichnet sich eine Zäsur ab, die das enorme Potenzial von MDMA in der Therapie unterstreicht: Eine Studie, die im renommierten Fachmagazin Nature Medicine veröffentlicht wurde, untersuchte 104 Teilnehmer mit einer moderaten bis schweren posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS). Hier führte die MDMA-gestützte Therapie dazu, dass 71,2 % der Teilnehmer am Ende des Behandlungszeitraums die diagnostischen Kriterien für eine PTBS nicht mehr erfüllten. Im Vergleich zur Placebogruppe (47,6 %) ist dies eine signifikante Überlegenheit, die zeigt, dass die Substanz eine neue Ära in der psychischen Gesundheit einläuten könnte.

Bioxyne schließt die GMP-Lücke

Doch wissenschaftliche Exzellenz allein genügt nicht für den Markterfolg. Die regulatorischen Hürden, insbesondere durch die US-Arzneimittelbehörde FDA, haben sich zuletzt verschärft. Gefordert wird nicht nur eine Evidenz, sondern vor allem die absolute Standardisierung in der Produktion. Genau hier setzt Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6; ISIN: AU000000BXN6) an.

Das australische Unternehmen hat frühzeitig erkannt, dass die Skalierung psychedelischer Therapien an der Verfügbarkeit von Wirkstoffen in Pharmaqualität scheitern könnte. Über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) hat Bioxyne deshalb als eines der ersten Unternehmen eine umfassende GMP-Lizenz (Good Manufacturing Practice) für die Herstellung von MDMA und Psilocybin erhalten. Diese Lizenz gilt als die Eintrittskarte in den regulierten Weltmarkt.

Vom Pionier zum industriellen Lieferanten für MDMA

Die strategische Ausrichtung von Bioxyne trägt bereits Früchte. Im Dezember 2025 meldete das Unternehmen den Beginn der Auslieferung von in Australien hergestellten GMP-konformen MDMA-Kapseln. Damit positioniert sich Bioxyne als ein spezialisierter Zulieferer und Infrastruktur-Partner. Denn das Geschäftsmodell ist darauf ausgerichtet, die steigende Nachfrage der globalen Forschungslandschaft und der ersten regulierten Märkte – wie Australien und perspektivisch Europa – zu bedienen.

Dass Bioxyne diesen Weg konsequent verfolgt, zeigt auch der Blick über den Ozean: In Großbritannien wird derzeit mit Unterstützung staatlicher Fördergelder eine weitere GMP-Produktionsstätte errichtet, die 2026 den Betrieb aufnehmen soll. Für das Geschäftsjahr 2026 peilt das Management bereits einen Umsatzkorridor von 65 bis 75 Mio. AUD an, bei einem erwarteten EBITDA von bis zu 13,5 Mio. AUD.

Der Markt für MDMA-basierte Therapien professionalisiert sich im Eiltempo und bietet Chancen für Unternehmen, die bereits heute die regulatorischen Anforderungen von morgen erfüllen. Bioxyne hat die notwendigen Lizenzen, die Produktionskapazitäten und die ersten Lieferverträge in der Hand. In einem Sektor, der nach Sicherheit und Standardisierung verlangt, ist das Unternehmen als GMP-Spezialist somit bestens aufgestellt, um möglicherweise von der globalen Neubewertung psychoaktiver Wirkstoffe zu profitieren.

Quellen:

www.ucsf.edu/news/2023/09/426116/mdmas-latest-trial-results-offer-hope-for-patients-ptsd#:~:text=High%20marks%20in%20trial%20results,the%20diagnostic%20criteria%20for%20PTSD

psychedelicalpha.com/news/one-year-after-fdas-mdma-rejection-insiders-and-observers-reflect

www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-12/67164537-bioxyne-beginnt-mit-der-auslieferung-von-gmp-konformen-mdma-kapseln-ein-weiterer-schritt-zur-erweiterung-seines-therapeutischen-portfolios-176.htm

___________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler Bioxyne oder Nebenwerte.

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

bioxyne.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Bioxyne existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Bioxyne. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Bioxyne können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Bioxyne einsehen: bioxyne.com/investor-information/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Bioxyne vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.