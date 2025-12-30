Maxus Mining berichtet über herausragende Antimongehalte im Projekt Hurley in British Columbia, Kanada

30. Dezember 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2025 (das Programm) im Projekt Hurley (Hurley oder das Konzessionsgebiet) bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich im mineralreichen Bralorne Mining District in British Columbia (siehe Abbildung 1). Das Unternehmen hat die Firma Palliser Exploration (Palliser) mit der Durchführung eines Felderkundungsprogramms über beide Teilbereiche des Konzessionsgebiets beauftragt (siehe Abbildung 1). Der Schwerpunkt des Feldprogramms lag auf der Evaluierung von Zielzonen, die das Unternehmen im Anschluss an die Auswertung aller verfügbaren historischen Bewertungsberichte ermittelt hatte.

Höhepunkte der Exploration 2025 im Projekt Hurley

· Das Programm hat das Vorkommen einer Antimonmineralisierung bestätigt; besonders hervorzuheben sind Erzgehalte wie 9,33 % Sb (H038512; Quarzgang im Felsschutt) und 0,18 % Sb (H038531; Aufschluss; Quarzgang mit Stibnitmineralisierung).

· Das Programm hat außerdem eine Goldmineralisierung im Quarzgangmaterial von Aufschlussproben bestätigt, in denen vor allem 11,60 g/t Au (H038576), 2,20 g/t Au (H038578) und 1,99 g/t Au (H038579) erwähnenswert sind.

· Anhand der auf dem Desktop erfassten Daten aus verfügbaren Bewertungsberichten und den Ergebnissen aus dem Programm ergeben sich polymetallische Eigenschaften, die für ein entsprechendes Explorationspotenzial im Konzessionsgebiet auf Distrikt-Ebene sprechen.

Diese Ergebnisse aus dem Projekt Hurley verdeutlichen, dass Maxus in British Columbia eine sehr solide diversifizierte Explorationsstrategie verfolgt, so Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus Mining. Die obertägig aufgefundene hochgradige Antimon- und Goldmineralisierung weist in Verbindung mit dem attraktiven historischen Datenmaterial auf die potenzielle Bedeutung des Projekts Hurley im Rahmen unseres Portfolios mit Antimonfokus hin und bildet eine solide fachliche Grundlage für nachfolgende Explorationsaktivitäten.

12-30-25MAXM_NR_202512_Hurley_Results_v5DE_Prcom.001

Abbildung 1: Die Konzessionsbereiche (Claims) des Projekts Hurley1

Explorationsprogramm 2025 im Projekt Hurley

Das Expertenteam des Unternehmens hat mehr als zehn (10) historische Bewertungsberichte, die das Konzessionsgebiet betreffen, geprüft und die Ergebnisse in einer zentralen GIS-Datenbank zusammengeführt. Die entsprechenden Arbeiten haben eine vorteilhafte Geologie sowie potenzielle Mineralisierungsziele im Projekt Hurley aufgezeigt und auf dem Konzessionsgelände mehrere Explorationsziele sowie Anomalien von Indikatorelementen im Datenmaterial der historischen Bodenproben skizziert (siehe Abbildung 2).2,3

Im Anschluss an die Desktop-Datenerfassung leitete das Unternehmen ein Felderkundungsprogramm ein, um die ermittelten Zielzonen zu evaluieren. Während des Feldprogramms wurden mehrere hochgradige Gold- und Antimonvorkommen dokumentiert, die mit mineralisierten Quarzgängen im Granodiorit-Grundgebirge in Verbindung stehen.

In mehreren Aufschlussproben fanden sich ausgeprägte Goldanomalien aus mineralisierten Quarzgängen im Granodiorit-Grundgebirge, wie etwa 11,60 g/t Au (H038576), 2,20 g/t Au (H038578) und 1,99 g/t Au (H038579). Diese Proben wurden innerhalb des Konzessionsgebiets Hurley East unweit von Zonen, in denen in der Vergangenheit Goldanomalien im Boden angetroffen wurden, entnommen (siehe Abbildung 2).

Die Antimonmineralisierung zeichnet sich durch einen Spitzenwert von 9,33 % Sb aus einem mineralisierten Quarzgang in Felsschuttmaterial (H038512) in Verbindung mit einer ausgeprägten Silberanomalie (153 g/t Ag) bzw. erhöhten Kupferwerten (349 ppm Cu) aus. Darüber hinaus wies eine Aufschlussprobe mit stibnitmineralisiertem Quarzgangmaterial (H038531) in der Nähe der Zone Waterloo einen Erzgehalt von 0,18 % Sb auf. Diese Vorkommen korrelieren mit regionalen historischen Bodenanomalien von Sb, Zn und Pb und sprechen für ein ausgedehnteres polymetallisches Mineralisierungssystem im Konzessionsgebiet (siehe Abbildung 2).

Die Ergebnisse der obertägigen Probenahme im Rahmen des Explorationsprogramms 2025 im Projekt Hurley bestätigen das Vorhandensein einer hochgradigen Gold- und Antimonmineralisierung auf dem Konzessionsgelände und stützen die geochemischen Anomalien früherer Funde.

12-30-25MAXM_NR_202512_Hurley_Results_v5DE_Prcom.002

Abbildung 2: Projekt Hurley East, Darstellung der Ergebnisse aus der obertägigen Probenahme 2025.

Tabelle 1: Die besten Ergebnisse der obertägigen Probenahme 2025 im Projekt Hurley

Proben ID Easting Northing Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Ni (ppm) Pb (ppm) Sb (%) Zn (ppm) Lithologie Mineralisierung Probenquelle

H038504 518795 5625613 – 0,50 49,50 12,10 9,00 – 22,60 Bandkiesel Aufschluss

H038505 518734 5625597 0,07 0,90 339,00 36,20 5,00 – 160,00 Schluffstein Arsenopyrit Aufschluss

H038506 518574 5625765 0,01 0,50 125,00 7,70 3,00 – 54,10 Quarz-Diorit Arsenopyrit Lesestein

H038507 518463 5625926 0,01 0,50 180,00 142,00 1,00 – 35,80 Bandkiesel Aufschluss

H038508 518323 5625825 0,01 0,50 186,00 16,90 3,00 – 276,00 Schluffstein Aufschluss

H038509 518326 5625981 0,01 0,50 110,00 162,00 2,00 – 53,00 Basalt Pyrit Lesestein

H038512 522012 5627525 0,07 153,00 349,00 1,60 826,00 9,33 409,00 Quarzader Stibnit Felsschutt

H038513 521915 5627622 0,02 1,60 1200,00 62,50 8,00 0,01 64,40 Schluffstein Magnetkies, Tetrahedrit Verdeckter

Aufschluss

H038514 521851 5628007 0,02 1,10 271,00 39,00 10,00 0,04 84,10 Schluffstein Aufschluss

H038515 521803 5628076 0,01 0,50 121,00 83,40 9,00 – 389,00 Schluffstein Pyrit Geröll

H038516 521780 5628256 0,01 0,50 52,30 15,50 7,00 0,01 96,60 Schluffstein Pyrit Aufschluss

H038517 523499 5627678 0,61 15,60 31,70 32,60 26,00 0,01 25,30 Schluffstein Aufschluss

H038519 523448 5628146 0,01 0,50 74,40 33,40 9,00 – 93,90 Schluffstein Pyrit, Chalkopyrit Aufschluss

H038522 522920 5628950 0,01 0,50 262,00 42,60 12,00 – 211,00 Schlammstein Aufschluss

H038525 523122 5629127 0,98 1,50 30,20 7,10 10,00 – 301,00 Schlammstein Pyrit Aufschluss

H038526 523195 5629266 – 0,50 89,50 35,30 7,00 – 72,90 Bandkiesel Pyrit Aufschluss

H038527 519318 5625574 0,01 11,20 321,00 55,60 16,00 – 506,00 Quarzader Sphalerit, Pyrit Felsschutt

H038529 519070 5625630 0,02 0,70 16,40 11,40 21,00 – 29,70 Quarzader Arsenopyrit Lesestein

H038531 518986 5625612 0,02 1,00 80,50 19,60 115,00 0,18 58,20 Schluffstein Stibnit, Pyrit Aufschluss

H038532 518875 5625763 – 0,50 20,70 9,00 3,00 – 84,30 Schluffstein Pyrit, Magnetkies Aufschluss

H038533 518868 5625750 0,01 0,50 9,30 32,20 22,00 – 30,00 Schluffstein Stibnit, Stibnit Quarzgang

H038534 518819 5625851 – 0,50 299,00 68,10 4,00 – 181,00 Schluffstein Pyrit Aufschluss

H038535 518810 5625861 – 0,50 178,00 175,00 2,00 – 107,00 Schluffstein Felsschutt

H038562 524590 5627166 0,02 0,50 152,00 73,20 3,00 – 240,00 Schluffstein Magnetkies, Chalkopyrit Aufschluss

H038565 524510 5628311 0,01 0,60 256,00 186,00 14,00 – 192,00 Schlammstein Pyrit Aufschluss

H038566 524837 5628296 – 0,50 51,50 195,00 5,00 – 80,30 Schlammstein Pyrit Aufschluss

H038571 523371 5630183 0,01 0,50 85,40 71,30 17,00 – 331,00 Schlammstein Magnetkies Aufschluss

H038572 523371 5630162 – 0,50 62,70 13,30 9,00 – 68,20 Hornblende-Feldspat-Po Pyrit Aufschluss

rphyr

H038576 523211 5630378 11,60 10,20 63,80 215,00 596,00 0,04 62,20 Granodiorit Arsenopyrit Quarzgang

H038577 523211 5630378 0,15 0,50 268,00 80,30 12,00 – 58,80 Granodiorit Magnetkies Aufschluss

H038578 523192 5630368 2,20 33,30 118,00 26,80 750,00 0,03 116,00 Granodiorit Arsenopyrit, Pyrit Aufschluss

H038579 523167 5630392 1,99 4,10 29,80 21,30 643,00 0,04 150,00 Granodiorit Arsenopyrit, Pyrit Quarzgang

H038581 523197 5630423 0,01 0,50 100,00 52,60 11,00 – 126,00 Schlammstein Pyrit, Magnetkies Aufschluss

Die Kriterien für hervorhebenswerte Proben basieren auf der Auswertung geochemischer Daten, welche die Hintergrundwerte verschiedener Metalle beschreiben. Wenn eines der nachfolgenden Kriterien erfüllt war, wurde die Probe als hervorhebenswert eingestuft:

Au g/t > 0,5, Cu ppm > 300, Ag g/t > 2, Zn ppm > 5000, Pb ppm > 5000, Sb > 100 ppm, Ni > 150 ppm

**Alle Probenwerte stammen von Schürfproben, die naturgemäß nicht für die gesamten Goldgehalte der mineralisierten Gebiete repräsentativ sind. Den Lesern wird empfohlen, die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Probenwerte mit Vorbehalt zu betrachten. Die vorstehenden 32 Proben sind Teil eines Gesamtpakets von 52 Proben, die während des Programms gesammelt und analysiert wurden.

Aufbereitung der Proben und Analyseverfahren

Die Gesteinsproben wurden von den Feldmannschaften der Firma Palliser entnommen; die Stellen der Probenahme (in NAD83 UTM Zone 10-Koordinaten), Beschreibungen, visuellen Merkmale und Fotos wurden vor Ort aufgezeichnet. Jede Probe erhielt eine eindeutige Proben-ID und wurde zusammen mit einem entsprechenden Probenetikett in einen beschrifteten Probenbeutel gegeben. Die Proben wurden während des Programms sicher verwahrt und von den Mitarbeitern von Palliser direkt ins Labor von AGAT Laboratories in Calgary (Alberta) gebracht, wo sie aufbereitet und einer geochemischen Analyse unterzogen wurden. AGAT Laboratories verfügt für bestimmte Analysemethoden über eine Akkreditierung gemäß ISO 9001:2015 ISO/IEC 17025.

Bei der Aufbereitung, Analyse sowie der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle wurden die nachfolgenden Methoden angewandt:

– Trocknung auf < 5 kg, Zerkleinerung auf 75 % Siebdurchgang bei 2 mm, Unterteilung in 250-g-Aliquote (Methodencode 200-075)

– Pulverisierung auf 85 % Siebdurchgang bei 75 Micron (Methodencode 200-087)

– Metallaufschluss anhand von 4 Säuren, optische Emissionsspektrometrie mittels induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) (201-070)

– Analyse von Gold (Au) mittels Flammprobe (202-551)

– Betrug der Goldwert > 10 g/t, erfolgte eine gravimetrische Bestimmung (202-564)

– Betrug der Metallwert > 10.000 ppm, erfolgte aufgrund der Grenzwertüberschreitung ein Aufschluss aus 4 Säuren, eine Bewertung nach dem ICP-OES-Verfahren oder eine ICP-Massenspektrometrie (MS)

– Nach jeder zehnten Probe wurde dem Probenstrom zertifiziertes Referenzmaterial bzw. eine Leerprobe hinzugefügt.

Mindestens zwei (2) Mitarbeiter von Maxus erhielten sämtliche Probenzertifikate von AGAT Laboratories.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., einer technischen Beraterin des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf den Projekten geprüft, was eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen umfasste.

Die Unternehmensführung von Maxus weist darauf hin, dass historische Ergebnisse, die von Betreibern erhoben und gemeldet wurden, die in keinem Nahverhältnis zu Maxus stehen, nicht durch einen qualifizierten Sachverständigen verifiziert oder bestätigt wurden. Dennoch bieten die historischen Ergebnisse eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten im Konzessionsgebiet. Die Unternehmensführung weist außerdem darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen zu benachbarten bzw. nahegelegenen Rohstoffkonzessionen (sowohl aktuell veröffentlichte als auch historische Ressourcenschätzungen) nicht zwingend Rückschlüsse auf jene Ergebnisse zulassen, die im Konzessionsgebiet möglicherweise erzielt werden können.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, wo jüngst hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1046 ppm Cu (TK17-149c), 1808 ppm Cu (TK17-28) und 2388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellenangabe

1 – Pelletier et al, 2023. NI 43-101 Technischer Bericht und Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Bralorne, British Columbia, Kanada – minedocs.com/27/Bralorne-MRR-TR-01202023.pdf

2 – Gilchrist, T., 2015 Explorationsarbeit für das Konzessionsgebiet Truax. ARIS 35344.

3 – Wynne, F.L., 1987. Bewertungsbericht über die Einrichtung eines Rasters, die Bodengeochemie, die Magnetometeruntersuchung, die VLF-EM-Untersuchung, die geologische Kartierung und die Schürfgräben. ARIS 15777.

¶ Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb- cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling – 24. Februar 2025 – endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony-results-from-the-reliance-gold-project-bc-best-intervals-include-19.2-antimony-and-2.16-ppm-au/

Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 –

minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt&minfilno=082FSW228

NI 43-101 – Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

