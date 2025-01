Mawson kommentiert die Ankündigung der schwedischen Regierung zum Uranabbau

Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited („Mawson“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ – freut sich, eine Stellungnahme zur Ankündigung des schwedischen Ministeriums für Klima und Unternehmen bezüglich der vorgeschlagenen Änderungen der Uranabbaugesetzgebung in Schweden abzugeben.

Mawsons Portfolio historischer schwedischer Uranvorkommen wird über SUA Holdings Limited („SUA“) gehalten, die derzeit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mawson ist. Am 10. Januar 2025 wird Mawson im Rahmen der letzten Schritte seines Reorganisationsplans und vor dem Abschluss des Scheme of Arrangement mit Southern Cross Gold Limited („SXG“) alle seine SUA-Aktien an die Mawson-Aktionäre ausschütten, wodurch SUA nicht länger eine Tochtergesellschaft von Mawson sein wird. SUA wird ein öffentliches Unternehmen und ein meldepflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta und Ontario.

Die schwedische Regierung hat mit der Veröffentlichung der Ergebnisse ihrer umfassenden Untersuchung am 20. Dezember 2024 einen wichtigen Schritt zur Aufhebung des seit 2018 geltenden Moratoriums für den Uranabbau getan. Die Untersuchung empfiehlt:

– Uran als konzessioniertes Mineral im Rahmen des schwedischen Mineraliengesetzes geregelt wird

– Derzeitiges Verbot im Umweltgesetzbuch soll gekippt werden

– Schriftliche Konsultation läuft bis zum 20. März 2025

– Legislativvorschlag wird dem Parlament nach Anhörung vorgelegt

– Neue Rechtsvorschriften, die am 1. Januar 2026 in Kraft treten sollen

Michael Hudson, Executive Chairman von Mawson, kommentierte: „Die Ankündigung der schwedischen Regierung stellt sowohl für Mawson als auch für SUA eine bedeutende Entwicklung dar. Sie steht im Einklang mit Schwedens breiterer Energiestrategie und der Verpflichtung zum Ausbau der Kernkraftkapazitäten. Mawson wurde als eine der Konsultationsparteien für die Uranuntersuchung ausgewählt, und wir freuen uns darauf, konstruktiv an dem Prozess mitzuwirken, um einen robusten Rechtsrahmen zu schaffen, der ein Gleichgewicht zwischen Ressourcenentwicklung und Umweltschutz herstellt.“

Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen würden den vor 2018 geltenden Rechtsrahmen für den Uranbergbau in Schweden wiederherstellen. Diese Entwicklung ist für SUA, das derzeit Mawsons Portfolio an historischen schwedischen Uranressourcen hält, besonders relevant. Vorbehaltlich der endgültigen Gesetzesänderungen ist SUA in der Lage, ein eigenständiges Unternehmen zu werden, das sich auf Uranexploration und Erschließungsmöglichkeiten in Schweden konzentriert.

Schweden betreibt derzeit sechs Kernreaktoren, die etwa 29 % des schwedischen Strombedarfs decken. Schweden hat die entscheidende Rolle von Uran und strategischen Investitionen in Mineralien für die Stärkung der nationalen und europäischen Energieunabhängigkeit ausdrücklich anerkannt. Das neue Konzept der Regierung für den Uranabbau spiegelt eine umfassendere strategische Vision wider, die darauf abzielt, internationale Investitionen in den Bergbausektor anzuziehen und Schweden als wichtigen Akteur bei der Entwicklung kritischer Mineralien zu positionieren. Durch die Schaffung eines attraktiveren regulatorischen Umfelds will Schweden seine heimische Energiesicherheit erhöhen und zu den Zielen der Europäischen Union beitragen, die Abhängigkeit von externen Mineralienlieferungen zu verringern und die regionale Rohstoffresilienz zu stärken, während gleichzeitig eine nachhaltige, kohlenstoffarme Energieinfrastruktur gefördert wird.

Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt ein Portfolio historischer Uranressourcen in Schweden und hält 43,80% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die zwei hochgradige, historische epizonale Goldfelder in Victoria, Australien, einschließlich der aufregenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung, besitzt oder kontrolliert

Im Namen des Verwaltungsrats,

„Michael Hudson“–

Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender

Weitere Informationen

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316

www.mawsongold.com

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um aktuelle oder historische Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Aussagen, dass die Verteilung der SUA-Aktien an die Mawson-Aktionäre zu den vorgesehenen Bedingungen und innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens erfolgen wird, der Vorteile der SUA-Aktien für die Mawson-Aktionäre und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich und ohne Einschränkung der Aufsichtsbehörden und der anwendbaren Börsenplätze. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie „vorgeschlagen“, „wird“, „vorbehaltlich“, „in naher Zukunft“, „für den Fall“, „würde“, „erwarten“, „bereit sein“ und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische, erwartete schwedische Gesetzesänderungen in Bezug auf das derzeitige Verbot des Uranabbaus und soziale Unsicherheiten; der Zustand der Kapitalmärkte, das Ausbleiben der erwarteten Vorteile aus der Ausschüttung der SUA-Aktien an die Mawson-Aktionäre, andere unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass sich die oben genannten Erwartungen, Annahmen und sonstigen Faktoren letztendlich als unzutreffend oder irrelevant erweisen, sowie andere Risiken, die in den von Mawson bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den von Mawson bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien eingereichten Unterlagen, die für Mawson in Kanada unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die Dokumente von Mawson sind auch unter verfügbar. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mawson Gold Ltd.

Michael Hudson

1305 – 1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver, BC

Kanada

email : mhudson@mawsonresources.com

Pressekontakt:

Mawson Gold Ltd.

Michael Hudson

1305 – 1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver, BC

email : mhudson@mawsonresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.