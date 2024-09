Mawson Finland Limited erweitert die bekannten mineralisierten Zonen bei Rajapalot: 21,75 m mit 5,25 g/t Gold und 515 ppm Kobalt in neuer Linse durchschnitten

VANCOUVER, Kanada, 4. September 2024 / IRW-Press / Mawson Finland Limited (Mawson oder das Unternehmen) (TSX-V: MFL) freut sich, neue Ergebnisse aus 7 Bohrlöchern auf dem Prospektionsgebiet South Palokas bekannt zu geben, die im Rahmen der 38 Bohrlöcher umfassenden Winterbohrkampagne 2024 des Unternehmens auf seinem Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland niedergebracht wurden (siehe Tabelle 1 und Abbildung 1 in Anhang A).

Wichtigste Ergebnisse:

Die Bohrlöcher PAL0335, PAL0340, PAL0344 und PAL0348 haben allesamt bedeutende Abschnitte jenseits des südlichen Randes von South Palokas durchteuft und damit die Gold-Kobalt-Mineralisierung hier um 45 bis 90 Meter nach Süden erweitert.

– Bohrloch PAL0335 durchteufte einen 21,75 m mächtigen mineralisierten Abschnitt mit 5,25 g/t Gold und 515 ppm Kobalt (21,75 m mit 5,25 g/t Au und 515 ppm Co ab 295,05 m, einschließlich 3,2 m mit 21,61 g/t Au und 373 ppm Co ab 311,3 m) in einer neuen Mineralisierungslinse, die sich im Liegenden unterhalb des Erzkörpers South Palokas befindet

– Bohrloch PAL0335 durchteufte 3 weitere mineralisierte Abschnitte unmittelbar unterhalb des Kontaktes der neuen Linse im Liegenden, die folgende Ergebnisse lieferten:

o 2 m mit 1,86 g/t Au und 164 ppm Co ab 322,4 m

o 4 m mit 2,99 g/t Au und 94 ppm Co ab 335 m

o 6,6 m mit 2,37 g/t Au und 279 ppm Co ab 350,25 m

– Die Bohrlöcher PAL0340 und PAL0344, die Stepout-Bohrungen 50 m bzw. 55 m in Streichrichtung südlich der derzeit definierten Grenze der Mineralisierung bei South Palokas darstellen, durchteuften weitere Abschnitte, welche folgende Ergebnisse lieferten:

o PAL0340: 0,7 m mit 7,47 g/t Au ab 91,8 m (Kobaltergebnisse noch ausstehend)

o PAL0344: 4 m mit 2,78 g/t Au ab 201 m (Kobaltergebnisse noch ausstehend)

– Die Bohrlöcher PAL0348 und PAL0350 durchteuften eine Mineralisierung auf 1-Meter-Abschnitten (siehe Tabelle 2 in Anhang A), während die Bohrlöcher PAL0339 und PAL0341 keine bedeutenden Abschnitte enthielten

Frau Noora Ahola, CEO von Mawson Finland, erklärt: Wir freuen uns sehr, einige bedeutende Bohrabschnitte aus unserer ersten Charge von Ergebnissen der Winterbohrkampagne 2024 bekannt geben zu können. Die Entdeckung einer neuen Linse mit hochgradiger Mineralisierung, die sich im Liegenden des Prospektionsgebiets South Palokas befindet, ist ein bedeutender Schritt nach vorne im Rahmen unseres Ziels der Ressourcenerweiterung. Auch die Durchörterung bedeutender Abschnitte entlang des Streichens am südlichen Rand von South Palokas ist äußerst ermutigend und ein weiterer Hinweis darauf, dass die aktuellen Mineralressourcen voraussichtlich erweitert werden können. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Bohrergebnisse aus den diesjährigen Bohrungen vorlegen zu können.

Ergebnisse im Detail

Die 7 Bohrlöcher, über die hier berichtet wird (siehe Tabelle 1 in Anhang A), stammen alle aus dem Gold-Kobalt-Mineralisierungsgebiet South Palokas bei Rajapalot (Bohrlöcher PAL0335, PAL0339, PAL0340, PAL341, PAL0344, PAL0348 und PAL0350; siehe Abbildung 1 und Abbildung 2 in Anhang A für die Standorte der Bohrkragen und Durchörterungen sowie Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3 in Anhang A für die Bohrkragen und die verfügbaren Analysedaten) repräsentieren 2.097 Bohrmeter des gesamten Winterprogramms, das 38 Bohrlöcher über insgesamt 12.070 Meter umfasste. Gemeldet werden hier die Goldkonzentrationen für Abschnitte, die in einem Probenabschnitt von mindestens 1 Meter mehr als 0,3 g/t Au (Mindestwert) enthalten, während die entsprechenden Kobaltkonzentrationen aus denselben Abschnitten gemeldet werden, sofern diese verfügbar sind (derzeit liegen die Kobaltkonzentrationen nur aus den Bohrlöchern PAL0335 und PAL0350 vor; die restlichen Ergebnisse werden zu gegebener Zeit gemeldet, sobald sie verfügbar sind). Die Analysewerte der zusammengesetzten Proben mit Goldkonzentrationen oberhalb des Mindestwertes sind unten in Tabelle 2 in Anhang A aufgeführt, alle Rohprobenabschnitte sind in Tabelle 3 in Anhang A dargestellt.

Die neue Linse der Mineralisierung im unteren Teil von Bohrloch PAL0335, über die hier berichtet wird, befindet sich in einer mutmaßlich subparallelen Mineralisierungslinse etwa 100 m vertikal unterhalb der definierten Gold-Kobalt-Mineralisierung bei South Palokas. Zwei historische Bohrlöcher hatten die neue Linse bereits durchteuft (Bohrlöcher PAL0091 und PAL0173; weitere Informationen finden Sie in der aktuellen wirtschaftlichen Erstbewertung des Unternehmens mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on a Preliminary Economic Assessment of the Rajapalot Gold-Coblat Project, Finland, die zum 19. Dezember 2023 gültig ist, und vom Unternehmen am auf SEDAR+ eingereicht wurde (die PEA)), jedoch wurde die in diesen Bohrlöchern ermittelte Gold-Kobalt-Mineralisierung als nicht bedeutend genug angesehen, um weitere Untersuchungen zu rechtfertigen, da der beste Abschnitt in PAL0091 1,81 g/t Au und 22 ppm Co auf 4,2 m (90 Meter entgegen der Fallrichtung des entsprechenden Abschnitts in PAL0335) bzw. der beste Abschnitt in PAL0173 0,65 g/t Au und 300 ppm Co auf 4 m (50 Meter in Streichrichtung gen Norden des entsprechenden Abschnitts in PAL0355; siehe Abbildung 2 in Anhang A) lieferte. Zweck der Bohrlöcher PAL0340, PAL0344 und PAL0348 war die Erprobung südlicher Erweiterungen der neuen Linse im Streichen; sie lieferten jedoch keine bedeutende Mineralisierung (siehe Abbildung 2 in Anhang A). PAL0364 zielte auf Erweiterungen des neuen Erzgangs entgegen der Fallrichtung ab; die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Die Bohrlöcher PAL0335, PAL0340, PAL0344 und PAL0348 durchteuften allesamt bedeutende Abschnitte jenseits des südlichen Randes von South Palokas, womit die Gold-Kobalt-Mineralisierung hier um 45 bis 90 Meter in Richtung Süden erweitert wurde. PAL0339 und PAL0341 stellten größere Stepout-Bohrungen vom südlichen Rand der Mineralisierung South Palokas aus nach Süden (150 m bzw. 230 m) dar, konnten jedoch keine Mineralisierung durchteufen.

Technischer Hintergrund, Datenüberprüfung sowie Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Im Rahmen dieses Bohrprogramms kamen drei Diamantbohrgeräte der Firmen MK Core Drilling Oy, Comadev Oy und Arctic Drilling Company Oy zum Einsatz, die alle mit Wasserrückführungs- und Bohrkleinauffangsystemen ausgestattet sind. Der Kerndurchmesser ist NQ2 (50,7 mm). Die Kerngewinnungsraten sind hervorragend und liegen in frischem Gestein im Schnitt bei nahezu 100 %. Nach dem Fotografieren und der Protokollierung in den Einrichtungen von Mawson in Rovaniemi werden Kernabschnitte von 0,5 bis 2 Metern entnommen und dann von unabhängigen Auftragnehmern – dem Geologischen Dienst von Finnland (GTK) in Rovaniemi, Palsatech Oy in Kemi und Geopool Oy in Sodankylä – in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Bohrkerns wird zu Prüf- und Referenzzwecken aufbewahrt. Die für die Analyse bestimmten Proben werden mit kommerziellen Transportmitteln vom Standort zur Einrichtung des unabhängigen Auftragnehmers CRS Minlab Oy (CRS) in Kempele (Finnland) verbracht. Die Proben wurden aufbereitet und anhand der PAL1000-Methode auf Gold analysiert. Dabei wird die Probe in Stahltöpfen mit abrasiven Medien in Gegenwart von Zyanid gemahlen; anschließend wird das Gold in Lösung mit einem Brand-AAS-Gerät gemessen. Die für die Multi-Element-Analyse (einschließlich Kobalt) bestimmten Proben werden bei CRS zu Trüben verarbeitet und anschließend per Flugzeug zur Einrichtung von MSALABS in Vancouver (Kanada) transportiert, wo sie mittels ICP-MS-Methoden mit Vier-Säuren-Aufschluss analysiert werden. Alle vorgenannten Labore stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm von Mawson umfasst die systematische Hinzugabe von zertifizierten Standardproben mit bekanntem Goldgehalt, Doppelproben durch ein Vierteln des Kerns und Leerproben, die in die Probenchargen aus mutmaßlich mineralisiertem Gestein gegeben werden. Darüber hinaus fügt CRS Leer- und Standardproben in den Analyseprozess ein. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Probenaufbereitungs- und Sicherheitsmaßnahmen sind die Datenüberprüfungsverfahren gut in das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm des Unternehmens integriert. Alle Daten werden routinemäßig geprüft, bevor sie in die Datenbank hochgeladen werden. Darauf folgen unabhängige Datenverifizierungsaudits bei Erreichen von Explorationsmeilensteinen während der gesamten Erschließung des Projekts Rajapalot. Dr. Fromhold (siehe Qualifizierter Sachverständiger weiter unten) hat auch die Qualifikationen und Analyseverfahren der oben erwähnten Labore, die Fotos der Bohrkerne und die PEA im Zusammenhang mit der Verifizierung der hier dargelegten Explorationsinformationen geprüft.

Alle Karten wurden mit dem einheitlichen Koordinatensystem KKJ3/Finnland (EPSG:2393) erstellt. Die Tabellen 1 bis 3 in Anhang A enthalten Bohrkragen- und Analysedaten. Aufgrund der typischerweise geringen Winkel der Bohrabschnitte wird angenommen, dass die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte etwa 80 bis 90 % der erbohrten Mächtigkeit beträgt. Tabelle 3 enthält detaillierte individuelle Analysedaten für alle in dieser Pressemeldung veröffentlichten Abschnitte. Der Mindestwert für die gemeldeten Abschnitte beträgt 0,3 g/t Au auf 1 m, wobei die zusammengesetzten Daten (Tabelle 2 in Anhang A) nicht mehr als zwei aufeinanderfolgende 1-Meter-Abschnitte mit Haldengestein (d.h. 1-Meter-Abschnitte mit weniger als 0,3 g/t Au) enthalten. Es wurde keine Obergrenze angewandt.

Bei Rajapalot lagern alle Beispiele der Gold-Kobalt-Mineralisierung durchwegs in stark geschertem und schiefrigem Nebengestein, das an stark hydrothermal alterierte, von Nordwesten nach Norden einfallende Scherzonen angrenzt. Die Mineralisierung tritt in der Regel in Form von eingesprengten bis halbmassiven Sulfidlinsen (vorwiegend Pyrrhotin und in geringerem Maße Pyrit ± Kobaltit) auf, die in stark deformierten und alterierten, mafisch-vulkanischen und vulkanisch-lasitischen Stratigraphien der oberen Teile der aus dem Paläoproterozoikum stammenden Kivalo Group des Grünsteingürtels Peräpohja lagern. Die Prospektionsgebiete mit einer hochgradigen Gold- und Kobaltmineralisierung bei Rajapalot erstrecken sich über eine 3 km (Ost-West) mal 2 km (Nord-Süd) große Fläche innerhalb des größeren Geländes des Projekts Rajapalot, das 4 km mal 4 km groß ist und mehrere mineralisierte Findlinge (Base-of-Till/BOT), aufweist. Die Gold-Kobalt-Mineralisierung bei Rajapalot wurde sowohl bei South Palokas als auch bei Raja bis in eine Tiefe von etwa 470 Metern unter der Oberfläche erbohrt, und die Mineralisierung ist auf dem gesamten Projektgebiet in der Tiefe weiterhin offen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Dr. Thomas Fromhold, einem Mitarbeiter von Fromhold Geoconsult AB und Mitglied des Australian Institute of Geosciences (MAIG, Mitgliedschaftsnummer 8838), geprüft, verifiziert und genehmigt. Dr. Fromhold ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101. Dr. Fromhold gilt gemäß NI 43-101 nicht als unabhängig vom Unternehmen, da er ein Berater des Unternehmens ist.

Über Mawson Finland Limited

Mawson Finland Limited ist ein im Explorationsstadium befindliches Bergbauerschließungsunternehmen, das dem Erwerb und der Exploration von Edel- und Basismetallkonzessionen in Finnland nachgeht. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Gold und Kobalt. Das Unternehmen hält derzeit eine 100%ige Beteiligung am Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland. Das Projekt Rajapalot macht etwa 5 % des 100 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets Rompas-Rajapalot aus, das sich zu 100 % im Besitz von Mawson befindet und besteht aus 11 erteilten Explorationsgenehmigungen mit 10.204 Hektar Fläche sowie 2 beantragten Explorationsgenehmigungen und einem Gebiet, für das eine Reservierung angemeldet wurde, und erstreckt sich über insgesamt 40.496 Hektar. In Finnland werden alle Aktivitäten über Mawson Oy, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, abgewickelt. Mawson wird vor Ort aktiv von seinen finnischen Mitarbeitern vertreten, die enge Verbindungen zu den Gemeinden von Rajapalot unterhalten.

Zusätzliche Unterlagen, einschließlich der Finanzberichte des Unternehmens, technischer Berichte, Pressemeldungen und anderer Informationen, können unter mawsonfinland.com oder auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abgerufen werden.

ANHANG A – TABELLEN UND GRAFIKEN

Loch-Nr. Rechtswert TM35 Hochwert TM35 Höhe Azimut Neigung Gesamt-tiefe Zielgebiet

(m ü. M.)

PAL0335 3408345 7373507 174 50,4 -70,2 405,3 South Palokas

PAL0336 3410540 7372676 151 144,1 -70,1 131 Joki East

PAL0337 3410481 7372590 148 61,2 -70,9 125,3 Joki East

PAL0338 3410422 7372775 153 144,7 -55,4 190 Joki East

PAL0339 3408209 7373303 172 104,3 -44,8 150,1 South Palokas

PAL0340 3408347 7373505 174 118,4 -79,2 395,85 South Palokas

PAL0341 3408222 7373377 173 131 -44,4 136,7 South Palokas

PAL0342 3408715 7373997 175 115,7 -58,3 148,6 Palokas

PAL0343 3408627 7373991 175 88,9 -50,1 193 Palokas

PAL0344 3408300 7373532 174 52,3 -75,9 476,6 South Palokas

PAL0345 3408606 7374008 174 60,8 -71,9 278,1 Palokas

PAL0346 3408571 7373723 174 45 -65 184,4 Palokas

PAL0347 3408710 7372442 175 134,4 -72,1 273,6 Raja

PAL0348 3408306 7373530 175 119,1 -80,2 242,1 South Palokas

PAL0349 3408694 7372549 179 170 -80 341,85 Raja

PAL0350 3408402 7373671 174 75 -52 290,1 Palokas

PAL0351 3408461 7373877 175 143 -69,5 334,5 Palokas

PAL0352 3408247 7373715 172 62,4 -66,4 474,1 South Palokas

PAL0353 3408850 7372504 176 160 -70 260,55 Raja

PAL0354 3408308 7373984 175 126,1 -50,9 466,9 Palokas

PAL0355 3408817 7372720 174 168 -77 428,9 Raja

PAL0356 3408138 7373637 174 80,4 -74,4 496,9 South Palokas

PAL0357 3408558 7374143 175 168,8 -82,9 445,6 Palokas

PAL0358 3408984 7372343 173 244,5 -79,1 178,75 Raja

PAL0359 3408138 7373933 172 150,9 -77,7 47,2 South Palokas

PAL0360 3408679 7372340 174 75 -80,4 251,7 Raja

PAL0361 3408088 7373643 173 51,1 -81,9 665,95 South Palokas

PAL0362 3408576 7373723 174 95,3 -47,6 258,55 Palokas

PAL0363 3407996 7373198 172 88,2 -55,3 338,8 Hut

PAL0364 3408346 7373509 174 65,7 -66,4 359,2 South Palokas

PAL0365 3408347 7373434 174 71 -70,1 304,4 South Palokas

PAL0366 3407996 7373198 172 88,6 -70,6 374,4 Hut

PAL0367 3408138 7373935 172 150,8 -79,2 785,3 South Palokas

PAL0368 3407940 7373069 173 137,5 -47,7 250,9 Hut

PAL0369 3408026 7373279 172 82,5 -44,6 253,5 South Palokas

PAL0370 3408231 7372823 182 124 -55,1 175,9 Terry’s Hammer

PAL0371 3408231 7372823 182 172,6 -44,8 148 Terry’s Hammer

PAL0372 3410436 7372555 149 106,7 -69,4 113,4 Joki East

Tabelle 1: Standorte der Bohrlochkragen (Ende des KKJ-Rasters) mit den entsprechenden Bohrlochausrichtungen (Azimut und Neigung), Gesamttiefe und Zielgebieten. Die Bohrungen, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, sind durch Fettdruck hervorgehoben.

Loch-Nr. von bis erbohrte Mächtigkeit1 (m) Gold (g/t) Gold (Gramm-Meter) Kobalt ppm

PAL0335 122,2 123,2 1 0,49 0,5 52,5

PAL0335 126,35 128,35 2 1,19 2,4 167,0

PAL0335 136,35 137,35 1 1,62 1,6 516,9

PAL0335 142 146,6 4,6 0,99 4,6 1376,2

PAL0335 150,6 156 5,4 2,99 16,2 2137,1

PAL0335 295,05 316,8 21,75 5,25 114,3 514,8

einschließlich 311,3 314,5 3,2 21,61 69,15 373,2

PAL0335 322,4 324,4 2 1,86 3,7 164,3

PAL0335 335 339 4 2,99 11,9 94,4

PAL0335 350,25 356,85 6,6 2,37 15,6 278,8

PAL0339 – – – – – –

PAL0340 21,25 22,25 1 0,58 0,6 TBA

PAL0340 91,8 92,5 0,7 7,42 5,2 TBA

PAL0340 98,8 100,8 2 0,78 1,6 TBA

PAL0341 – – – – – –

PAL0344 197 198 1 0,66 0,7 TBA

PAL0344 201 205 4 2,78 11,1 TBA

PAL0348 124,75 125,75 1 0,30 0,3 TBA

PAL0348 151,35 152,35 1 0,58 0,6 TBA

PAL0350 95,55 96,55 1 0,45 0,45 14,7

1 Die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 80-90 % der erbohrten Mächtigkeit geschätzt. Die wahre Mächtigkeit ist zu diesem Zeitpunkt nicht genau bekannt.

TBA = wird noch veröffentlicht

Tabelle 2: Zusammengesetzte Gold- und Kobaltkonzentrationen aus den Bohrlöchern, über die in dieser Pressemeldung berichtet wird. Die einzelnen Analyseergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle 3 aufgeführt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76733/MFL_090424_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Standortkarte mit den Positionen der Kragen und den Verläufen der Bohrlöcher aus der Winterbohrkampagne 2024 von Mawson. Die rot eingefärbten Bohrlöcher sind jene, die in dieser neuen Mitteilung gemeldet werden, während die schwarz eingefärbten Bohrlöcher in früheren Pressemitteilungen veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse der blau eingefärbten Löcher und deren Veröffentlichung stehen noch aus. Die gestrichelte blaue Linie stellt die Schnittlinie dar, an der sich die Längsschnitte in Abbildung 2 (siehe unten) orientieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76733/MFL_090424_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Längsschnittdarstellung, die sowohl die historischen als auch die 2024 gebohrten Abschnitte auf dem Prospektionsgebiet South Palokas (links) und die neue Linse (rechts) zeigt, die etwa 100 m vertikal unterhalb der Mineralisierung South Palokas liegt. Die Abschnitte aus der Bohrsaison 2024 sind fett gedruckt; die Ergebnisse sind in Gramm-Metern Gold (g/t Gold x Mächtigkeit des Abschnitts in Metern) angegeben. Die kleinen schwarzen Ringe zeigen an, dass kein signifikanter Abschnitt vorhanden ist, und die offenen blauen Ringe zeigen an, dass die Analyseergebnisse noch ausstehen. Die roten Pfeile zeigen die Richtung an, in der die Gold-Kobalt-Mineralisierung offen und nicht erprobt ist. Die Abschnittslinie ist auf ein Streichen von etwa 030° ausgerichtet; siehe gestrichelte blaue Linie in Abbildung 1 oben als Referenz.

Loch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) Gold g/t Kobalt ppm Mineralisierung

PAL0335 122,2 123,2 1 0,49 52,5 South Palokas

126,35 127,35 1 2,06 283,3 South Palokas

127,35 128,35 1 0,31 50,7 South Palokas

136,35 137,35 1 1,62 516,9 South Palokas

142 143 1 0,97 593 South Palokas

143 144 1 1,17 1109,8 South Palokas

144 145 1 1,08 1223,7 South Palokas

145 146 1 0,15 1142,1 South Palokas

146 146,6 0,6 2 3769,9 South Palokas

150,6 151,6 1 3,26 1770 South Palokas

151,6 152,5 0,9 3,1 2715,6 South Palokas

152,5 153,5 1 1,77 1974,2 South Palokas

153,5 154,5 1 2,12 1132,6 South Palokas

154,5 155,5 1 3,24 2547,8 South Palokas

155,5 156 0,5 5,95 3343,6 South Palokas

295,05 296,05 1 8,25 674,3 neue Linse

296,05 297,05 1 1,33 549,8 neue Linse

297,05 298,05 1 0,89 895,4 neue Linse

298,05 299,05 1 0,35 673,3 neue Linse

299,05 299,5 0,45 0,15 421,5 neue Linse

299,5 300,5 1 1,42 585,2 neue Linse

300,5 301,5 1 2,51 627,6 neue Linse

301,5 302,5 1 0,46 445,1 neue Linse

302,5 302,95 0,45 0,59 623,1 neue Linse

302,95 303,95 1 1,2 927,5 neue Linse

303,95 304,45 0,5 0,92 1096,4 neue Linse

304,45 305,3 0,85 0,85 153,4 neue Linse

305,3 306,3 1 0,35 677,2 neue Linse

306,3 307,3 1 0,41 553,6 neue Linse

307,3 308,3 1 0,47 373 neue Linse

308,3 309,3 1 7,1 827,4 neue Linse

309,3 310,3 1 2,87 321,3 neue Linse

310,3 311,3 1 6,74 370,5 neue Linse

311,3 312,3 1 14 276,8 neue Linse

312,3 313 0,7 10 690,3 neue Linse

313 313,5 0,5 53,9 549,6 neue Linse

313,5 314,5 1 21,2 159,5 neue Linse

314,5 315,5 1 6,3 120 neue Linse

315,5 315,8 0,3 7,53 106,4 neue Linse

315,8 316,8 1 0,69 200 neue Linse

322,4 323,4 1 0,77 172,1 neue Linse

323,4 324,4 1 2,95 156,5 neue Linse

335 336 1 0,8 85,6 neue Linse

336 337 1 4,31 134,8 neue Linse

337 338 1 6,49 118,8 neue Linse

338 339 1 0,34 38,3 neue Linse

350,25 351,25 1 8,61 672,3 neue Linse

351,25 352,25 1 3,72 422,1 neue Linse

352,25 353,25 1 2,05 219,8 neue Linse

353,25 354,25 1 0,28 227,8 neue Linse

354,25 355,25 1 0,56 235,8 neue Linse

355,25 356,25 1 0,07 10,3 neue Linse

356,25 356,85 0,6 0,58 86,4 neue Linse

PAL0340 21,25 22,25 1 0,58 TBA South Palokas

91,8 92,5 0,7 7,42 TBA South Palokas

98,8 99,8 1 1,21 TBA South Palokas

99,8 100,8 1 0,35 TBA South Palokas

PAL0344 197 197,4 0,4 0,61 TBA South Palokas

197,4 198 0,6 0,69 TBA South Palokas

201 202 1 9,78 TBA South Palokas

202 203 1 0,13 TBA South Palokas

203 204 1 0,51 TBA South Palokas

204 205 1 0,69 TBA South Palokas

PAL0348 124,75 125,75 1 0,3 TBA South Palokas

151,35 152,35 1 0,58 TBA South Palokas

PAL0350 95,55 96,55 1 0,45 14,7 South Palokas

Tabelle 3: Alle Gold- und Kobaltprobenabschnitte mit den entsprechenden Gold- und Kobaltkonzentrationen (sofern verfügbar), die in den oben zusammengesetzten Abschnitten enthalten sind und die die Mindestkriterien von 1-Meter-Abschnitten mit mehr als 0,3 g/t Gold erfüllen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

