Mawson erhält Unterstützung für alle Beschlüsse auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung und Erinnert die Investoren daran, dass die anteilige Finanzierung für Finnland jetzt offen ist

Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited („Mawson“ oder das „Unternehmen“) (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ – gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre zum Verkauf von Mawson Oy (Rajapalot). Die Mawson-Aktionäre (die „Aktionäre“) haben für alle Beschlüsse gestimmt.

Darüber hinaus erinnert das Unternehmen alle Mawson-Aktionäre daran, dass die Springtide-Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von etwa 15 Millionen C$ (die „Springtide-Finanzierung“) nun anteilig für Mawson-Aktionäre geöffnet ist.

Höhepunkte:

– Die Aktionäre stimmten auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre, die am Donnerstag, dem 7. Dezember 2023, in Vancouver, British Columbia (die „Versammlung“) stattfand, für alle Beschlüsse,

o Dazu gehört auch die Abstimmung für einen Sonderbeschluss zur Genehmigung des vorgeschlagenen Verkaufs (die Springtide-Transaktion“) aller ausgegebenen Aktien und konzerninternen Schulden der hundertprozentigen finnischen Tochtergesellschaft Mawson Oy, die über die Gold-Kobalt-Ressourcen von Rajapalot in Finnland verfügt, an Springtide Capital Acquisitions 7 Inc. (Springtide“) für einen Gesamtbetrag von 6.500.000 C$.

– Darüber hinaus erinnert das Unternehmen alle akkreditierten Mawson-Aktionäre daran, dass die Springtide-Finanzierung in Höhe von etwa 15 Millionen C$ offen ist. Die Aktionäre sind eingeladen, sich anteilig mit 1 Springtide-Aktie zu 1,00 C$/Aktie für je 20 Stammaktien von Mawson zu beteiligen.

o Aktionäre, die sich an der Springtide-Finanzierung beteiligen möchten, werden gebeten, sich so bald wie möglich mit Herrn Neil MacRae unter 1.778.999.4653 oder info@mawsongold.com in Verbindung zu setzen und einen Nachweis über ihren Aktienbesitz an Mawson vorzulegen.

– Michael Hudson, Executive Chairman von Mawson, Noora Ahola, CEO, und Neil MacRae, Director von Mawson, stellten in diesem Video die Gesamtstrategie und die Gründe für die Springtide-Transaktion vor.

Michael Hudson, Mawson Executive Chairman, erklärt: „Wir danken den Aktionären für ihre Unterstützung der Rajapalot-Transaktion auf unserer heutigen Jahreshaupt- und Sonderversammlung. Dies ist der erste Schritt zur Erschließung von Werten im Mawson-Portfolio. Alle Aktionäre sind nun berechtigt, sich über die Springtide-Finanzierung an der Ausgliederung der finnischen Gold-Kobalt-Aktiva zu beteiligen, und wir ermutigen alle Aktionäre, sich mit Neil MacRae in Verbindung zu setzen, um sich ihren anteiligen Anspruch zu sichern. Darüber hinaus beabsichtigen wir, nach Mai 2024 die Anteile von Southern Cross Gold an die Mawson-Aktionäre auszuschütten, während wir uns auf unsere schwedischen Gold- und Uranprojekte konzentrieren, um den Aktionären mehrere Möglichkeiten zur Wertschöpfung zu bieten.“

Springtide Capital-Transaktion und Finanzierung

Gemäß den Pressemitteilungen von Mawson vom 31. Oktober 2023 und 16. November 2023 wurde Springtide zum Zweck des Abschlusses der Springtide-Transaktion gegründet und verfügt derzeit über keine Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten. Als Teil der Springtide-Transaktion führt Springtide die Springtide-Finanzierung durch, an der sich zunächst nur Aktionäre auf einer anteiligen Basis von 1 Springtide-Aktie zu 1,00 C$/Aktie für je 20 Stammaktien von Mawson beteiligen können. Aktionäre, die sich an der Springtide-Finanzierung beteiligen möchten, werden gebeten, sich so bald wie möglich mit Herrn Neil MacRae unter 1.778.999.4653 oder info@mawsongold.com in Verbindung zu setzen und einen Nachweis über ihren Aktienbesitz an Mawson vorzulegen.

Michael Hudson, Executive Chairman von Mawson, Noora Ahola, CEO, und Neil MacRae, Director von Mawson, stellten die Gesamtstrategie und die Gründe für die Springtide-Transaktion in dem folgenden Video vor.

Ergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung

Auf der Versammlung wurde über insgesamt 159.278.159 Stammaktien abgestimmt, was 53,59 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Die Aktionäre stimmten für alle Tagesordnungspunkte der Versammlung, einschließlich der Festlegung der Anzahl der Direktoren auf fünf (5) und der Wiederwahl von Michael Hudson, Noora Ahola und Philip Williams als Direktoren für das folgende Jahr sowie der Wahl von Bruce Griffin und Neil MacRae als Direktoren. Der Prozentsatz der abgegebenen Stimmen für die einzelnen Direktoren ist wie folgt:

Nominiert Stimmen für % für Zurückgehaltene Stimmen % Zurückbehalten

Michael Hudson 130,060,078 84.78 23,352,034 15.22

Noora Ahola 152,857,579 99.64 554,533 0.36

Philip Williams 145,828,094 95.06 7,584,018 4.94

Bruce Griffin 152,348,579 99.31 1,063,533 0.69

Neil MacRae 152,835,579 99.62 576,533 0.38

Darüber hinaus genehmigten die Aktionäre auf der Versammlung: (i) die Wiederbestellung von D&H Group LLP, Chartered Professional Accountants, als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr zu dem von den Direktoren des Unternehmens festzulegenden Honorar; und (ii) alle nicht zugeteilten Optionen, Rechte und sonstigen Ansprüche im Rahmen des Aktienoptionsplans und des RSU-Plans des Unternehmens, wie von der Toronto Stock Exchange alle drei Jahre gefordert. Der Versammlung wurden keine weiteren Angelegenheiten vorgelegt.

Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen der Versammlung werden in einem Bericht über die Abstimmungsergebnisse enthalten sein, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ veröffentlicht wird.

Die hierin erwähnte Springtide-Finanzierung wurde und wird nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und darf in den „Vereinigten Staaten“ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) nur angeboten oder verkauft werden, wenn sie gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert ist oder eine Befreiung von einer solchen Registrierung vorliegt. Der erste Abschluss der Springtide-Finanzierung wird am oder um den 18. Dezember 2023 erwartet. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen, darunter das Rajapalot Au-Co-Projekt im PEA-Stadium in Finnland, die Skellefteå Au-Entdeckung und ein Portfolio historischer Uranressourcen in Schweden. Mawson hält derzeit auch 51% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die drei hochgradige, historische epizonale Goldfelder mit einer Länge von 470 km2 in Victoria, Australien, einschließlich des Sunday Creek Au-Sb Vermögens, besitzt oder kontrolliert.

Im Namen des Verwaltungsrats,

„Michael Hudson“–

Michael Hudson

Geschäftsführender Vorsitzender –

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie: „glauben“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „postulieren“ und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson weist die Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses der Springtide-Transaktion und der mit der Transaktion verbundenen Angelegenheiten, einschließlich des Abschlusses der Springtide-Finanzierung, sowie der Pläne des Unternehmens hinsichtlich seiner Beteiligungen an Southern Cross Gold, erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten, wie unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde, dargelegt wird. Obwohl diese Faktoren und Annahmen von Mawson angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als vernünftig erachtet werden, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

