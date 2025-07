Mächtige Goldabschnitte bei Mt York unterstützen zukünftiges Ressourcenwachstum

Drei Diamantbohrgeräte am Standort des 1,4 Mio. Unzen schweren Goldprojekts Mt York, WA, wobei 56 % der Phase-1-Bohrungen abgeschlossen sind; Ergebnisse erweitern Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe; gute Beständigkeit von hochgradigeren Ausläufern bestätigt neues Strukturmodell

Höhepunkte

– 36 Bohrlöcher auf 10.025 m bei Mt York vor dem Zeit- und innerhalb des Budgetrahmens abgeschlossen; Phase 1 umfasst Ressourcenerweiterungsprogramm mit 80 Bohrlöchern auf 18.000 m

– Ergebnisse für 16 Bohrlöcher eingetroffen, einschließlich folgender bester Abschnitte:

– 21 m mit 1,87 g/t Au ab 169 m, einschließlich 9 m mit 3,19 g/t Au (25MYDD009)

– 5 m mit 4,26 g/t Au ab 299 m (25MYDD010)

o 34 m mit 0,81 g/t Au ab 242 m, einschließlich 7 m mit 2,66 g/t Au ab 269 m (25MYDD012)

o 24 m mit 1,17 g/t Au ab 222 m, einschließlich 7 m mit 2,62 g/t Au ab 222 m (25MYDD016)

o 48 m mit 1,03 g/t Au ab 227 m, einschließlich 11 m mit 3,38 g/t Au ab 264 m (25MYDD017)

– Durchgehend hochgradigere Mineralisierung im gesamten Main Trend bestätigt und erweitert hochgradige Ausläufer in allen Prospektionsgebieten

– Vielversprechende erste Ergebnisse dürften sich positiv auf Gehalte und Mächtigkeiten von Mineralisierung für aktualisierte Ressourcenschätzung später im Jahr 2025 auswirken

– Beschleunigte Bohrungen mit drittem Diamantbohrgerät, das für Flachwinkelbohrungen geeignet ist, in äußerst vielversprechendem, jedoch bis dato nur unzureichend erkundetem Prospektionsgebiet Main Hill

17. Juli 2025 / IRW-Press / Kairos Minerals Ltd. (ASX: KAI) (KAI oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der ersten 16 Diamantbohrlöcher bekannt zu geben, die bei seinem Goldprojekt Mt York in Pilbara, WA, gebohrt wurden, wo sich die aktuellen Ressourcen im Main Trend auf 1,4 Millionen Unzen Gold belaufen. Die Ergebnisse stammen von Gossan Hill (sieben Bohrlöcher), Breccia Hill (fünf Bohrlöcher) und Main Hill (vier Bohrlöcher) (Tabelle 1) und sind im Bohrplan (Abbildung 1) sowie im Längsschnitt (Abbildung 2) dargestellt.

Die Phase-1-Bohrungen sollen die Goldressourcen bei Mt York steigern und die Erweiterungen der hochgradigen Ausläufer vor einer Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung (MRE) erproben, die für die zweite Jahreshälfte 2025 erwartet wird. Die Phase-2-Bohrungen, die später in diesem Jahr oder Anfang 2026 stattfinden werden, sollen die vermuteten Ressourcen in die angedeutete Kategorie hochstufen, die ein höheres Maß an Zuverlässigkeit aufweist.

Dr. Peter Turner, Managing Director von Kairos, sagte: Die ersten Ergebnisse von Mt York bestärken uns weiterhin in unserer Überzeugung hinsichtlich der potenziellen Größe dieses Projekts und wir sind auf einem guten Weg, um später im Jahr 2025 eine neue und deutlich verbesserte Mineralressourcenschätzung zu liefern, die mindestens 18.000 m an zusätzlichen Bohrergebnissen umfasst. Wir fragen uns weiterhin, wie groß die Goldressource Mt York ist, und werden die Phase-1-Bohrungen erweitern, wenn wir davon überzeugt sind, dass die Mineralisierung nach wie vor offen ist, was zurzeit der Fall zu sein scheint.

Wir sehen gute Mächtigkeiten der Mineralisierung in Gebieten, in denen das Ressourcenmodell nicht geführt ist, und vor allem solide hochgradige Goldabschnitte innerhalb der niedriggradigeren Hüllen. Ausgehend von der bisherigen Ressource aus dem Jahr 2023 verfügt Mt York über mehr als 750.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,6 g/t Au und die aktuellen Bohrungen bestätigen, dass die hochgradigen Ausläufer horizontal innerhalb des Systems verlaufen und sich auch wahrscheinlich entlang des Streichens sowohl im Liegenden als auch im Hangenden umfassend (> 300 m) erstrecken. Das sind großartige Neuigkeiten.

Wir bohren in der Westhälfte des umfassenden Prospektionsgebiets Main Hill, wo das Wirtsgestein der mineralisierten gebänderten Eisenerzformationen (BIF) eine wahre Mächtigkeit von 100 m aufweist, wo jedoch zuvor topografische Herausforderungen Bohrungen verhindert haben. Mit einem geeigneten Bohrgerät mit geringer Größe können wir nun in zahlreichen Bohrlöchern in diesem Gebiet eine Anhäufung der sulfidhaltigen BIF beobachten, die mit Free Milling-Goldmineralisierungen in anderen Teilen des Main Trend in Zusammenhang steht.

Da die Bohrungen bis September und möglicherweise darüber hinaus fortgesetzt werden sollen, freuen wir uns bereits darauf, die Ergebnisse zu veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind.

Wir sind zuversichtlich, dass Mt York nach dem Abschluss der Bohrungen zu einer der größten unerschlossenen Goldressourcen mit sauberer Metallurgie in Pilbara (und Western Australia) werden wird.

Bohrergebnisse

Die Ergebnisse der ersten 16 Bohrlöcher sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die Phase-1-Bohrlöcher wurden konzipiert, um die Gehalte und die Mächtigkeiten der Mineralisierung zu erproben und gezielt nach Erweiterungen hochgradigerer Lagerstätten innerhalb der gesamten, 3.000 m langen Goldlagerstätte Main Trend zu suchen. Die Positionen der Bohrlöcher und deren Ergebnisse sind in Abbildung 1 (Planansicht) und Abbildung 2 (Längsschnitt) dargestellt.

In den Bohrlöchern 25MYDD007 bis 25MYDD009 wurden Lücken im Ressourcenmodell bei Breccia Hill untersucht und mehrere Mineralisierungszonen bestätigt, wobei 25MYDD009 einen hochgradigen Kern von 9 m mit 3,19 g/t Au ab 176 m ergab. Dies bestätigt die Erweiterung einer hochgradigen Mineralisierungszone etwa 75 m von der historischen Bohrung KMYD040 entfernt, die 10 m mit 4,90 g/t Au ab 257 m lieferte Siehe Pressemitteilung von KAI vom 27. Februar 2023 mit dem Titel Strong drilling results extend known mineralisation below 1.1Moz Resource.

, was bestätigt, dass eine hochgradigere Mineralisierung durchaus bedeutsame horizontale Zonen bilden kann, die bis dato noch nicht erkannt, jedoch in der jüngsten strukturellen Interpretation bestätigt wurden.

Tiefere Bohrungen an der Ostseite von Main Hill haben die Mineralisierung mit den Bohrlöchern 25MYDD010, -012, -014 und -017 ergänzt und erweitert. Enorme Steigerungen sowohl der Mächtigkeit als auch des Gehalts der Mineralisierung wurden in Bohrloch 25MYDD017 verzeichnet, das mehrere Zonen durchschnitten hat, einschließlich 48 m mit 1,03 g/t Au ab 227 m, einschließlich einer hochgradigeren Zone von 11 m mit 3,38 g/t Au ab 264 m. Dies erweitert eine neue Zone mit einer hochgradigen Mineralisierung im Liegenden und ist Teil der hochgradigen, horizontal abfallenden Zone, die sich über mehr als 300 m in Richtung Westen in Bohrloch 25MYDD012 (7 m mit 2,66 g/t Au ab 269 m) bis 25MYDD010 (5 m mit 4,26 g/t Au ab 299 m) erstreckt (siehe Abbildung 2). Westlich dieser Bohrlöcher sind weitere fünf Bohrlöcher geplant, um die Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung um zusätzliche 500 m in Richtung Westen zu erproben (Abbildung 1).

Die Ergebnisse der mineralisierten Abschnitte werden als nahezu der wahren Mächtigkeit entsprechend erachtet, zumal die Mineralisierung orthogonal durchschnitten wurde.

Ein drittes Diamantbohrgerät (DDH1-Bohrgerät Nr. 83), das für Flachwinkelbohrungen geeignet ist, wurde zum Standort transportiert, um das Programm zu beschleunigen, insbesondere im unzureichend erprobten, jedoch vielversprechenden Prospektionsgebiet Main Hill. Historische Bohrergebnisse von 109 m mit 2,09 g/t Au ab 50 m (MYD24A) – zur Gänze im Wirtgestein der gebänderten Eisenformation (BIF) – zeigen die Bedeutung dieses Prospektionsgebiets auf. Das Gestein der mineralisierten gebänderten Eisenformation (BIF) ist das mächtigste (wahre Mächtigkeit von etwa 100 m) in diesem Gebiet, doch aufgrund der Herausforderungen in puncto Topografie und Zugänglichkeit im Umfeld des Hügels war das Ziel Main Hill bis dato für Bohrgeräte unzugänglich.

Die Bohrlöcher 25MYDD001 bis -006 dienen vorwiegend der Erprobung der mineralisierten gebänderten Eisenformation (BIF) am Ostende des Main Trend bei Gossan Hill.

Das Bohrgerät Nr. 83 bebohrt das Prospektionsgebiet Main Hill sowohl von der Nord- als auch von der Südseite des Hügels aus (siehe Foto 2), um die Größe der Ressource in diesem Gebiet genau zu verstehen. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass in diesem Gebiet eine hochgradige Mineralisierung vorkommt. Die Ergebnisse dieser Bohrlöcher (25MYDD023, -028, -031, -032, -033 und -034 – siehe Abbildung 1 und 2 für den Standort der Bohrlöcher) sind noch ausstehend.

Weitere Bohrergebnisse sollen im Laufe der Monate Juli, August und September eintreffen und nach dem Abschluss der routinemäßigen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll- (QAQC)-Prüfungen an die ASX übermittelt werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80412/Kairos_071825_DEPRcom.001.jpeg

Foto 1: Charakteristische hochgradige Goldmineralisierung bei Main Hill in Bohrloch 25MYDD012. Der NQ-Kern (Durchmesser von 47,6 mm) stammt von 274 bis 276 m und ist Teil des Abschnitts von 7 m mit 2,66 g/t Au. Der linke Kern stammt aus einer Tiefe von 274 bis 275 m und weist einen Gehalt von 4,12 g/t Au auf, während der rechte Kern aus einer Tiefe von 275 bis 276 m stammt und einen Gehalt von 2,9 g/t Au aufweist. Die Mineralisierung innerhalb der BIF besteht aus Quarzerzgängen mit damit einhergehendem Pyrrhotin und Arsenopyrit. Arsenopyrit ist ein bedeutsamer Indikator für eine Goldmineralisierung. Beachten Sie, dass umfassende metallurgische Testarbeiten darauf hinweisen, dass die Mineralisierung bei Mt York free milling ist (siehe Pressemitteilung von KAI vom 27. November 2024 mit dem Titel Strong Scoping Study forecasts robust financial returns).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80412/Kairos_071825_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 1: Standort der Diamantbohrlöcher beim Main Trend mit Ergebnissen. Das Konzessionsgebiet M45/1306 umfasst die Ressource beim Main Trend.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80412/Kairos_071825_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 2: Längsschnitt der Goldlagerstätte Mt York (Blickrichtung 030 NNO) und Erweiterung in der PLS-Konzession E45/2241 (ganz links im Bild). Die dargestellten Abschnitte sind vermessene Bohrlochabschnitte auf dem prognostizierten Bohrstrang. Das Hintergrundbild ist das Ressourcenmodell, gefiltert nach angedeuteten und vermuteten Mineralisierungen mit über 0,5 g/t Au. Beachten Sie, dass die Mineralisierung von Main Hill Extension in der PLS-Konzession (ganz links im Bild) nicht im Ressourcenmodell von Kairos enthalten ist. Die Bohrungen in der PLS-Konzession E45/2241 unterliegen dem Abschluss eines Abkommens hinsichtlich der Mineralrechte mit PLS sowie der Erfüllung entsprechender Bedingungen. Die aktuellen Bohrabschnitte sind als große, farbige Kreise dargestellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80412/Kairos_071825_DEPRcom.004.jpeg

Foto 2: Bohrgerät DDH1 Nr. 83, das für Flachwinkelbohrungen geeignet ist, bei Bohrloch 25MYDD028, Bebohrung der in der BIF lagernden Mineralisierung bei Main Hill

Nächste Schritte

– Bohrmanagement des Phase-1-Bohrprogramms, routinemäßige Überprüfung der Ergebnisse

– Zusammenstellung aller geologischen Daten und Analyseergebnisse als Vorbereitung für eine neue Mineralressourcenschätzung

– Finalisierung des Abkommens hinsichtlich der Mineralrechte mit PLS, um Zugang zum Prospektionsgebiet Main Hill Extension und weiteren 367 km² an PLS-Konzessionen und -Anträgen zu erhalten

– Fortsetzung der Verhandlungen mit Nyamal Aboriginal Corporation hinsichtlich eines Abbauabkommens

– Beginn der Umweltstudien am Standort

– Beginn der PFS-Arbeiten, einschließlich erweiterter metallurgischer Testarbeiten, sobald Kernproben von frischem, Übergangs- und Oxiderz von den Bohrungen verfügbar sind

Bohrloch-ID Gebiet Easting Northing RL Azimut Neigung Tiefe Bohrloch Von Bis Abschnitt Gehalt

MGA94 MGA94 (m) Grad Grad (m) Typ (m) (m) (m) g/t Au

25MYDD001 Gossan Hill 699158 7664156 191 0 -75 177,8 DD Keine bedeutenden Abschnitte

25MYDD002 Gossan Hill 699214 7664049 189 45 -60 222,8 DD Keine bedeutenden Abschnitte

25MYDD003 Gossan Hill 699192 7664149 193 0 -65 202,1 DD 115 117 2 1,10

und DD 149 151 2 0,48

25MYDD004 Gossan Hill 699250 7664113 189 45 -67 150,7 DD 95 97 2 0,28

25MYDD005 Gossan Hill 699381 7663957 192 42 -60 238,8 DD Keine bedeutenden Abschnitte

25MYDD006 Gossan Hill 699555 7663979 201 43 -60 174,7 DD Keine bedeutenden Abschnitte

25MYDD007 Breccia Hill 698257 7664059 179 20 -60 376 DD 303 336 33 0,53

einschließlich 332 335 3 1,99

25MYDD008 Breccia Hill 698376 7664139 180 343 -70 310,55 DD 221 226 5 1,39

und 236 239 3 1,89

25MYDD009 Breccia Hill 698246 7664183 183 25 -67 261,8 DD 169 190 21 1,87

einschließlich 176 185 9 3,19

25MYDD010 Main Hill 697301 7664555 185 42 -69 345,6 DD 169 171 2 2,56

und 191 194 3 1,61

und 215 224 9 0,37

und 258 265 7 1,01

und 299 304 5 4,26

25MYDD011 Breccia Hill 698389 7664150 188 343 -70 262,2 DD 191 200 9 1,35

einschließlich 193 196 3 2,97

25MYDD012 Main Hill 697366 7664471 184 45 -65 348,7 DD 174 198 24 0,72

und 219 225 6 0,51

und 242 276 34 0,81

einschließlich 269 276 7 2,66

25MYDD013 Breccia Hill 698433 7664091 186 0 -65 357,8 DD 260 264 4 2,29

25MYDD014 Main Hill 697339 7664422 186 45 -72 454,1 DD 286 293 7 1,27

und 331 334 3 0,51

25MYDD015 Breccia Hill 698471 7664135 190 0 -65 279,9 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD016 Gossan Hill 698785 7664133 195 0 -72 295,4 DD 222 246 24 1,17

einschließlich 222 229 7 2,62

25MYDD017 Main Hill 697507 7664370 188 43 -71 355,7 DD 179 208 29 0,44

und 227 275 48 1,03

einschließlich 264 275 11 3,38

25MYDD018 Gossan Hill 698876 7664042 191 0 -62 348,8 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD019 Breccia Hill 697712 7664196 183 34 -64 394,1 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD020 Gossan Hill 699052 7664153 177 0 -61 237,8 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD021 Gossan Hill 698783 7664038 191 0 -68 272,5 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD021W1 Gossan Hill 698783 7664038 191 0 -68 339,7 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD022 Breccia Hill 697714 7664195 183 38 -55 342,8 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD023 Main Hill 697119 7664933 180 76 -47 201,7 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD024 Gossan Hill 698676 7663989 194 0 -61 391 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD025 Main Hill 697486 7664472 183 30 -50 225,5 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD026 Gossan Hill 698616 7664071 183 0 -55 342,5 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD027 Breccia Hill 697383 7664557 176 45 -50 282,5 DD Ergebnisse werden erwartet

Bohrloch-ID Gebiet Easting Northing RL Azimut Neigung Tiefe Bohrloch Von Bis Abschnitt Gehalt

MGA94 MGA94 (m) Grad Grad (m) Typ (m) (m) (m) g/t Au

25MYDD028 Main Hill 697226 7665039 182 250 -30 119,6 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD029 Breccia Hill 697456 7664531 181 38 -50 251,8 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD030 Gossan Hill 698564 7664049 182 350 -50 62,6 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD030A Gossan Hill 698564 7664048 184 350 -50 321,8 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD031 Main Hill 697087 7665001 180 20 -64 334,3 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD032 Main Hill 697226 7665039 182 250 -45 159,1 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD033 Main Hill 697048 7665059 178 40 -60 286,5 DD Ergebnisse werden erwartet

25MYDD034 Main Hill 697089 7664999 180 70 -70 295,4 DD Ergebnisse werden erwartet

Tabelle 1. Bohrloch-Koordinaten, -Details und -Ergebnisse

Über Kairos Minerals

Kairos Minerals (ASX:KAI) besitzt 100 % der Anteile am 1,4 Mio. Unzen schweren Goldprojekt Mt York, das zwischen 1994 und 1998 teilweise von Lynas Gold NL abgebaut wurde. Kairos hat erkannt, dass beträchtliches Potenzial besteht, die aktuelle Ressourcenbasis von 1,4 Mio. Unzen zu erweitern, insbesondere im Main Trend bei Mt York und seiner Erweiterung in Richtung Nordwesten. Kairos besitzt die Mineralrechte für Gold in diesem Bereich. Die Ergebnisse der Scoping-Studie legen nahe, dass das Projekt einen robusten Tagebaubetrieb stützen kann, bei dem über einen Zeitraum von 8 Jahren 4 Mio. Tonnen einer Free Milling-Mineralisierung pro Jahr verarbeitet werden. Die nächsten Schritte bestehen darin, die Erweiterungen von Main Trend und die nahegelegenen Goldprospektionsgebiete anhand von Bohrungen zu erproben, um die Ressourcen zu erweitern. Zugleich sollen oberflächennahe, hochgradige Erzfälle ins Visier genommen werden, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu verbessern.

Während der Arbeiten zur Ressourcenerweiterung wird Kairos wichtige zusätzliche Informationen sammeln, um die metallurgische Verarbeitung, das geotechnische Engineering und die Minenplanung für weitere Erschließungsstudien zu optimieren. Die aktuellen Ressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au oberhalb einer Tiefe von 325 m sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Das zu 100 % im Besitz von Kairos befindliche Projekt Roe Hills, das 120 km östlich von Kalgoorlie

Lagerstätte angedeutet vermutet gesamt

Tonnen (Mio. Au (g/t) Unzen (Tsd. Tonnen (Mio. Au (g/t) Unzen (Tsd. Tonnen (Mio. Au (g/t) Unzen (Tsd.

t) oz) t) oz) t) oz)

Main Trend 20,25 1,06 690 22,83 0,95 697 43,08 1,00 1.385

gesamt 20,25 1,06 690 22,83 0,95 697 43,08 1,00 1.385

in den Eastern Goldfields in Western Australia liegt, umfasst ein umfangreiches Portfolio von Konzessionen. Hier konnte das Unternehmen im Rahmen seiner Explorationsarbeiten das Potenzial für bedeutende Entdeckungen von hochgradigen Mineralisierungen von Gold, Nickel, Kobalt und vor allem Seltenerdmetallen (REE) bestätigen. Im Zuge eines Bohrprogramms im Jahre 2023 wurde auf Black Cat eine bedeutende in Tonstein lagernde REE-Mineralisierung entdeckt.

Diese Mitteilung wurde vom Board zur Veröffentlichung freigegeben.

Peter Turner

Managing Director

Simon Lill

Non-Executive Chairman

Anleger können weitere Informationen hier anfragen:

Nathan Ryan – NWR Communications

0420 582 887

ERKLÄRUNG DER SACHVERSTÄNDIGEN PERSON:

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Mark Falconer, einem Vollzeitangestellten von Kairos Minerals Ltd. und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), zusammengestellt und überprüft wurden, und geben diese korrekt wieder. Herr Falconer verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätten sowie für die Tätigkeit, die sie durchführen, relevant sind, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu qualifizieren. (der JORC-Code 2012). Herr Falconer hat seine vorherige schriftliche Zustimmung zur Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, erteilt.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Christopher Speedy, einem Vollzeitmitarbeiter von Encompass Mining Consultants, der auch Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG) ist, zusammengestellt und überprüft wurden. Herr Speedy verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätten sowie für die Tätigkeit, die sie durchführen, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu qualifizieren. (der JORC-Code 2012). Die Ressourcenschätzung wurde unabhängig und in Übereinstimmung mit dem JORC-Code erstellt. Herr Speedy hat kein persönliches Interesse an Kairos Minerals oder dessen verbundenen Parteien oder an den in diesem Bericht enthaltenen Mineralgrundstücken. Die Honorare für den Bericht werden zu marktüblichen Sätzen erhoben und sind in keiner Weise von den Ergebnissen abhängig. Herr Speedy hat der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angelegenheiten in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zugestimmt.

Die Mineralressourcen wurden erstmals in der Bekanntmachung vom 15. Mai 2023 (Bekanntmachung) gemeldet und anschließend in einer Bekanntmachung vom 5. September 2024 aktualisiert. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Bekanntmachung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass im Falle der Schätzungen der Mineralressourcen alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kairos Minerals

Zane Lewis

Suite 12, Level 1 / 100 Railway Rd

WA 6008 Daglish

Australien

email : info@kairosminerals.com.au

Pressekontakt:

Kairos Minerals

Zane Lewis

Suite 12, Level 1 / 100 Railway Rd

WA 6008 Daglish

email : info@kairosminerals.com.au

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.