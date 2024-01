Loop Industries schließt mit Reed Management eine Absichtserklärung über eine nicht verwässernde Finanzierung in Höhe von 66 Millionen US$ ab

Loop Industries schließt mit Reed Management eine Absichtserklärung über eine nicht verwässernde Finanzierung in Höhe von 66 Millionen US$ als Teil eines Joint-Ventures für die Einführung der Infinite Loop(TM)-Technologie in Europa ab

– Erstinvestition in Höhe von 33 Millionen US$ durch Reed Management (Reed) wird als nicht verwässernde Mittel bereitgestellt, um die weltweite Kommerzialisierung der Technologie von Loop zu finanzieren

– Restbetrag von 33 Millionen US$ wird in ein strategisches Joint-Venture für die kommerzielle Einführung der Infinite LoopTM-Technologie in Europa investiert

MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / 16. JANUAR 2024 / Loop Industries, Inc. (Nasdaq:LOOP) (das Unternehmen oder Loop), ein Unternehmen für saubere Technologien, dessen Ziel darin besteht, eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft durch die Herstellung von zu 100 % recyceltem Polyethylenterephthalat (PET) und Polyesterfasern zu beschleunigen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (MOU) mit Reed, einer europäischen Investmentfirma mit dem Schwerpunkt hocheffiziente und technologiegestützte Infrastruktur, unterzeichnet hat.

Loop und Reed haben die Absicht, eine langfristige strategische Partnerschaft durch die Gründung eines 50/50-Joint-Ventures (das JV) zur Kommerzialisierung von Loops Technologie in Europa einzugehen. Reed beabsichtigt, eine Finanzierung in Höhe von 60 Millionen (66 Millionen US$) als nicht verwässerndes Kapital bereitzustellen. Davon sollen 33 Millionen US$ als nicht verwässertes Kapital direkt an Loop gehen, um die weltweite Kommerzialisierung der Technologie von Loop zu finanzieren. Die restlichen 33 Millionen US$ sind für die Investition in das Joint-Venture vorgesehen.

Die unverbindliche Absichtserklärung unterliegt einer üblichen Due-Diligence-Prüfung und der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion soll bis Ende März 2024 erfolgen.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird Reed wie folgt Finanzmittel bereitstellen:

– Eigenkapitalinvestition in Höhe von 11 Millionen US$ in das Joint-Venture, um von Loop die exklusiven Rechte zu erwerben, die im Rahmen des geplanten Joint-Ventures zwischen Loop und Reed gemeinsam mit Loop in Kommerzialisierungsprojekte unter Einsatz der Technologie von Loop in Europa investiert werden;

– Darlehen vom Joint-Venture in Höhe von 22 Millionen US$ an Loop in zwei gleichen Tranchen – die erste Tranche wird bei Abschluss ausgezahlt und die zweite Tranche in den folgenden 12 Monaten, wobei beide Tranchen einen PIK-Satz von 10 % und eine Laufzeit von 3 Jahren haben;

– Zusage von 33 Millionen US$ zur Deckung der Anfangskosten für die Entwicklung von Projekten in Europa, einschließlich der Eigenkapitalbeteiligung von Loop an dem bereits angekündigten Joint-Venture zum Bau einer Infinite LoopTM-Anlage in Saint-Avold (Frankreich);

– Spätere Kapitalerhöhungen in das Joint-Venture werden auf einer 50/50-Basis zwischen Reed und Loop finanziert.

Das geplante 50/50-Joint-Venture wird in Projekte in ganz Europa investieren, um die Technologie von Loop zu vermarkten. Diese Partnerschaft spiegelt das starke Engagement von Reed und Loop wider, das Potenzial des sich schnell entwickelnden europäischen Marktes zu nutzen. Die hohe Nachfrage wird durch die Einführung strengerer europäischer Vorschriften für das Kunststoffrecycling und die Verpflichtung globaler Marken zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele angetrieben.

Die geplante Partnerschaft mit Reed stützt sich auf die umfassende Branchenerfahrung von Reeds führender Rolle bei der Entwicklung und Finanzierung von Infrastrukturprojekten in ganz Europa sowie auf die etablierten Finanzierungsbeziehungen zu wichtigen Institutionen. Das erfahrene Investitionsteam von Reed wird durch erstklassige Branchenführer und Betriebspartner mit beträchtlichem Fachwissen in den Bereichen Infrastruktur, Klimawandel und Investitionen ergänzt, die über ein starkes Netz von Allianzen mit großen Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser und Abfall verfügen.

Diese beabsichtigte Partnerschaft ermöglicht es Loop Industries, den Finanzierungsbedarf für seine Kapitalbeteiligung zu reduzieren, um die Einführung einer größeren Anzahl von Anlagen zu unterstützen, die auf dem europäischen Markt unter Verwendung der Infinite LoopTM Technologie gebaut werden sollen. Loop Industries wird Lizenzgebühren und technische Gebühren direkt von den geplanten Anlagen in Europa erhalten.

Daniel Solomita, Gründer und CEO von Loop Industries, sagt dazu: Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Reed, einem langjährigen Unterstützer der bahnbrechenden Technologie von Loop. Unserer Ansicht nach wird diese Partnerschaft, bei der Reeds umfangreiche Finanzierungskontakte und Erfahrung in der Entwicklung großer Kapitalprojekte mit Loops innovativer Technologie vereint werden, in der nächsten Phase der strategischen Entwicklung von Loop von unschätzbarem Wert sein und unsere Chance maximieren, den europäischen Markt zu durchdringen, in dem sich die Marken an die immer strengeren gesetzlichen Anforderungen für das Kunststoffrecycling anpassen müssen.

Dieses Modell wird es Loop auch ermöglichen, einen größtmöglichen Wert für die Aktionäre zu generieren, da Reed ebenfalls in das Eigenkapital jedes Infinite LoopTM-Projekts in Europa investieren wird, während Loop jährliche Lizenzgebühren und einmalige technische Gebühren von jeder Anlage erhält. Darüber hinaus wird die Struktur der derzeit geplanten Finanzierung den Wert für die Aktionäre steigern, da die anfängliche Verwässerung des Eigenkapitals so gering wie möglich gehalten wird, so Herr Solomita weiter.

Über Reed Management SAS

Reed Management wurde 2023 gegründet und ist eine europäische Investmentfirma, deren Schwerpunkt auf hocheffiziente und technologiegestützte Infrastrukturen gerichtet ist. Unter der Leitung von Julien Touati nutzt Reed Management die jahrzehntelange Erfahrung seines Teams und seiner Partner, um den Ausbau von kapital- und technologieintensiven Lösungen zu unterstützen, die es ermöglichen, wichtige Infrastrukturen zu verlagern und langfristige, stabile Renditen mit starker Wirkung zu erzielen.

Über Loop Industries

Loop Industries ist ein Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den weltweiten Trend hin zu nachhaltigen PET-Kunststoff- und Polyesterfasern und weg von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu unterstützen. Loop Industries verfügt über eine patentierte und geschützte Technologie, mit der Abfälle aus PET-Kunststoff und Polyesterfasern ohne oder mit geringem Wert, einschließlich Plastikflaschen und -verpackungen, Teppiche und Textilien jeglicher Farbe, Transparenz oder Beschaffenheit und sogar durch Sonne und Salz zersetzte Meereskunststoffe in ihre Grundbausteine (Monomere) depolymerisiert werden. Die Monomere werden gefiltert, gereinigt und polymerisiert, um daraus neues Loop-PET-Harz herzustellen, das für die Verwendung in lebensmittelechten Verpackungen und Polyesterfasern geeignet ist und unseren Kunden ermöglicht, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Loop-PET-Kunststoffe und Polyesterfasern können unendlich oft recycelt werden, ohne an Qualität einzubüßen. So kann der Kunststoffkreislauf erfolgreich geschlossen werden. Loop Industries leistet einen Beitrag zum weltweiten Trend in Richtung Kreislaufwirtschaft, indem es Plastikmüll reduziert und Kunststoffabfälle für eine nachhaltige Zukunft wiederverwertet.

Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NASDAQ Global Market unter dem Symbol LOOP notiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.loopindustries.com. Folgen Sie Loop auf Twitter: @loopindustries, Instagram: loopindustries, Facebook: Loop Industries und LinkedIn: Loop Industries

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solchen Aussagen können die Wörter beabsichtigt, kann, wird, plant, erwartet, antizipiert, sollte, könnte, projiziert, prognostiziert, schätzt, zielt ab, glaubt, hofft, potenziell oder fortsetzen sowie die Verneinung dieser Begriffe oder ähnliche Wörter vorangestellt sein. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Marktchancen von Loop, seine Strategien, die Fähigkeit, seine Fähigkeiten zu verbessern und zu erweitern, den Wettbewerb, die erwarteten Aktivitäten und Ausgaben im Rahmen des Geschäftsplans von Loop, die Angemessenheit der verfügbaren Barmittel, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Pläne für zukünftiges Wachstum und den operativen Betrieb, die Größe des von Loop adressierbaren Marktes, Markttrends und die Wirksamkeit der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung von Loop. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, basieren auf bestimmten Annahmen und unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Loop liegen und die nicht vorhergesagt oder quantifiziert werden können. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit: (i) der Vermarktung unserer Technologie und Produkte, (ii) dem Status unserer Beziehungen zu Partnern, (iii) der Entwicklung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums und unserer Produkte, (iv) dem Wettbewerb in der Branche, (v) unserem Bedarf an und unserer Fähigkeit zur Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel im Hinblick auf unsere derzeitigen und künftigen finanziellen Verpflichtungen, (vi) der Entwicklung, der Auftragsvergabe und dem Bau unserer Produktionsanlagen, (vii) unserer Fähigkeit zur Skalierung, Herstellung (vii) unsere Fähigkeit, unsere Produkte zu skalieren, herzustellen und zu verkaufen, um Einnahmen zu generieren, (viii) unser vorgeschlagenes Geschäftsmodell und unsere Fähigkeit, es umzusetzen, (ix) die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen einzuholen oder die Abschlussbedingungen für eine der von uns geplanten Partnerschaften zu erfüllen, (x) unsere Joint-Venture-Projekte und unsere Fähigkeit, bestimmte Ausgaben in Verbindung damit zurückzuerhalten, (xi) negative Auswirkungen auf das Geschäft und den operativen Betrieb des Unternehmens infolge einer verstärkten Prüfung durch die Aufsichtsbehörden, die Medien oder die Finanzberichterstattung, durch Praktiken, Gerüchte oder anderweitig, (xii) Krankheitsepidemien und andere gesundheitsbezogene Bedenken und Krisen, die zu einem eingeschränkten Zugang zu den Kapitalmärkten, Unterbrechungen der Versorgungskette und deren Überprüfung, einem Embargo für Waren, die in den betroffenen Gebieten hergestellt werden, staatlich verordneten obligatorischen Betriebsschließungen und daraus resultierenden Entlassungen unserer Mitarbeiter, staatlichen Beschäftigungsförderungsprogrammen, Reisebeschränkungen oder Ähnlichem zur Verhinderung der Ausbreitung von Krankheiten oder zu Markt- oder anderen Veränderungen führen könnten, die nicht zahlungswirksame Wertminderungen unserer immateriellen Vermögenswerte und unserer Sachanlagen zur Folge haben könnten, (xiii) die Auswirkungen der anhaltenden weltweiten makroökonomischen Ungewissheit und deren Folgen, einschließlich Inflation, Marktvolatilität und Wechselkurs- und Zinsschwankungen, (xiv) das Ergebnis etwaiger SEC-Untersuchungen oder gegen uns angestrengter Sammelklagen, (xv) unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und Berater einzustellen und/oder zu halten, (xvi) andere Ereignisse oder Umstände, auf die wir nur wenig oder gar keinen Einfluss haben, und (xvii) andere Faktoren, die in den späteren Einreichungen von Loop bei der Securities and Exchange Commission (SEC) erörtert werden. Ausführlichere Informationen über Loop und die Risikofaktoren, die sich auf die Realisierung zukunftsgerichteter Aussagen auswirken können, sind in den von Loop bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten. Investoren und Wertpapierinhabern wird dringend empfohlen, diese Dokumente kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov zu lesen. Loop übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations:

Kevin C. O’Dowd, Investor Relations

Loop Industries, Inc.

+1 617-755-4602

kodowd@loopindustries.com

Medienanfragen:

Andrea Kostiuk, VP Marketing & Communications

Loop Industries, Inc.

+1 (450) 951-8555

akostiuk@loopindustries.com

Quelle: Loop Industries, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.