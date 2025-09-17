LKW Versicherungen sind dieses Jahr für Fuhrunternehmen ein heißes Thema

Jedes zittern die Speditionen und Transportunternehmen hinsichtlich der neuen Prämie die sie nächstes Jahr erwartet. Aufgrund der Renta wird die Prämie von der Versicherung bestimmt.

Mit einer neuen, speziell entwickelten LKW Versicherung bietet Siktas24 Speditionen, Transportunternehmen und selbstständigen Fahrern ab sofort optimalen Schutz für ihre Fahrzeuge und Ladungen. Die Police deckt nicht nur klassische Risiken wie Haftpflicht- und Kaskoschäden ab, sondern geht mit maßgeschneiderten Zusatzbausteinen auf die besonderen Herausforderungen der Transportbranche ein.

Maßgeschneiderter Schutz für Profis

Die LKW-Versicherung von Serdar Siktas wurde in enger Zusammenarbeit mit Branchenexperten entwickelt. Sie berücksichtigt die komplexen Anforderungen moderner Logistikunternehmen und bietet unter anderem:

* Haftpflicht-, Teil- und Vollkasko-Schutz für unterschiedliche Fahrzeugtypen

* Absicherung von Sonderaufbauten wie Kühltransporter oder Tankfahrzeuge

* Erweiterte Deckung für Ladungsschäden

* Individuelle Tarife für kleine Fuhrparks ebenso wie für große Speditionen

Sicherheit und Service im Fokus

Neben dem finanziellen Schutz steht auch der Service im Mittelpunkt: Im Schadenfall profitieren Kunden von einer schnellen Regulierung, einem 24/7-Notfallservice und einem dichten Netzwerk an Werkstätten. Damit werden Ausfallzeiten minimiert – ein entscheidender Faktor für Unternehmen, die auf eine lückenlose Lieferkette angewiesen sind.

Nachhaltige Flotten im Blick

Angesichts wachsender Anforderungen an umweltfreundliche Mobilität umfasst die Versicherung auch spezielle Konditionen für Unternehmen, die auf E-LKWs oder Hybridmodelle setzen.

Zitat

„Unsere neue LKW-Versicherung ist mehr als nur ein klassischer Schutzschirm – sie ist ein Partner für den gesamten Transportalltag in Verbindung mit der Transportversicherung. Wir möchten dazu beitragen, dass unsere Kunden ihre Fahrzeuge mit einem sicheren Gefühl auf die Straße schicken können,“ sagt Serdar Siktas, Geschäftsführer und Inhaber von Siktas24.

Über Siktas24

Siktas24.de ist ein erfahrener Anbieter von Versicherungslösungen für die Transport- und Logistikbranche. Mit einem breiten Portfolio an maßgeschneiderten Produkten unterstützt das Unternehmen seit 2012 kleine und große Betriebe bei der Absicherung ihrer Risiken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Serdar Siktas Versicherungsmakler

Herr Serdar Siktas

Schweinemarkt 4

97450 Arnstein

Deutschland

fon ..: 0176-20430041

web ..: https://www.siktas24.de/

email : info@siktas24.de

Serdar Siktas ist seit über 13 Jahren Versicherungsmakler in Unterfranken und betreut sowohl Gewerbekunden als auch Privatkunden Bundesweit.

