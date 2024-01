Lithium, Nickel und Kobalt für den Fortschritt

Unter den Industrierohstoffen sind die Batteriemetalle besonders gefragt, denn ohne sie funktioniert die Zukunft nicht.

Aktuell herrscht bei Nickel noch ein Angebotsüberschuss, so die International Nickel Study Group. Das Angebot aus Russland steigt, ebenso wie das aus Indonesien. Doch die Konjunkturaussichten verbessern sich, was die Nachfrage wieder ankurbeln sollte. So sollte der Nickelmarkt in den kommenden Jahren wachsen, auch wenn derzeit der Preis eher seitwärts tendiert. Das Metall wird nämlich als Batteriebestandteil immer wichtiger. Denn die Fahrzeugelektrifizierung steigt an und wird mehr Nickel verbaut, dann steigt die Reichweite der Elektroautos. Daneben wird Nickel zur Produktion von Legierungen und nichtrostenden Stählen verwendet. Auch wenn die Tonne Nickel derzeit für knapp 16.000 US-Dollar zu haben ist, auch wenn die Preise bereits deutlich höher waren, sollte das Metall im Auge behalten werden.

Auch Kobalt ist mittelfristig unverzichtbar für Elektrofahrzeuge. Und das Wachstumspotenzial auf dem Elektroautomarkt ist groß, denn der Trend geht eindeutig zu Elektroautos und größeren und leistungsstärkeren Akkus. Ende 2022 gab es bereits mehr als eine Million zugelassene Elektroautos in Deutschland. Übrigens lagen in Norwegen im Jahr 2023 die Neuzulassungen von Elektroautos mehr als 82 Prozent höher.

Nickel und Kobalt besitzt beispielsweise die Canada Nickel Company – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ – auf ihrem hochwertigen Crawford-Projekt in Kanada. Die Machbarkeitsstudie ist positiv. Ein beim Thema Elektromobilität nicht wegzudenkender Rohstoff ist natürlich das Lithium, das für die Akkus gebraucht wird. Für diese Rohstoff gehen viele Experten für einen Engpass in der Zukunft aus.

Gesellschaften wie etwa US Critical Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-metals-corp/ – mit Lithium, Kobalt und Seltenen Erden in den Projekten (in Nevada, Montana und Idaho) sollten auf dem richtigen Weg sein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von US Critical Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-critical-metals-corp/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

