Lithium ist eine Hauptzutat für die Elektromobilität

Im Rosamunde-Pilcher-Land Cornwall ist gerade die Freude groß, denn es wurden Lithium-Vorkommen entdeckt.

Lange war die Minenindustrie in Cornwall ein Teil der Geschichte. Doch nun ist das Interesse, auch der Regierung, an der Wiederbelebung alter Bergwerke groß. Denn in Cornwall gibt es kritische Mineralien und Seltene Erden. Versorgungssicherheit und Produktion wichtiger Rohstoffe wie etwa Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien steht auf der Agenda vieler Nationen. Unabhängigkeit von China ist für viele das Ziel. Da kommt die Entdeckung von Lithiumvorkommen gerade recht. Ein Unternehmen plant bereits 2028 mit der Förderung von Lithium in Produktion zu gehen. Mit den Lithiumvorkommen in Cornwall, so wird prognostiziert, könne man vielleicht ein Drittel des britischen Marktes versorgen.

Lithiumvorkommen sind also heiß begehrt, im Fall von Portugal führte dies gerade zum Rücktritt des dortigen Regierungschefs Antonio Costa. Bestechlichkeit und Vorteilsannahme bei der Vergabe von Konzessionen zum Lithiumabbau sind die Vorwürfe, die den Regierungschef jetzt das Amt kosteten. Beim Lithium sind die wichtigsten Förderländer Australien, Chile, Argentinien und China. Der zweitgrößte Lithiumproduzent, Chile, verfügt über die größten wirtschaftlich erschließbaren Vorkommen. Ob die weltweite Lithiumproduktion überhaupt die steigende Nachfrage, vor allem wegen der Elektromobilität, wird erfüllen können, ist fraglich. Rund drei Viertel des Lithiums werden in Batterien verbaut. Lithium gibt es auch beispielsweise in Nevada bei Century Lithium oder bei Lithium ION Energy in der Mongolei.

