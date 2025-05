Lions Club Landsberg besucht Mailorderspezialist SIP Scootershop

Landsberg am Lech – 20. Mai 2025

Der Lions Club Landsberg nutzte am Dienstag die Gelegenheit zu einem spannenden Unternehmensbesuch beim international erfolgreichen Zweirad-Spezialisten SIP Scootershop. Rund 20 Mitglieder des Serviceclubs waren vor Ort, um einen Blick hinter die Kulissen des Marktführers für Motorroller-Ersatzteile zu werfen.

Empfangen wurde die Delegation in der stilvollen SIPERIA, dem firmeneigenen Bistro, mit einem erfrischenden Willkommensdrink und ersten Gesprächen in lockerer Atmosphäre. Anschließend übernahm Ralf Jodl, Mitgründer und Geschäftsführer von SIP Scootershop, persönlich die Führung durch das 2020 erweiterte Firmengebäude am Stammsitz in Landsberg am Lech.

Die Führung bot eindrucksvolle Einblicke in die verschiedenen Bereiche des Unternehmens: Von der Entwicklung neuer Produkte über das internationale Kundenmanagement bis hin zur hochmodernen Logistik mit vollautomatisiertem Lager- und Versandsystem. Die Lions-Mitglieder zeigten sich besonders interessiert an der Kombination aus regionaler Verwurzelung und globaler Ausrichtung, die das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1994 prägt.

Mit mehr als 50.000 Artikeln im Sortiment, einer weltweit vernetzten Onlineplattform und regelmäßigen Events für die internationale Scooter-Community hat sich SIP Scootershop als fester Bestandteil der Szene etabliert – weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Harry Reitmeir, Präsident des Lions Club Landsberg, bedankte sich im Anschluss im Namen aller Gäste herzlich für den offenen Empfang und die informativen Einblicke: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie hier mit Leidenschaft, Innovationsgeist und Unternehmertum ein global agierendes Unternehmen entstanden ist – und dabei der Standort in Landsberg immer im Mittelpunkt geblieben ist.“

Der Besuch bot nicht nur wertvolle Eindrücke in ein außergewöhnliches Geschäftsmodell, sondern stärkte auch den Austausch zwischen Wirtschaft und Gesellschaft auf regionaler Ebene – ganz im Sinne der Lions-Idee.

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Motorroller Zubehör, Tuning und Ersatzteile weltweit. Das Unternehmen bietet Teile für praktisch alle Fahrzeugmodelle der wichtigen Hersteller an, z.B. PIAGGIO, VESPA, LAMBRETTA, APRILA, YAMAHA, BMW, MBK, HONDA, PEUGEOT und weitere. SIP Scootershop vertrauen über 500.000 Kunden aus mehr als 70 Ländern, das Unternehmen hat 60.000 verschiedene Teile lagernd und versendet mehr als 2.000 Pakete täglich in Spitzenzeiten. SIP Scootershop ist eine junge Firma mit über 150 Mitarbeitern. Die Webseite https://www.sip-scootershop.com ist mit 14 Sprachen online.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIP Scootershop GmbH

Herr Ralf Jodl

Marie-Curie-Str. 4

86899 Landsberg am Lech

Deutschland

fon ..: 081919699960

web ..: https://www.sip-scootershop.com

email : ralf@sip-scootershop.de

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Rollerteile weltweit. Über 400.000 Kunden aus derzeit 54 Ländern, 55.000 verschiedene Teile lagernd und über 1900 Pakete täglich in Spitzenzeiten sind nur einige Beispiele dafür. SIP Scootershop ist eine junge Firma mit 170 Mitarbeitern.

Pressekontakt:

SIP Scootershop GmbH

Herr Ralf Jodl

Marie-Curie-Str. 4

86899 Landsberg am Lech

fon ..: 081919699960

email : ralf@sip-scootershop.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.