Libero Copper kündigt Mobilisierung eines weiteren Bohrgeräts zum Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Mocoa in Kolumbien an

Libero Copper kündigt Änderung der ausstehenden Warrants mit Mindestauszusagen für 7,7 Millionen Warrants an, darunter von Frank Giustra

Vancouver, British Columbia – 25. März 2025 / IRW-Press / Libero Copper & Gold Corporation (TSXV: LBC, OTCQB: LBCMF, FWB: 29H) (Libero Copper oder das Unternehmen) freut sich, die Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts zur Beschleunigung seines 14.000 Meter umfassenden Bohrprogramms zur Ressourcenerweiterung in der Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Putumayo, Kolumbien, bekannt zu geben.

Wichtigste Punkte

– Zweites Bohrgerät mobilisiert, um das 14.000 Meter umfassende Ressourcenerweiterungsprogramm bei Mocoa zu beschleunigen.

– Ausrichtung auf neue Explorationszonen innerhalb des hydrothermalen Fußabdrucks, die mittels geologischer, geophysikalischer und geochemischer Daten identifiziert wurden.

– Die Mobilisierung wird in den kommenden Wochen beginnen und eine schnellere Abgrenzung des Systems und des potenziellen Einflusses mehrerer Porphyrzentren unterstützen.

Die Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts bei Mocoa spiegelt unser wachsendes Vertrauen in den Umfang und die Robustheit dieses mehrphasigen Porphyrsystems wider. Unsere Bohrungen bestätigen weiterhin mehrere Mineralisierungsstadien, die durch ausgeprägte magmatisch-hydrothermale Ereignisse angetrieben werden, und bestätigen Mocoa als langlebiges, sich entwickelndes System. Die Bohrungen haben eine signifikante Mineralisierung in mehrere Richtungen durchteuft, weit über die Grenzen der aktuellen Ressource hinaus. Durch die Hinzunahme eines zweiten Bohrgeräts können wir unser Verständnis dieser sich überlappenden Mineralisierungsereignisse beschleunigen und gleichzeitig die Lagerstätte viel schneller erweitern, erklärte Ian Harris, President und CEO. Wichtige Infrastrukturverbesserungen sind abgeschlossen – von der Verbesserung des Zugangs bis hin zu einer neuen Brücke -, um sicherzustellen, dass diese nächste Bohrphase erweiterbar, offensiv und effizient ist. Letztendlich gehen wir davon aus, dass Mocoas Ausmaße deutlich erweitert werden, und dieses zusätzliche Bohrgerät ist ein entscheidender Schritt, um das volle Potenzial des Systems auszuschöpfen.

Das laufende Bohrprogramm bei Mocoa hat wertvolle Informationen über die geologische Beschaffenheit und die Verteilung von Kupfer und Molybdän innerhalb des Porphyrsystems bei Mocoa geliefert. Mocoa ist ein klassisches Porphyrsystem, in dem bisher mindestens drei Hauptphasen magmatisch-hydrothermaler Aktivität verzeichnet wurden.

Frühe magmatische Phase: (E0) – im Zusammenhang mit dem Eindringen eines kaliumhaltigen (sekundärer Biotit) Mikro-Diorit-Porphyrs mit disseminiertem Chalkopyrit und Molybdänit. (E1) – im Zusammenhang mit einem zweiten frühen Eindringen eines kaliumhaltigen (Kalifeldspat) Quarz-Diorits mit EB-Gangbildung, die von einer späten Alkali- und Kalifeldspat-Gangbildung gekreuzt wird, die eine zweite Generation von Chalkopyrit enthält. (E2) – im Zusammenhang mit einem propylitisierten Diorit mit mehreren Kalifeldspat- und Alkalifeldspat-Gängen.

Intramineralische magmatische Phase: (I1) – im Zusammenhang mit einem stark serizitisierten Dazit-Porphyr mit mehreren Generationen von Gängen des C- und B-Typs und lokal überprägender Kaliumalteration.

Brekzienbildungsphase: Brekzienbildung (Bx) – innerhalb des Porphyrsystems wurden drei Brekzien verzeichnet. Diese Phase ist durch die Einführung einer dritten Generation von Chalkopyrit und einer zweiten Generation von Molybdänit als Matrixfüllung gekennzeichnet. Ein bemerkenswertes Merkmal innerhalb der Brekzie ist das Vorhandensein von frühen Porphyrfragmenten mit Kaliumalteration (E0 und E1), die abgeschnittenen Gänge des A-Typs und Kalifeldspat-Gänge aufweisen, sowie stark phyllitisierte intramineralische Dazit-Porphyr-Fragmente (I1), die frühe Gänge des C- und B-Typs enthalten.

Diese mehrfachen magmatisch-hydrothermalen Ereignisse, die Überprägungszusammenhänge, die räumliche Variabilität in der Alterationsparagenese und das Auftreten mehrerer Mineralisierungsereignisse lassen die Möglichkeit zu, dass Mocoa von mehr als einem Porphyrzentrum beeinflusst wird, wie aus den magnetischen und radiometrischen Untersuchungen im Konzessionsgebiet hervorgeht (siehe Pressemitteilung vom 3. Mai 2022).

Mobilisierung des zweiten Bohrgeräts

Die Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts stellt einen entscheidenden Schritt zur Beschleunigung der 14.000 Meter umfassenden Ressourcenerweiterung im Porphyrsystem Mocoa dar. Dieses zusätzliche Bohrgerät wird den Bohrradius erweitern und neue Explorationsziele außerhalb des derzeit definierten Systems überprüfen (siehe Pressemitteilungen vom 3. Mai 2022; 7. Februar 2023 und 27. Januar 2025), wobei der Schwerpunkt auf Gebieten liegt, in denen geologische, geophysikalische und geochemische Daten auf mögliche Erweiterungen der Mineralisierung hindeuten. Insbesondere werden zuvor identifizierte Zonen innerhalb des hydrothermalen Fußabdrucks bei Mocoa ins Visier genommen. Die Mobilisierung wird voraussichtlich in den kommenden Wochen beginnen.

Vorgeschlagene Änderung von ausstehenden Warrants

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es beabsichtigt, die Bedingungen der insgesamt 19.734.335 ausstehenden Warrants auf den Kauf von Stammaktien (die Warrants) zu ändern, die am 15. Februar 2027 auslaufen.

Die Warrants wurden im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung ausgegeben, die am 15. Februar 2024 abgeschlossen wurde, und sind derzeit zu einem Preis von 0,20 CAD pro Stammaktie ausübbar.

Gemäß der vorgeschlagenen Änderung der Warrants (die vorgeschlagene Änderung) erhält der Inhaber eines Warrants, der diesen bis zum 15. April 2025 (die verkürzte Laufzeit) ausübt, für jeden ausgeübten Warrant ohne zusätzliche Kosten einen Warrant für den Kauf einer Stammaktie (der Anreiz-Warrant), wobei der Anreiz-Warrant einen Ausübungspreis von 0,30 CAD pro Stammaktie hat und am ursprünglichen Verfallsdatum, dem 15. Februar 2027, verfällt. Die Anreiz-Warrants unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Der Erlös aus den ausgeübten Anreiz-Warrants werden zur Unterstützung der Explorationsarbeiten in Mocoa und als allgemeines Working Capital verwendet.

Das Unternehmen hat Zusagen von Warrant-Inhabern zur Ausübung von 7,7 Millionen Warrants erhalten, darunter Frank Giustra und Ian Harris.

Die vorgeschlagene Änderung soll die frühzeitige Ausübung der Warrants fördern. Die vorgeschlagene Änderung bedarf noch der Genehmigung durch die TSXV.

Frank Giustra besitzt nutznießend über Fiore Aviation Corporation (ein Unternehmen, das Herrn Giustra gehört und von ihm kontrolliert wird), einen Insider des Unternehmens, 3.700.000 Warrants und Ian Harris, ein Direktor und leitender Angestellter des Unternehmens, ist Eigentümer von 466.667 Warrants. Folglich gilt die vorgeschlagene Änderung als Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Das Unternehmen beruft sich auf die Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101, da der Marktwert der vorgeschlagenen Änderung, soweit sie Herrn Giustra oder Herrn Harris betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Die vorgeschlagene Änderung wurde von den Direktoren des Unternehmens einstimmig genehmigt, nachdem Art und Umfang der Beteiligung von Herrn Giustra und Herrn Harris an der vorgeschlagenen Änderung offengelegt wurden. Das Unternehmen hat mindestens 21 Tage vor dem voraussichtlichen Inkrafttreten der vorgeschlagenen Änderung keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da das Unternehmen die vorgeschlagene Änderung zügig abschließen musste.

Qualifizierter Sachverständiger und technische Angaben

Edwin Naranjo Sierra, Exploration Manager von Libero Copper, ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Er hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und verifiziert. Herr Naranjo hat einen MSc-Abschluss in Earth Sciences; er ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM).

Bei den mineralisierten Zonen bei Mocoa handelt es sich um große porphyrartige Zonen, und die gebohrten Mächtigkeiten werden als sehr nahe an den wahren Mächtigkeiten liegend interpretiert. Gesteinsproben sind von Natur aus selektiv. Daher sind diese Ergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für die zugrunde liegenden geologischen Werte oder die Gesamtmineralisierung im Bereich der Probennahmen.

Über die Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa

Die Lagerstätte Mocoa befindet sich im Departamento Putumayo, 10 Kilometer von der Stadt Mocoa entfernt. Die Liegenschaften – gesichert durch Eigentumsrechte und beantragte Konzessionen – von Libero Copper erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 1.000 km2, die den größten Teil des Porphyrgürtels aus dem Jura im Süden Kolumbiens umfasst. Mocoa wurde 1973 entdeckt, als die Vereinten Nationen und die kolumbianische Regierung eine regionale geochemische Untersuchung der Flusssedimente absolvierten. Zwischen 1978 und 1983 wurde ein Explorationsprogramm durchgeführt, das geologische Kartierungen, Oberflächenprobenahmen, geophysikalische Bodenmessungen (IP, Magnetik), 31 Diamantbohrlöcher über insgesamt 18.321 Meter und metallurgische Testarbeiten umfasste. B2Gold führte anschließend in den Jahren 2008 und 2012 Diamantbohrprogramme durch.

Das Vorkommen Mocoa scheint entlang des Streichens und in der Tiefe in beide Richtungen offen zu sein. Die aktuellen Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet haben zusätzliche Porphyrziele identifiziert, einschließlich einer möglichen Erweiterung der bekannten Mineralisierung. Das Vorkommen Mocoa liegt im Zentrum der Kordilleren Kolumbiens, einem 30 Kilometer breiten tektonischen Gürtel, der von Vulkan-Sediment-, Sediment- und Intrusivgestein, dessen Alter von triassisch-jurassisch bis quartär reicht, sowie Resten paläozoischer Metasedimente und metamorphen Gesteins des Präkambriums unterlagert ist. Dieser Gürtel beinhaltet mehrere andere Kupfer-Porphyr-Vorkommen in Ecuador, wie z. B. Mirador, San Carlos, Panantza, und Solaris Warintza. Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist mit dazitischem Porphyr-Intrusivgesteinen der Mittleren Jurazeit verbunden, das in Andesit- und Dazit-Vulkangestein eingelagert ist. Das Porphyrsystem Mocoa zeigt ein klassisches Zonenmuster hydrothermaler Alteration und Mineralisierung, mit einem tieferen zentralen Kern kalihaltiger Alteration, überlagert von Serizit und umgeben von propylitischem Gestein. Die Mineralisierung besteht aus eingesprengtem Chalkopyrit, Molybdänit und vereinzelt Bornit und Chalkozit, in Verbindung mit Multiphasengängen sowie Stockwerk- und hydrothermalen Brekzien. Das Vorkommen Mocoa ist grob zylindrisch mit einem Durchmesser von 600 Meter. Die hochgradige Kupfer-Molybdän-Mineralisierung setzt sich bis in eine Tiefe von mehr als 1.000 Metern fort.

1 Weitere Informationen finden Sie im technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) mit dem Titel Technical Report on the Mocoa Copper-Molybdenum Project, Colombia vom 17. Januar 2022, der von Michael Rowland Brepsant, FAusIMM, Robert Sim, P.Geo, und Bruce Davis, FAusIMM, erstellt wurde und am 1. November 2021 in Kraft trat.

Über Libero Copper

Libero Copper wird von einem Team geleitet, das mit einzigartigen Erfahrungen aufwarten kann. So hat es nämlich Projekte von der Entdeckung von Ressourcen bis hin zum Bau ausgebaut, wozu auch einige der wenigen großen Kupferprojekte zählten, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden. Angesichts dieser praktischen Erfahrung legt Libero Copper seinen Schwerpunkt auf Beziehungen, Verantwortung, Vertrauen und ein unermüdliches Engagement für nachhaltigen Fortschritt.

Das Herzstück des Portfolios von Libero Copper ist die Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Putumayo (Kolumbien) – ein Eckpfeiler, auf dem das Unternehmen aktiv bohrt. In einem Markt, der zunehmend nach neuen Kupfervorkommen verlangt, konzentriert sich Libero darauf, die Basis der Ressourcen bei Mocoa systematisch zu erweitern und das Risiko zu verringern.

Dank der Unterstützung der Fiore Group und ihrer kühnen Vision für den Aufbau eines Unternehmens ist Libero Copper nun in der einzigartigen Position, eine entscheidende Lücke in der Kupferindustrie zu schließen, und zwar den Ausbau von Großprojekten bis zum Bau. Mit diesem Ansatz ist Libero Copper bestrebt, eine dauerhafte Wertschöpfung für alle Stakeholder zu erreichen und sich an vorderster Front zu positionieren, um der wachsenden globalen Nachfrage nach Kupfer nachzukommen – dem Metall, das den Fortschritt in der modernen Wirtschaft vorantreibt.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

harris@liberocopper.com

Tetiana Konstantynivska

Vice President Investor Relations

+1 778 829 8455

tk@liberocopper.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen zu den erwarteten Bohrergebnissen von MD-046; das Ergebnis der aktuellen Ressourcenexpansionsstrategie des Unternehmens; andere Aktivitäten und Errungenschaften des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Zeitplan und den Erfolg der Weiterentwicklung des Projekts Mocoa, die Erweiterung der Ressourcenbasis von Mocoa und die Umsetzung der vorgeschlagenen Änderung, einschließlich ihres erwarteten Zeitpunkts und der Genehmigung der vorgeschlagenen Änderung durch die TSXV, sind als zukunftsgerichtet anzusehen. Obwohl Libero Copper der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die Volatilität der Stammaktien des Unternehmens, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die Ungewissheit von Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Risiken, die mit dem Nichterreichen der Produktion verbunden sind, Verfahrens-, Genehmigungs- und Meldepflichten, Risiken im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit in Auslands- und Entwicklungsländern und der Einhaltung ausländischer Gesetze, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen ausländischer Gesetze und einer sich ändernden Bergbaupolitik und lokalen Eigentumsvorschriften in Kolumbien, die allgemeine Wirtschafts-, Markt-, politische oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Libero Copper & Gold Corporation

Ian Harris

3123 – 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver

Kanada

email : harrris@liberocopper.com

Pressekontakt:

Libero Copper & Gold Corporation

Ian Harris

3123 – 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver

email : harrris@liberocopper.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.