Legible und Remo Camerota bündeln Kräfte, um eine KI-gestützte Version des Klassikers Frankenstein zu veröffentlichen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74040/READ_032524_DEPRcom.001.png

Vancouver (British Columbia), den 25. März 2024 / IRW-Press / Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible / Unternehmen), eine globale Online-Plattform für eBooks und Hörbücher, die Pionierarbeit in puncto technologischer Innovation und kreativer Geschichtenerzählung leistet, freut sich, die Zusammenarbeit mit dem renommierten Künstler, Autor und Filmregisseur Remo Camerota bekannt zu geben, der eine KI-gestützte Version von Mary Shelleys Meisterwerk Frankenstein erschaffen wird.

In einer einzigartigen Verbindung von klassischer Literatur und modernster Technologie wird Legibles FrAnkensteIn künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, um interaktive Story-Elemente zu schaffen, die es den Nutzern ermöglichen, sich direkt mit der Erzählung und den Charakteren auseinanderzusetzen, wie es bis dato nicht möglich war. Diese interaktive Erfahrung verspricht, die Wahrnehmung des Geschichtenerzählens infrage zu stellen und die Grenzen zwischen Schöpfer und Schöpfung zu verwischen, ähnlich wie der Roman selbst.

Remo Camerota ist ein preisgekrönter Regisseur, Künstler und Fotograf mit umfangreichen Erfahrungen in den Bereichen Illustration, Malerei, Animation und interaktivem Multimediadesign, dessen Kunst in einer einzigartigen Sammlung enthalten ist, die kürzlich zum Mond geschickt wurde.

Herr Camerota ist bekannt für seine Fähigkeit, Wissenschaft, Technik und Klang mit Kunst zu verschmelzen, um immersive Erlebnisse zu schaffen. Seine visionäre Perspektive und digitale Kunstfertigkeit werden dafür sorgen, dass FrAnkensteIn nicht nur eine erzählerische Meisterleistung, sondern auch ein visuelles Spektakel wird, das dem Publikum in allen Teilen der Welt eine einzigartige Möglichkeit bietet, einen Zeitgeist zu erleben, der eine Brücke zwischen dem Roman aus dem 19. Jahrhundert und der Gegenwart schlägt.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Seele von Shelleys Originalwerk zu bewahren und es gleichzeitig um interaktive Elemente zu erweitern, die Themen wie Schöpfung, Ethik, menschliche Schwäche und Unschuld erforschen – Fragen, die angesichts der Technologie und des wissenschaftlichen Fortschritts des 21. Jahrhunderts heute noch aktueller sind als im 19. Jahrhundert.

Remo Camerota sagte: Ich bin begeistert, mit Legible an diesem bahnbrechenden Projekt zusammenzuarbeiten. Die Verbindung der eindringlichen Schönheit von Frankenstein mit KI ermöglicht es uns, über die Auswirkungen von Schöpfung und Technologie nachzudenken – Themen, die sich Mary Shelley nie hätte vorstellen können, die aber heute Teil unseres Alltags sind.

Die Zusammenarbeit mit Remo Camerota bei diesem Projekt ist eine absolute Ehre, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. Seine visionäre Herangehensweise an die Kunst und das Geschichtenerzählen passt perfekt zu unserer Mission, in der Welt der Literatur innovativ zu sein. Gemeinsam erzählen wir Frankenstein nicht nur neu, sondern wir erfinden ihn für eine neue Ära.

FrAnkensteIn ist nicht nur eine Wiederbelebung eines gotischen Meisterwerks, sondern ein Sprung in die Zukunft des digitalen Erzählens. Dieses ehrgeizige Projekt soll die Themen Schöpfung, Ethik und Menschlichkeit erforschen, mit denen sich Shelleys Roman bekanntermaßen auseinandersetzte – unter Verwendung exakt jener Technologie, die den Inbegriff der modernen Innovation darstellt: der künstlichen Intelligenz.

Dieses innovative Projekt ist nach den erfolgreichen Veröffentlichungen von A Christmas Carol AI und Animal Farm AI die dritte Publikation in der umjubelten Reihe der KI-gestützten Klassiker von Legible. Durch die Zusammenarbeit mit Herrn Camerota, dessen vielseitiges Portfolio Film, Fotografie und digitale Kunst umfasst, stellt Legible sicher, dass diese Version von Frankenstein die Leser mit ihrer einzigartigen Mischung aus klassischer Erzählung, moderner Ästhetik und einzigartigen Innovationen des Künstlers fesseln wird.

FrAnkensteIn wird im dritten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen, wobei bereits im Vorfeld der Veröffentlichung Vorschauen und exklusive Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Das Living Book wird exklusiv auf Legible.com erhältlich sein – sowohl als Einzelkauf als auch für Mitglieder von Legible Unbound, die für eine geringe monatliche Gebühr in Höhe von 10 USD unbegrenzten Zugriff auf einen umfassenden, kuratierten Katalog von eBooks und Hörbüchern in mehreren Sprachen haben.

Über Legible

Legible ist ein bahnbrechendes, auf mobile Endgeräte fokussierte und weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf eBooks und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat. Seine umfangreichen Partnerschaften umfassen vier der Top-5-Verlage und den weltweit größten eBook-Vertriebshändler. Dadurch kann Legible die nahtlose Bereitstellung von über zwei Millionen eBooks und Hörbüchern gewährleisten und jedes smarte Gerät in eine dynamische Quelle für revolutionäres Infotainment verwandeln.

Die Verlagssparte von Legible hat den weltweit ersten LibrarianAI entwickelt, der personalisierte Buchempfehlungen anbietet, und revolutioniert die Branche durch die Entwicklung eigener, mit KI- und Multimedia angereicherter Bücher. Legible veröffentlichte kürzlich My Model Kitchen – Vol. 1: Pasta, das erste in einer Serie von 15 mit Videos angereicherten Living Cookbooks des ehemaligen Supermodels, Bestsellerautorin, TV-Moderatorin und Starköchin Cristina Ferrare, mit einem KI-Souschef für jedes Rezept.

Legible besitzt zudem die exklusiven weltweiten Veröffentlichungs- und Vertriebsrechte für noch nie zuvor gezeigte Stan Lee-Charaktere, die als das neue Stan Lee-Universum für Fans in aller Welt entwickelt werden. Legible arbeitet bei diesem Projekt mit Kartoon Studios und dem weltbekannten Michael Uslan, Executive Producer der Batman-Filme, und David Uslan, Innovator der Unterhaltungsindustrie, zusammen.

Als Vorreiter auf dem schnell wachsenden Markt für Infotainment in Fahrzeugen ist Legible Partnerschaften mit Faurecia Aptoide, Harman Ignite, Live One sowie Visteon eingegangen und liefert seine Inhalte auch in die Dashboards führender Automobilhersteller, die Fahrzeuge mit Google built-in anbieten. Legible ist die einzige Android-Automotive-App, die sowohl Hörbücher als auch eBooks für Fahrer und Insassen in Millionen von Fahrzeugen in allen Teilen der Welt bereitstellen kann und sich damit an die Spitze der neuen Welt des Infotainments in Autos setzt.

Legible gestaltet die digitale Verlagslandschaft neu und hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung innovativer Verlagslösungen aus dem 21. Jahrhundert und die Bereicherung des weltweiten Leseerlebnisses einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen.

Bitte besuchen Sie www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

Kontakt Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

E-Mail: invest@legible.com

Webseite: invest.legible.com

IR-Kontakt Legible

Herr Neil Simon, CEO

Investor Cubed Inc.

Tel.: +1 (647) 258 3310

E-Mail: nsimon@investor3.ca

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Legible Inc.

Kaleeg Hainsworth

2230 Ontario St.

V5T 2X2 Vancouver, BC

Kanada

email : invest@legible.com

Pressekontakt:

Legible Inc.

Kaleeg Hainsworth

2230 Ontario St.

V5T 2X2 Vancouver, BC

email : invest@legible.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.