Legacy und Lifestyle: U.S. Polo Assn. ist Gastgeber einer legendären Party bei der Pitti Uomo 108 in Florenz, Italien

DJ Benny Benassi, der Künstler Pietro Terzini, die Sängerin Clara und mehr als 1.500 Gäste feiern das 135. Bestehen

Florenz, Italien und West Palm Beach, FL / ACCESS Newswire / 19. Juni 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), feierte ihr 135-jähriges Bestehen bei der Pitti Uomo 108 mit einer unvergesslichen Woche im Zeichen von Stil, Sport, Kunst und Musik. Von der Vorstellung der farbenfrohen Frühlings-/Sommerkollektion 2026 bis hin zu einer mit Stars besetzten Jubiläumsfeier auf der berühmten Santa Maria Novella in Florenz erweckte die Marke sein Erbe und die moderne Energie des Polosports auf einer der renommiertesten Modebühnen der Welt zum Leben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80061/USPolo_061925_DEPRcom.001.jpeg

Zugehöriges Bild

U.S. Polo Assn. bei der Pitti Uomo 108

Benny Benassi rockt das Haus für U.S. Polo Assn. im legendären Chiostro Grande des historischen Complesso di Santa Maria Novella in Florenz, Italien, um 135 Jahre Sportinspiration zu feiern – Play for the Moment, Live for the Legacy.

Eine unvergessliche Nacht: Play for the Moment, Live for the Legacy

Am Abend des 18. Juni versammelten sich mehr als 1.500 internationale Gäste im atemberaubenden Chiostro Grande des historischen Complesso di Santa Maria Novella zu einer Jubiläumsfeier, an der nur geladene Gäste teilnahmen und über die noch lange gesprochen werden wird. Die von dem bekannten italienischen Schauspieler Roberto Ciufoli moderierte Veranstaltung war eine sinnliche Reise durch die authentische 135-jährige Geschichte des Sports und der Marke.

Die Gäste waren von den Liedern der bekannten italienischen Sängerin Clara und ihrer atemberaubenden und emotionsgeladenen Live-Show begeistert. Ihre Bühnenpräsenz unterstrich die Eleganz des Abends und bereitete auf das große Finale vor. Als die globale DJ-Legende Benny Benassi die Plattenteller drehte, verwandelte sich der Kreuzgang in eine pulsierende Open-Air-Tanzfläche, und über 1.000 Gäste tanzten auf der After-Party bis in die tiefe Nacht unter den Sternen.

Immersive Kunst, Vermächtnis und Vision

Das Ambiente wurde durch eine riesige, monumentale Zeitleiste, auf der die Vergangenheit und Gegenwart der Marke U.S. Polo Assn. dargestellt war, die auf die jahrhundertealten Mauern von Santa Maria Novella projiziert wurde, bestimmt. Vom Jahr 1890 bis 2025 erzählte die visuelle Darstellung die Geschichte des Polosports und die Entwicklung der Marke zu einem milliardenschweren globalen Modeunternehmen.

Die Veranstaltung trug die kreative Handschrift von zwei visionären Künstlern. Luca Agnani verwandelte die Architektur des Klosters mit immersiven Mapping-Effekten und Pietro Terzini – bekannt für seine poetischen Kommentare zu Popkultur und Markenidentität – stellte eine maßgeschneiderte visuelle Installation vor, in welcher er das sportliche Erbe von U.S. Polo Assn. mit seinem charakteristischen Textstil verband. Seine cleveren, minimalistischen Äußerungen zu Vermächtnis, Mode und Zeit hinterließen einen bleibenden Eindruck und unterstrichen die Botschaft des Abends: Ein Vermächtnis kann sowohl in Ehren gehalten als auch neu interpretiert werden.

Den Moment feiern, die Zukunft aufbauen

Dies war mehr als eine Messeveranstaltung – es war eine globale Feier des Erbes, der Kultur und der Zukunft von U.S. Polo Assn., sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere globale Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. Gemeinsam mit unseren großartigen Partnern und unserem Team Teil eines so beeindruckenden und aufregenden Events inmitten der kreativen Energie von Florenz zu sein, war einfach außergewöhnlich.

Es ist ein kraftvolles Spiegelbild der sportlich inspirierten Tradition und der vielversprechenden Zukunft unserer globalen Marke, fügte er hinzu.

Lorenzo Nencini, President von Incom S.p.A. und Mitglied des Pitti Immagine Board, erklärte: Unser 135-jähriges Jubiläum hier in Florenz zu feiern, war uns eine Ehre, die man nicht in Worte fassen kann. Der Erfolg unserer Show bei der Pitti Uomo und die Feierlichkeiten mit Pietro Terzini, Clara und Benny Benassi ließen das Event zu einem kulturellen Moment und einem unvergesslichen Erlebnis für diejenigen werden, die U.S. Polo Assn. unterstützen.

Ein Messestand-Erlebnis, das die Show stahl

Die Teilnahme von U.S. Polo Assn. an der Pitti Uomo vom 17. bis 20. Juni an Stand 32 im Cavaniglia Pavillon war ein absolutes Highlight. Der Stand war mit einem riesigen ca. 30-Fuß-Videobildschirm ausgestattet, auf dem die Markengeschichte und die Highlights der Kampagne dargestellt wurden. Dort befanden sich auch eine kuratierte Wand mit Produktcollagen, eine eleganten Champagnerbar, Models in der neuesten Kollektion, ein exquisites Step-and-Repeat und die Zahl 135 in beeindruckenden, lebensgroßen 3D-Ziffern zur Feier des Jubiläums. Das immersive Design schuf eine energiegeladene Atmosphäre, die Fachbesucher, Influencer und Pressestimmen einlud, sich mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Marke auseinanderzusetzen. Zu den Überraschungsgästen am Stand gehörten Pietro Terzini, Clara, Roberto Ciufoli sowie der Olympia-Schwimmer Luca Dotto, die Hunderte von Pressevertretern, Gästen, Fans und Influencern anzogen, um U.S. Polo Assn. kennenzulernen.

Jeder der italienischen Lizenznehmer von U.S. Polo Assn. präsentierte seine neuesten Kollektionen und unterstrich die Stärke dieser strategischen Partnerschaft:

Incom S.p.A. präsentierte die komplette Kollektion für Herren- und Damenbekleidung, die sich durch raffinierte Schnitte, eine auffällige Farbpalette und klassisch-sportliche Designs für Frühjahr/Sommer 2026 auszeichnete.

Bonis S.p.A. stellte elegante, sportlich-legere Schuhe vor, die Performance mit Lifestyle-Ästhetik verbinden und ideal für den modernen globalen Verbraucher sind.

EastLab S.r.l. beeindruckte mit einer modernen Accessoires-Linie, darunter Taschen und Lederwaren aus hochwertigen Materialien und vom Polo inspirierten Details.

EuroTrade S.r.l. präsentierte die neuesten Uhren- und Schmuckprodukte, die klassische amerikanische Eleganz mit italienischer Handwerkskunst und Innovation vereinen.

Eine unvergessliche Woche

Das 135-jährige Jubiläum von U.S. Polo Assn. ist mehr als ein Meilenstein – es ist das Zelebrieren des Vermächtnisses, der Identität und des zeitlosen Stils, sagte Antonio de Matteis, President von Pitti Immagine. Es besitzt besondere Bedeutung, hier in Florenz, wo Tradition und Innovation aufeinandertreffen, einen so prestigeträchtigen Moment zu feiern. Der Abend in Santa Maria Novella war nicht nur eine Hommage an die Verbundenheit der Marke und ihrer Geschichte mit dem Polosport, sondern auch lebendiger Ausdruck ihrer globalen Energie und Zukunftsvision. Wir fühlten uns geehrt, dass wir die U.S. Polo Assn. erneut bei der Pitti Uomo begrüßen durften, wo Mode, Kultur, Kunst und Musik auf einer internationalen Bühne zusammenkommen.

Die Präsenz der Marke bei der Pitti Uomo fand großen Anklang bei internationalen Fans, Verbrauchern und Influencern und bestätigte die einzigartige Stellung von U.S. Polo Assn. als globale Modemarke, die authentisch mit dem Sport verbunden ist. Das 135-jährige Jubiläum in Florenz würdigte nicht nur die beeindruckende sportliche Geschichte der Marke, sondern inspirierte auch die Zukunft und das Motto Born to Play.

Von unserem immersivem Erlebnis am Stand bis zu unserer bemerkenswerten Feier in Santa Maria Novella – diese Woche war eine Hommage an das Erbe von U.S. Polo Assn. – tief verwurzelt im Polosport und ausgerichtet auf die nächste Generation, fügte Prince hinzu.

Bildunterschriften:

1. Benny Benassi rockt das Haus für U.S. Polo Assn. im legendären Chiostro Grande des historischen Complesso di Santa Maria Novella in Florenz Italien, um 135 Jahre Sportinspiration zu feiern – Play for the Moment, Live for the Legacy.

2. Clara, italienisches Model, Schauspielerin und Sängerin, gibt eine Privatvorstellung für VIP-Gäste bei der Play for the Moment, Live for the Legacy-Feier zum 135-jährigen Bestehen von U.S. Polo Assn. auf der Pitti Uomo 108 in Florenz, Italien.

3. Der italienische Schauspieler Roberto Ciufoli präsentiert die Play for the Moment, Live for the Legacy-Feier zum 135-jährigen Bestehen von U.S. Polo Assn. auf der Pitti Uomo 108 in Florenz, Italien.

4. Filmstar Jeff Goldblum und seine Familie bei der Play for the Moment, Live for the Legacy-Feier zum 135-jährigen Bestehen von U.S. Polo Assn. auf der Pitti Uomo 108 in Florenz, Italien.

5. Schöne VIP-Gäste feiern auf der Play for the Moment, Live for the Legacy-Feier zum 135-jährigen Bestehen von U.S. Polo Assn. auf der Pitti Uomo 108 in Florenz, Italien.

6. Die Gäste von U.S. Polo Assn. feiern im legendären Chiostro Grande des historischen Complesso di Santa Maria Novella in Florenz, Italien, zu den Beats des globalen Superstar-DJ Benny Benassi.

7. (von links nach rechts) Lorenzo Nencini, Incom S.p.A.; Franco Zuccon, EuroTrade; Künstler Pietro Terzini, Sängerin Clara; J. Michael Prince, Global President und CEO von U.S. Polo Assn.; Augusto Bonetto, Bonis S.p.A.; und Andrea Zini, EastLab S.r.l., am Stand von U.S. Polo Assn. auf der Pitti Uomo 108, in Florenz, Italien.

8. Models von U.S. Polo Assn. mit dem italienischen Olympia-Athleten Luca Dotto am Stand von U.S. Polo Assn. auf der Pitti Uomo 108 in Florenz, Italien.

9. Stand von U.S. Polo Assn. zur Feier des 135-jährigen Bestehens auf der Pitti Uomo 108 in Florenz, Italien – Born to Play.

Bildnachweis: Matteo Lippera

Über U.S. Polo Assn. and USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft des USPA und verwaltet die globale, mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. Über seine Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) managt USPA Global auch Global Polo TV, welches Sport- und Lifestyle-Content bietet. Für weiteren Sport-Content besuchen Sie bitte globalpolo.com.

Über Incom S.p.A

Incom S.p.A. wurde 1951 in Montecatini Terme (PT) gegründet und verwaltet als Lizenznehmer die Kleidung für die Marke U.S. Polo Assn. in Westeuropa, die weltweit ikonische Kleidungsmarken produziert und vertreibt. Darüber hinaus ist Incom einer der wichtigsten Lieferanten von Militär- und Paramilitärkleidung für den italienischen Staat, sowohl für Uniformen als auch für technische Kleidung. Seit Januar 2008 produziert und vertreibt das Unternehmen in Westeuropa Herren-, Damen- und Kinderkleidung unter der Marke U.S. Polo Assn. mit Rekordumsätzen und -wachstum. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.incomitaly.com.

Über Bonis S.p.A

Bonis S.p.A ist der exklusive Lizenznehmer für Schuhe der Marke U.S. Polo Assn. in Westeuropa. Das 1970 gegründete Unternehmen Bonis ist ein führender Anbieter im Schuhgeschäft und Partner einiger der einflussreichsten internationalen Marken. Es hat seinen Sitz im Herzen des Schuhzentrums Asolo und Montebelluna, der Heimat der bedeutsamsten Sportmarken. Bonis arbeitet mit Eigenmarken, Auftragsfertigung und Lizenzierung. Besuchen Sie www.bonis-spa.com/.

Über Eastlab S.r.l.

Eastlab S.r.l. ist der exklusive Lizenznehmer für Taschen und Accessoires der Marke U.S. Polo Assn. in Europa. Das 2015 gegründete Unternehmen Eastlab S.r.l. ist heute eines der führenden italienischen Unternehmen bei der Herstellung und dem Vertrieb von Taschen, Accessoires und Reisetaschen. Durch seine gezielte Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Marktes und seine Leidenschaft für seine Arbeit hat Eastlab schnell eine hohe Glaubwürdigkeit in der Branche und das Vertrauen wichtiger internationaler Partner erlangt. Besuchen Sie www.eastlab.it/.

Über EuroTrade s.r.l.

EuroTrade ist der Lizenznehmer von U.S. Polo Assn. in Westeuropa für Uhren und Accessoires. EuroTrade mit Hauptsitz in Italien wurde 1987 gegründet und ist auf die Herstellung und den Vertrieb hochwertiger Uhren und Accessoires spezialisiert, die durch originelles Design und innovative Technologie bestechen. EuroTrade bietet dem Markt originelle und trendige Accessoires für jeden Anlass. Besuchen Sie www.incomitaly.com/en/euro-trade-s-r-l/.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80061/USPolo_061925_DEPRcom.002.jpeg

Zugehöriges Bild

U.S. Polo Assn. bei der Pitti Uomo 108

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80061/USPolo_061925_DEPRcom.003.jpeg

Zugehöriges Bild

U.S. Polo Assn. bei der Pitti Uomo 108

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80061/USPolo_061925_DEPRcom.004.jpeg

Zugehöriges Bild

U.S. Polo Assn. bei der Pitti Uomo 108

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80061/USPolo_061925_DEPRcom.005.jpeg

Zugehöriges Bild

U.S. Polo Assn. bei der Pitti Uomo 108

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80061/USPolo_061925_DEPRcom.006.jpeg

Zugehöriges Bild

U.S. Polo Assn. bei der Pitti Uomo 108

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80061/USPolo_061925_DEPRcom.007.jpeg

Zugehöriges Bild

U.S. Polo Assn. bei der Pitti Uomo 108

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80061/USPolo_061925_DEPRcom.008.jpeg

Zugehöriges Bild

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80061/USPolo_061925_DEPRcom.009.jpeg

Zugehöriges Bild

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80061/USPolo_061925_DEPRcom.010.jpeg

Zugehöriges Bild

