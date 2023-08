Langfristige Schulden der US-Regierung und Goldpreis

Der Goldpreis wird von vielen Faktoren beeinflusst.

Fitch Rating hat die langfristigen Schulden der USA von „AAA“ auf „AA+“ herabgestuft. Die Risikoaversionsstimmung auf dem Markt scheint zu steigen. Die Rendite zehnjähriger Anleihen befindet sich jetzt wieder über vier Prozent. Gleichzeitig ist der US-Dollar stärker geworden. Obwohl also der Goldpreis Gegenwind ausgesetzt ist, hat er sich ganz gut gehalten. Und laut der Analyse von Branchenkennern schneidet Gold besser ab als die Aktienmärkte. Die wachsenden Schuldenberge der USA können wohl noch an Dramatik zunehmen.

Dass Gold ein hervorragendes Wertaufbewahrungsmittel ist, sollten Anleger zusehends erkennen. Die sollte nur eine Frage der Zeit sein. Denn die US-amerikanische Verschuldung kann nicht folgenlos bleiben, 30 Billionen US-Dollar sind schließlich nicht wenig. Laut Fitch werde das Defizit in den USA in 2025 um 6,9 Prozent des Bruttoinlandprodukts steigen. Gold zeigt sich als sicherer Hafen, sobald sich die wirtschaftliche Lage in den USA stabilisiert.

Als nach der Finanzkrise 2008 im Jahr 2011 dieselbe Herabstufung wie gerade aktuell erfolgte, ging der Goldpreis deutlich nach oben. Und es führte zum damaligen Allzeithoch von mehr als 1.900 US-Dollar. Damals gab es die Zinserhöhungen durch die Fed nicht so wie heute. Dennoch, sprich wenn die Anleiherenditen und der US-Dollar weiter steigen, dann könnte dies für Gegenwind beim Gold sorgen. Aber es gibt auch Analystenstimmen wie die von TD Securites, die für Ende 2023 einen Goldpreis von 2.100 US-Dollar sehen. Ein gutes Investment sind Goldaktien immer, etwa von Revival Gold oder Osisko Development.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – kümmert sich um Exploration und Entwicklung der Beartrack-Arnett-Liegenschaft in Idaho. Es handelt sich um die größte ehemals produzierende Liegenschaft in Idaho.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– agiert in Mexiko, USA und Kanada (Goldprojekt Cariboo in British Columbia, Tintic-Projekt in Utah, Goldprojekt San Antonio in Mexiko).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

