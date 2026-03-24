Kupferpreis steigt wieder

Gold- und Silberpreise geben aktuell weiter nach, Kupfer jedoch hat sich wieder verteuert.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.03.2026, 16:50 Uhr Zürich/Berlin

Was macht Kupfer so wertvoll. Die Preisentwicklung beim Industriemetall zeigt, welche Dynamik sich entwickeln kann. Denn beim Kupfer bestehen Defizitsorgen. Zwar hat RBC Capital Markets vor einem Rückgang des Kupferpreises gewarnt. Dies vor allem wegen des USA-Iran-Konflikts. Die Lagerbestände an der COMEX sind rückläufig, was ein Warnsignal sein könnte. Auf längere Sicht sollte der Kupferpreis aber nach oben gehen, denn der Bedarf steigt, da herrscht Einigkeit und Kupfer ist unabdingbar für wichtige Zukunftstechnologien. Und Industriemetalle, die für die Energiewende notwendig sind, so wie Kupfer, dürften einen Aufschwung vor sich haben.

So wird allgemein davon ausgegangen, dass das Kupferangebot hinter dem wachsenden Kupferbedarf zurückbleiben wird. Beim Kupfer ist immer ein Blick auf China von Interesse, da China eine zentrale Rolle bei der Kupfernachfrage zukommt. Infrastrukturprojekte und der Ausbau des Stromnetzes sorgen für Kupferbedarf. Daher ist die Meldung, dass chinesische Energieunternehmen massiv in den Netzausbau investieren, äußerst positiv. Dies zeigt sich in einem deutlichen Anstieg der Investitionsausgaben. Das führende Energieunternehmen in China, verantwortlich für den Netzausbau, investiert 35 Prozent mehr als im Vorjahr.

So sollte die Kupfernachfrage auch in den nächsten Jahren aus diesem Grund hoch sein. Gleichzeitig steigt das Kupfer-Produktionswachstum in China für 2026 nur um geschätzte fünf Prozent. In 2025 betrug dieses Wachstum immerhin zehn Prozent. Hinzu kommt, dass die chinesische Regierung den Aufbau staatlicher Kupferreserven forciert, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Insgesamt sollten die mittel- bis langfristigen Aussichten für Kupfer gut sein. Dabei kommen auch Royalty-Unternehmen für Anleger in Betracht.

Gold Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im Portfolio von Gold Royalty befinden sich aktuell rund 250 Royalties und Streams. Jüngst sind wieder neue Lizenzen hinzugekommen.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Erst kürzlich kamen wieder neue Royalties hinzu. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das Jahr 2025 sorgte für einen Rekordwert bei den Einnahmen. Und das vierte Quartal 2025 endete mit einem Rekordumsatz aus Streams und Lizenzgebühren.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Quellen: OR Royalties, Gold Royalty,

https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/1089233/rbc-cuts-four-copper-miners-as-iran-war-reshapes-commodity-outlook-1089233.html;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

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