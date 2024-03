Künstliche Intelligenz im Gaming: Eine Neue Ära der Interaktivität und Immersion

Die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Welt der Videospiele und Gamification stellt eine Evolution in der Unterhaltungsindustrie dar und bietet gleichzeitig neue Geschäftschancen.

Videospiele haben sich von einfachen Pixelanordnungen zu komplexen, interaktiven Welten entwickelt, die die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lassen. In dieser sich ständig weiterentwickelnden Landschaft spielt die Künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle. Sie ermöglicht nicht nur eine neue Stufe der Spielkomplexität und -tiefe, sondern auch innovative Wege zur Spielerbindung durch Gamification. Dieser Artikel erkundet die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von KI in der Spielebranche und untersucht, wie diese Technologie die Zukunft des Gaming formt.

„Künstliche Intelligenz in der Spielebranche hilft vor allem bei der Entwicklung dynamischer Spielwelten, der Verbesserung der Intelligenz von Non-Player Characters, der Personalisierung des Spielerlebnisses und der prozeduralen Generierung von Inhalten“, erklärt Tilmann Speck, Anlageexperte und Mitglied des Expertenteams des „AI Leaders“ (www.ai-leaders.de) (ISIN: DE000A2PF0M4; WKN: A2PF0M). Der „AI Leaders“ ist ein global investierender Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz. Das Portfoliomanagement hat den Aktienfonds „AI Leaders“ entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Künstlichen Intelligenz positioniert.

Im Detail bedeutet das: KI-Technologien ermöglichen die Schaffung von Spielwelten, die sich in Echtzeit entwickeln und auf die Aktionen der Spieler reagieren. KI-gesteuerte Charaktere und Umgebungen können sich an das Verhalten und die Vorlieben der Spieler anpassen, was zu einer immersiveren und personalisierten Spielerfahrung führt. Non-Player Characters (NPCs) werden durch KI intelligenter und realistischer. Sie können komplexe Verhaltensmuster aufweisen, auf Spieleraktionen reagieren und sogar lernfähig sein, was das Gameplay dynamischer und herausfordernder macht. KI-Algorithmen analysieren das Spielverhalten und passen Schwierigkeitsgrade, Storylines und Herausforderungen individuell an den Spieler an. Dies führt zu einem maßgeschneiderten Erlebnis, das Spieler stärker einbindet und länger fesselt. Durch KI ermöglichte prozedurale Inhaltsentwicklung kann unendliche Variationen von Leveln, Umgebungen, Objekten und sogar Story-Elementen erzeugen. Dies steigert die Wiederspielbarkeit und hält das Spielerlebnis frisch und aufregend.

Tilmann Specks Kollege Christian Hintz betont auch die Bedeutung der Künstlichen Intelligenz für die sogenannte Gamification. „Dieses Konzept nutzt Spieldesign-Elemente in Nicht-Spiel-Kontexten, um Engagement und Motivation zu steigern. In Bildungs- und Trainingsszenarien kann KI dazu beitragen, Lerninhalte an den individuellen Fortschritt und die Vorlieben der Lernenden anzupassen. KI-gestützte Gamification kann auch in Marketingstrategien eingesetzt werden, um Kunden auf innovative Weise zu binden und Interaktionen zu personalisieren.“

Die Geschäftschancen für Anleger sind daher breit gestreut, etwa durch Investition in KI-Technologiefirmen im Gaming-Bereich. Unternehmen, die sich auf die Entwicklung von KI-basierten Gaming-Technologien spezialisieren, bieten potenziell lukrative Investitionsmöglichkeiten. Auch Start-ups, die KI nutzen, um Gamification-Lösungen für verschiedene Branchen anzubieten, repräsentieren einen wachsenden Markt mit breiten Anwendungsmöglichkeiten. Ebenso ist der Markt für KI-basierte Spieleranalysen interessant. Investitionen in Firmen, die Spielerdaten analysieren und daraus Erkenntnisse für die Spielentwicklung und das Marketing gewinnen, bieten einen Einblick in das zukunftsorientierte Feld des datengesteuerten Gaming.

Das bedeutet zusammengefasst: Die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Games-Branche und in Gamification-Strategien eröffnet neue Dimensionen der Interaktivität, Personalisierung und Immersion. Diese Entwicklungen bieten nicht nur Spielern ein reichhaltigeres Erlebnis, sondern eröffnen auch Anlegern vielfältige Investitionsmöglichkeiten. Von der Unterstützung innovativer Gaming-Start-ups bis hin zur Beteiligung an der Entwicklung fortschrittlicher KI-Technologien – die Schnittstelle von KI und Gaming ist ein dynamisches Feld mit großem Potenzial.

Über den Fonds „AI Leaders“

Der „AI Leaders“ (WKN: A2PF0M / ISIN: DE000A2PF0M4) ist ein ist ein global investierender Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz. Das Managementteam bestehend aus Christian Hintz, Tilmann Speck und Gerd Schäfer verwaltet ein Portfolio von bis zu 160 Werten von Herstellern und Anbietern von KI-Hardware und von KI-Software, Anwendern von KI-Hard- oder -Software für den eigenen Unternehmenszweck und Dienstleister im Bereich von KI. Bis 2030 erwarten Experten für die Künstliche Intelligenz einen Wertschöpfungsbeitrag zum weltweiten Bruttosozialprodukt in Höhe von 1,2 Prozent pro Jahr. Bei den bis zu 160 Portfoliounternehmen des „AI Leaders“ handelt es sich um Gesellschaften mit einer führenden Marktstellung. Das Portfoliomanagement-Team setzt den digitalen Investmentprozess ,TOPAS‘ des Wertpapierinstituts ELAN Capital-Partners GmbH ein. Dieser wurde für die zeitnahe Steuerung von Portfoliobausteinen konzipiert und balanciert Tag für Tag die Allokation des Portfolios, um den sich jeweils ändernden Marktbedingungen zu entsprechen. Damit können die Faktorprämien von Wachstumswerten eingenommen werden, während die Volatilität auf einem gesamtmarktüblichen Niveau gehalten wird. Weitere Informationen unter https://ai-leaders.de

