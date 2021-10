14. Oktober 2021 – Piedmont Lithium Inc. (Piedmont oder Unternehmen) (NASDAQ: PLL; ASX: PLL), ein führender Entwickler auf dem Gebiet der Herstellung von Lithiumhydroxid zur Unterstützung der Lieferkette der Elektrofahrzeughersteller in Nordamerika, hat heute bekannt gegeben, dass Frau Krishna McVey die Funktion des Vice President of Human Resources im Unternehmen bekleiden wird. Frau McVey, die dem Chief Executive Officer Keith Phillips unterstellt ist, wird Piedmont mit ihren vielfältigen, mehrdimensionalen Kenntnissen im Personalwesen unterstützen und ist in allen Aspekten des Arbeits- und Dienstrechts sowie des Personalmanagements bestens bewandert. Im Zuge ihrer Karriere hat Frau McVey eine Reihe von komplexen und tiefgreifenden organisatorischen Initiativen beaufsichtigt, war für die Talentakquise und die Verwaltung, Planung und Umsetzung von Vergütungssystemen sowie die Formulierung eines breiten Spektrums von organisatorischen Richtlinien für multinationale Konzerne mit mehreren Geschäftseinheiten zuständig.

Kris ist für unser wachsendes Führungsteam eine willkommene Bereicherung und wir schätzen uns außerordentlich glücklich, dass eine so hochkarätige Expertin mit so einzigartigen Fertigkeiten zu unserer Piedmont-Familie stößt, freut sich CEO Keith Phillips. Wir entwickeln uns derzeit von einem Unternehmen in der Vorproduktionsphase, das noch keine Gewinne abwirft, zu einer globalen Multi-Asset-Organisation mit einer wachsenden Belegschaft, die schon bald annähernd 500 Mitarbeiter umfassen wird. Kris wird uns auf unserem Weg mit ihrer vielfältigen, internationalen Führungserfahrung von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, ein erstklassiges Unternehmen mit einer erstklassigen Firmenkultur und ebensolchen HR-Systemen und -Praktiken aufzubauen.

Vor ihrem Einstieg bei Piedmont war Frau McVey für TC Transcontinental Packaging tätig, wo sie vom Posten eines Global Director of Human Resources zum Vice President of Human Resources and U.S. Labor Relations aufstieg. In ihrer letzten Funktion beaufsichtigte sie sämtliche Personalagenden für das größte Konsumgüterverpackungssegment von TC, darunter auch Initiativen für das Change Management im Bereich der Unternehmenskultur sowie strategische Maßnahmen im Bereich der Arbeitsbeziehungen in den USA und Kanada. Vor ihrer Beschäftigung bei TC Transcontinental war sie 15 Jahre lang für Michelin sowohl in Frankreich als auch in Nordamerika tätig. Sie begann ihre Tätigkeit bei Michelin als Associate General Counsel und stieg dann innerhalb des Unternehmens zum Director of Human Resources der Aircraft Tire Division von Michelin in Nordamerika auf, wo sie Richtlinien und Verfahren für die Erwerbstätigen und Angestellten des 500 Mitarbeiter umfassenden Betriebs entwickelte. Frau McVey begann ihre berufliche Laufbahn als Privatanwältin bei der Anwaltskanzlei Edwards Ballard, wo sie eine Vielzahl privater und öffentlicher Arbeitgeber bei der Entwicklung von Personalrichtlinien und Programmen zur Förderung der personellen Vielfalt begleitete und für ihre Kunden umfassende juristische Schulungen in allen Bereichen des Personalwesens und der Arbeitnehmerbeziehungen durchführte.

Frau McVey erwarb ihren Doktortitel in Arbeits- und Dienstrecht an der School of Law der University of South Carolina, ihren Mastertitel in Personalwesen an der Darla Moore School of Business der University of South Carolina und ihren Bachelor of Arts (Französisch) ebenfalls an der University of South Carolina. Im Laufe ihrer Karriere war Frau McVey Vorstandsmitglied bei mehreren philanthropischen und kommunalen Organisationen, unter anderem bei SAFE Homes/Rape Crisis, United Way of Stanly County und im Centralina Workforce Development Board.

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens in den Vereinigten Staaten, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Das Herzstück unseres Betriebs befindet sich im berühmten Carolina Tin Spodumene Belt in North Carolina. In Kombination mit ebenso strategischen und gefragten Mineralressourcen und Produktionsanlagen in Quebec und Ghana sind wir in der Lage, einer der größten, kostengünstigsten und nachhaltigsten Produzenten von Lithiumhydroxid in Batteriequalität weltweit zu sein. Wir werden auch strategisch so gelegen sein, dass wir die schnell wachsenden Lieferketten für Elektrofahrzeuge in Nordamerika optimal bedienen können. Die einzigartigen geologischen Eigenschaften, die geographische Lage und die Nähe unserer Ressourcen, zukünftige Produktionsstätten und Kundenstandorte werden uns in die Lage versetzen, die so wichtige Kontinuität bei der Versorgung mit hochwertigem, nachhaltig produziertem Lithiumhydroxid aus Spodumenkonzentrat zu gewährleisten, das von den meisten Elektrofahrzeugherstellern bevorzugt wird. Unser geplanter, auf Diversifizierung ausgelegter Geschäftsbetrieb, sollte es uns erlauben, Amerika bei seinem Wandel hin zur Emissionsreduktion und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen können. Als Mitglied von Organisationen wie der International Responsible Mining Association (Internationale Vereinigung für verantwortungsvollen Bergbau) und der Zero Emissions Transportation Association (Vereinigung für emissionsfreien Transport) setzen wir uns für den Umweltschutz und die Erhaltung unseres Planeten für künftige Generationen ein und leisten einen wirtschaftlichen und sozialen Beitrag für die Gemeinden, in denen wir tätig sind. Nähere Informationen finden Sie unter www.piedmontlithium.com.

