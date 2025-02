Korrektur: Forge Resources Corp gibt bedeutende Fortschritte beim Bau des Portals in der vollständig genehmigten Kohlemine La Estrella in Kolumbien und die Einstellung des Bergbauingenieurs Emilio Gene bekannt

Vancouver, British Columbia (24. Januar 2024) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FFWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich, bedeutende Fortschritte in seiner vollständig genehmigten Kohlenmine La Estrella in Santander, Kolumbien, bekannt zu geben, wobei der Bau des Hauptportals zu 90 % abgeschlossen ist

La Estrella – Baufortschritt am Portal

Das Portal wurde von AB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS geplant und gebaut. Das neue Portal ermöglicht den Zugang zu bisher unerschlossenen Kohlereserven und ist der erste Schritt zur Sicherung der 20.000 Tonnen umfassenden Großprobe von metallurgischer und thermischer Kohle. Diese bedeutsame Entwicklung ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der laufenden Bemühungen des Unternehmens, die betriebliche Effizienz und Sicherheit zu verbessern und eine nachhaltige Ressourcengewinnung zu gewährleisten.

Das Portal umfasst nachhaltige Verfahren, die die betriebliche Effizienz steigern und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren sollen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören fortschrittliche Belüftungssysteme, verstärkte strukturelle Abstützungen und hochmoderne Sicherheitsmaßnahmen, um den Schutz der Arbeiter und der Umgebung zu gewährleisten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78514/FRG_240125_DEPRcom.001.png

Abbildung 1 – Baufortschritt des Portals Stand 23. Januar 2024

Neben dem Bau des Portals wurden auch erhebliche Fortschritte bei der Stabilisierung der Hänge erzielt, indem die Arbeiter aktiv an der Terrassierung des angrenzenden Hangs arbeiteten, um die Stabilität des Standorts zu verbessern. Diese Maßnahmen unterstreichen das Engagement von Aion Mining, ein sicheres und geschütztes Betriebsumfeld zu gewährleisten, während die Erschließungsaktivitäten zunehmen.

Cole McClay, COO von Forge Resources, erklärt: Die Fertigstellung des Portals bildet die Grundlage für den Beginn der Entwicklung der Zufahrtsrampe und bringt uns dem Zugang zu den Kohleflözen für unsere Großprobe einen Schritt näher. Das Engagement unseres Teams und der Fokus auf Sicherheit und Effizienz haben entscheidend dazu beigetragen, dass wir dieses Stadium erreicht haben, und wir werden unverändert daran festhalten, unsere operativen Ziele zu erreichen, während wir uns der vollständigen Projektrealisierung nähern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78514/FRG_240125_DEPRcom.002.png

Abbildung 2 – Baufortschritt des Portals, Stand 23. Januar 2024

Emilio Gene zum La Estrella-Projektleiter ernannt

Forge Resources freut sich, Herrn Emilio Gene als Projektleiter für das kolumbianische Kohleprojekt vorstellen zu können. Emilio Gene ist ein erfahrener Bergbauingenieur mit 16 Jahren Erfahrung im untertägigen Kohlebergbau und verfügt über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Projektmanagement, Mineraliengewinnung und Sicherheit. In seiner herausragenden Laufbahn hatte er wichtige Posten inne, einschließlich Leiter des Bergbaus und Sicherheitsbeauftragter bei Industria Carbonífera de Samacá. Zu Herrn Genes beeindruckenden Referenzen gehören ein Abschluss als Bergbauingenieur der Universität Francisco de Paula Santander und ein Abschluss in Betriebswirtschaft der Pädagogischen und Technologischen Universität von Kolumbien.

Dr. PJ Murphy, CEO von Forge Resources Corp, erklärte: Emilios Führungsqualitäten werden uns bei der Erschließung des vollständig genehmigten Projekts der Aion Mining von großem Nutzen sein. Sein umfangreiches Fachwissen passt perfekt zu unserem Engagement für operative Spitzenleistungen und nachhaltige Bergbaupraktiken.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta liegt – einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegt. Das Unternehmen besitzt eine 40%-ige Beteiligung – und verfügt über eine Absichtserklärung (LOI) für den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 60 % – an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt beinhaltet acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Für das Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresourcescorp.com

604-271-0826

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Forge Resources Corp

Cole Mcclay

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

Kanada

email : info@benjaminhillmining.com

Pressekontakt:

Forge Resources Corp

Cole Mcclay

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

email : info@benjaminhillmining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.