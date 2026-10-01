Korallen online kaufen: WYSIWYG schafft mehr Transparenz beim Korallenkauf

Beim Onlinekauf von Korallen unterscheiden sich Farbe, Größe und Wuchsform oft deutlich. Korallenland setzt deshalb auf WYSIWYG: Kunden wählen anhand des Fotos genau die Koralle aus, die sie erhalten.

Windorf. Wer Korallen online kaufen möchte, steht vor einer besonderen Herausforderung: Korallen sind keine standardisierten Produkte. Selbst Tiere derselben Art können sich bei Farbe, Größe, Wuchsform und Ausprägung deutlich unterscheiden. Das Fachgeschäft und der Onlineshop Korallenland in Windorf setzt deshalb bei vielen Korallen auf das sogenannte WYSIWYG-Prinzip.

WYSIWYG steht für „What You See Is What You Get“ – also: Was Du siehst, bekommst Du auch. Bei entsprechend gekennzeichneten Angeboten zeigt das Produktfoto genau die Koralle, die der Kunde bestellt und anschließend erhält.

Jede Koralle ist ein Einzelstück

Anders als bei vielen klassischen Produkten lässt sich eine Koralle nicht vollständig über Artname und Größe beschreiben. Zwei Exemplare derselben Korallenart können unterschiedlich gewachsen sein oder verschiedene Farbzeichnungen und individuelle Besonderheiten aufweisen.

Gerade bei besonders farbintensiven LPS- und SPS-Korallen kann das für die Kaufentscheidung eine wichtige Rolle spielen. Auch bei Euphyllia, Zoanthus, Scheibenanemonen und anderen beliebten Korallen möchten viele Meerwasseraquarianer bereits vor der Bestellung möglichst genau wissen, welches Tier später in ihrem Aquarium stehen wird.

Wer sich einen Überblick über aktuell verfügbare Tiere verschaffen möchte, kann bei Korallenland direkt Korallen online kaufen.

Beispielbild oder WYSIWYG?

In Onlineshops werden Korallen häufig mit Beispielbildern angeboten. Das ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich, wenn mehrere vergleichbare Tiere einer Art verfügbar sind. Das gelieferte Exemplar muss dann jedoch nicht exakt dem fotografierten Tier entsprechen.

Bei einem WYSIWYG-Angebot ist das anders. Die jeweilige Koralle wird einzeln fotografiert und als individuelles Tier angeboten. Nach dem Verkauf wird genau dieses Exemplar aus dem Bestand genommen und für den Kunden vorbereitet.

„Korallen unterscheiden sich teilweise erheblich voneinander. Wenn ein Kunde eine bestimmte Koralle wegen ihrer Farbe oder Wuchsform auswählt, soll er nach Möglichkeit auch genau dieses Tier erhalten“, erklärt Korallenland-Inhaber Gerd Raabe.

Ausführlich erklärt Korallenland das Prinzip im Ratgeber WYSIWYG beim Korallenkauf.

Realistische Produktbilder sind entscheidend

WYSIWYG funktioniert nur dann sinnvoll, wenn auch die Darstellung möglichst nachvollziehbar ist. Korallen können unter verschiedenen Beleuchtungen sehr unterschiedlich wirken. Besonders ein hoher Blauanteil lässt fluoreszierende Farben wesentlich intensiver erscheinen.

Korallenland versucht deshalb, die angebotenen Tiere auf den Produktbildern möglichst naturnah darzustellen. Trotzdem kann eine Koralle im heimischen Meerwasseraquarium optisch anders wirken. Beleuchtung, Lichtspektrum, Lichtstärke, Wasserwerte und selbst der Betrachtungswinkel beeinflussen den Farbeindruck.

Auch direkt nach dem Transport kann sich das Erscheinungsbild vorübergehend verändern. Eine Koralle benötigt möglicherweise etwas Zeit, bis sie ihre Polypen wieder vollständig öffnet und sich an die neuen Bedingungen angepasst hat.

Korallen online kaufen bedeutet mehr als Farbe auswählen

Ein attraktives WYSIWYG-Foto sollte nicht das einzige Entscheidungskriterium sein. Entscheidend ist, ob die ausgewählte Koralle zum vorhandenen Meerwasseraquarium passt.

Lichtbedarf, Strömung, Platzbedarf, Aggressivität und Anforderungen an die Wasserwerte unterscheiden sich teilweise erheblich. Eine optisch besonders attraktive SPS-Koralle ist beispielsweise nicht automatisch die richtige Wahl für ein junges Aquarium oder einen Standort mit wenig Licht.

Korallenland verbindet deshalb den Onlineshop mit umfangreichen Ratgebern und Kaufberatungen. Im Korallen-Lexikon können sich Aquarianer zusätzlich über Haltung, Beleuchtung, Strömung, Wasserwerte, Fütterung und Besonderheiten zahlreicher Korallen informieren.

Vom Fachgeschäft in Windorf nach Deutschland und Österreich

Korallenland ist auf Korallen und Wirbellose für Meerwasseraquarien spezialisiert. Das Fachgeschäft befindet sich in Windorf im Landkreis Passau in Niederbayern. Kunden aus der Region können die Tiere nach vorheriger Terminvereinbarung vor Ort ansehen und sich persönlich beraten lassen.

Über den Onlineshop können Meerwasseraquarianer aus Deutschland und Österreich bestellen. Lebende Tiere werden entsprechend für den Transport vorbereitet und per Expressversand verschickt.

Neben WYSIWYG-Korallen gehören auch Wirbellose sowie ausgewählte Technik, Zubehör und Futter zum Sortiment.

Transparenz statt Überraschung beim Korallenkauf

WYSIWYG kann den Onlinekauf von Korallen transparenter machen, weil der Kunde bereits vor der Bestellung das konkrete Tier auswählen kann. Das Prinzip ersetzt jedoch nicht die Beschäftigung mit den Haltungsansprüchen.

Für Korallenland gehören deshalb beide Aspekte zusammen: möglichst genau zeigen, welches Tier angeboten wird, und gleichzeitig die Informationen bereitstellen, die für eine langfristig erfolgreiche Haltung notwendig sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Korallenland by Raabe Aquaristik

Herr Gerd Raabe

Ruffinstr. 6

94575 Windorf

Deutschland

fon ..: 08546973568

web ..: https://www.korallenland.de/

email : info@raabe-aquaristik.de

Korallenland ist ein Fachgeschäft und Onlineshop für Meerwasseraquaristik mit Sitz in Windorf bei Passau. Der Schwerpunkt liegt auf Korallen und Wirbellosen sowie ausgewählter Technik, Zubehör und Futter. Viele Korallen werden als WYSIWYG angeboten. Persönliche und ehrliche Beratung, Tierwohl und eine möglichst transparente Darstellung der angebotenen Tiere stehen im Mittelpunkt.

Pressekontakt:

Raabe Aquaristik

Herr Gerd Raabe

Ruffinstraße 6

94575 Windorf

fon ..: 08546973568

email : info@raabe-aquaristik.de

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