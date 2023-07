Kommt die BRICS-Währung?

Gold könnte eine große Unterstützung erfahren, falls es zu einer Verschiebung in der Weltwirtschaft kommt.

Wie es aus Russland heißt, wollen die BRICS-Staaten (Brasilien, Indien, Russland, China und Südafrika) eine neue goldgedeckte Handelswährung vorstellen, dies bereits im August. Eine neue goldgedeckte Währung, das wäre schon eine Sensation und könnte dem Goldpreis nach oben verhelfen. Ob es wirklich zu diesem Angriff auf den US-Dollar kommt, ist noch fraglich. Andererseits hat ein Entdollarisierungstrend eingesetzt und die Banken zu großen Goldkäufen getrieben. Der BRICS-Gipfel in Südafrika wird also mit Spannung erwartet.

Allein die Spekulationen bezüglich der neuen Währung könnten den Preis des Edelmetalls antreiben. Allerdings hat bereits Indien erklärt und das Land ist das zweitgrößte BRICS-Land, dass es nicht für eine gemeinsame BRICS-Währung ist. Dennoch muss man da gleich an den Goldstandard denken und ob er womöglich wiederkehrt. Selbst wenn sich das Gerücht nicht im August bestätigen sollte, so kann es womöglich nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die BRICS-Länder als Gegenstück zu den Industrieländern eine eigene Währung kreieren.

Dies würde zu einer deutlichen Änderung des Finanzmarktes führen. Schließlich machen die fünf Länder rund 40 Prozent der Weltbevölkerung aus. In Sachen Wirtschaftsleistung stehen sie für zirka 25 Prozent. Und was nicht vergessen werden darf, die BRICS-Länder sitzen auf einem großen Rohstoffreichtum. Gold ist jedenfalls in jedem Portfolio ein wertvoller Faktor, auch im Aktiendepot sollten Goldgesellschaften nicht fehlen.

Eine in Mexiko, Kanada und in den USA aktive Gesellschaft ist Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ -. Das Unternehmen möchte ein mittelgroßer Goldproduzent werden.

In Nunavut und Quebec tätig ist Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ -. Darüber hinaus besitzt Fury Gold Mines ein großes Aktienpaket an Dolly Varden Silver.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

