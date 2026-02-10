Kodiak erweitert Landbesitz im Mohave-Kupfer-Porphyr-Projekt in Arizona

10. Februar 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es 82 Claims neben seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Explorationsprojekt Mohave abgesteckt hat, um die Fläche des Grundstücks auf 210 Claims (16,8 km²) zu vergrößern. Wie das Flaggschiff-Projekt MPD von Kodiak im Süden von British Columbia ist auch Mohave in einer mineralreichen Region mit ausgezeichneter Infrastruktur. Das Projekt befindet sich in der Nähe der Kupfermine Bagdad von Freeport McMoran in der Basin and Range Province im Mohave County, Arizona, USA (Abbildung 1).

Projekt-Highlights

– Explorationen und begrenzte Bohrungen früherer Betreiber deuten darauf hin, dass es in Mohave ein großes System von porphyrartigen Cu-Mo-Ag-Mineralisierungen gibt.

– Beispiele für gemeldete historische Bohrergebnisse sind 0,49 % Cu über 59,4 m, 0,3 % Cu über 70,7 m und 0,35 % Cu über 41,2 m (Abbildung 2).

– Mehrere kreisförmige geochemische und geophysikalische Anomalien von Cu-Mo-Ag im Boden/Gestein wurden noch nicht vollständig durch Bohrungen untersucht.

– Die neuen Claims westlich des ursprünglichen Grundstücks ertrecken sich über eine induzierte Polarisationsanomalie (IP) sowie vielversprechende radiometrische und magnetische Strukturen. Die große IP-Anomalie mit einer Ausdehnung von 2,5 km x 2,5 km fällt mit einer ausgedehnten Gesteins- und Bodenmineralisierung zusammen. Magnetische Hochmerkmale, die sich nordwestlich und südwestlich des ursprünglichen Claim-Blocks erstrecken, stehen in Zusammenhang mit radiometrischen Anomalien. (Abbildung 2)

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: Mohave ist ein vielversprechendes und noch wenig erkundetes Projekt mit dem Potenzial für ein großflächiges Kupfer-Porphyr-System, das sich in einer Region mit produzierenden Minen und einer ausgezeichneten Infrastruktur befindet. Angesichts der starken Nachfrage des Marktes nach Projekten für kritische Mineralien in den USA ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Wert dieses nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets zu realisieren. Die Absteckung zusätzlicher Flächen ist ein wichtiger Schritt, um das Potenzial von Mohave zum Nutzen der Aktionäre von Kodiak zu erschließen.

Abbildung 1: Lage des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Grundstücks Mohave

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82930/Kodiak_2026-02-10_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2: Kupfer-Porphyr-Projekt Mohave

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82930/Kodiak_2026-02-10_DEPRcom.002.jpeg

Dave Skelton, P.Geo., Vice President Exploration und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten technischen Informationen geprüft und bestätigt. Das Unternehmen hat die hierin genannten historischen Bohrergebnisse nicht unabhängig validiert, und der Leser wird darauf hingewiesen dass die Genauigkeit der Daten nicht garantiert ist.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bekannte Mineralvorkommen mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten beherbergen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ergiebigen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einer etablierten Bergbauregion mit produzierenden Minen und einer ausgezeichneten Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Distrikts mit Potenzial für künftige wirtschaftliche Entwicklung auf. Die erste Mineralressourcenschätzung, die 2025 veröffentlicht wurde, beschreibt sieben bedeutende Lagerstätten und unterstreicht die Größe und das Potenzial des Projekts. Alle bekannten Lagerstätten sind weiterhin erweiterungsfähig, und zahlreiche Ziele auf dem Grundstück müssen noch untersucht werden. Kodiak setzt die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, mit dem Ziel, neue Entdeckungen zu machen und weitere kritische Masse aufzubauen, um die nächste Mine der Region zu werden.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor Statement): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie voraussichtlich, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie naturgemäß Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese Annahmen und Risiken umfassen unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den Eigenkapitalfinanzierungsmärkten sowie Annahmen und Risiken hinsichtlich der Erteilung behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre.

Das Management hat die oben stehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

