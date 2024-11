Kobrea erhält Genehmigung für die Durchführung von Rohstoffexplorationsarbeiten in den Projekten El Perdido und Elena in der Bergbauregion Western Malargüe in Argentinien

Vancouver, British Columbia, 18. November 2024 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der Senat und die Abgeordnetenkammer der argentinischen Provinz Mendoza die Umweltverträglichkeitsprüfungen für 34 Projekte in der Bergbauregion Western Malargüe (Western Malargüe Mining District, WMMD) ratifiziert haben. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden zwei Projekte von Kobrea – El Perdido und Elena – für die Durchführung von Rohstoffexplorationsaktivitäten einschließlich Bohrungen freigegeben.

Dies ist ein bedeutender Fortschritt in der Erschließung der Bergbauregion Western Malargüe, so CEO James Hedalen. Es ist das erste Mal, dass in einem Projekt von Kobrea Mineralexplorationsaktivitäten samt Bohrungen genehmigt wurden. Wir können es kaum erwarten, unsere Teams zur Durchführung der ersten Arbeiten im Feld in die Projekte El Perdido und Elena zu entsenden, die im allerersten Bohrprogramm in einem Kobrea-Projekt ihren Höhepunkt finden werden. Ich möchte der Regierung von Mendoza, der Bergbauinitiative Impulsa Mendoza und den Projektverkäufern für die engagierte Arbeit über so viele Jahre danken, die nun zu diesem Ergebnis geführt hat.

Umweltverträglichkeitsprüfungen

Am 12. November 2024 wurden die Umweltverträglichkeitsprüfungen für 34 Projekte in der Gesetzgebung der Provinz ratifiziert und damit grünes Licht für die Exploration und Erschließung von 34 Bergbauprojekten in der Region Malargüe gegeben. Die Genehmigung der ersten 34 Projekte folgt auf einen langwierigen Prozess mit öffentlichen Anhörungen, Bürgerbeteiligungsverfahren und Fachanalysen. Im Zuge der nächsten Monate werden noch weitere Projekte – einschließlich der noch ausstehenden fünf Kobrea-Projekte im WMMD – ein ähnliches Genehmigungsverfahren durchlaufen.

Projekt El Perdido

Das 6.878 Hektar große Projekt El Perdido beherbergt ein porphyrisches Cu-Au-Mo-System, das zwar obertägig definiert, jedoch noch nicht anhand von Bohrungen erkundet wurde. Das Porphyrziel präsentiert sich als 2 x 3 Kilometer große hydrothermale Alterierung, die Anhäufungen einer klassischen Porphyralterierung aufweist, bei der stellenweise Kalialterierungen an die Oberfläche treten (Abbildung 1). Ein 900 x 500 Meter großer Bereich mit Quarz-Trümmerzonen korreliert mit einer anomalen Kupfer-Gold-Molybdän-Gesteinsgeochemie, kartierten porphyrischen Intrusionen aus Quarzdiorit, vereinzelt Biotit-Brekzien und Kalialterierungen in einem Gebiet, das ansonsten von Phyllitalterierungen dominiert wird. Die Auswertung der Daten einer im Jahr 2013 absolvierten, bodengestützten Magnetikmessung skizziert eine unterirdische magnetische Anomalie, die etwa 1.000 Meter breit ist und 1.000 Meter in die Tiefe reicht. Diese ist von einer schwächeren magnetischen Signatur umgeben und stellt im Kontext der Erkundung einer porphyrischen Kupfer-, Gold- und Molybdän-Lagerstätte ein attraktives geophysikalisches Ziel dar.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77495/Kobrea_181124_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1. Dreidimensionale Darstellung des Explorationsziels im Cu-Au-Mo-Porphyr bei El Perdido.

Projekt Elena

Das 13.818 Hektar große Projekt Elena umfasst einen noch kaum explorierten Entwicklungszug (5 x 7 Kilometer) mit einer ausgeprägten hydrothermalen Alterierung, die mit einem oder mehreren porphyrischen Kupfer±Gold±Molybdän-Systemen assoziiert sein könnte. Auf dem Gelände des Projekts Elena befinden sich drei historisch ermittelte Porphyr-Prospektionsgebiete: Las Cargas, Tiburcio und Cerro Bayo (Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77495/Kobrea_181124_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2. Lageplan und Bilder mit den porphyrischen Cu±Au±Mo-Prospektionsgebieten im Projekt Elena.

Das Prospektionsgebiet Las Cargas präsentiert sich als 1,5 x 1,5 Kilometer große Farbanomalie mit einer ausgedehnten Phyllit-Argillit-Alterierung, wo im Rahmen historischer Gesteinsprobenahmen in begrenztem Umfang ein durch Chalkosin gefestigtes Brekziengestein mit einem Kupferanteil von bis zu 50 % entdeckt wurde. Das Prospektionsgebiet Tiburcio besteht aus einer 1,5 x 2 Kilometer großen Farbanomalie, zu der bis dato noch keine Berichte über Probenahmen vorliegen. Das Prospektionsgebiet Cerro Bayo ist als 2 x 2 Kilometer große Farbanomalie definiert, die mit einem dazitischen Intrusionskörper mit fortgeschrittener Argillitalterierung in Verbindung steht. In diesem Prospektionsgebiet haben bis dato nur in sehr geringem Ausmaß geochemische Probenahmen stattgefunden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., Chief Geologist und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft. Die technischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, beziehen sich auf historische Explorationen, die von früheren Betreibern des Konzessionsgebietes durchgeführt wurden. Das Unternehmen hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben. Die Konzessionsgebiete werden als hoch aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Kupferprojekt Upland in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

