KittoKatsu mit Red Dot 2025 für Re-Branding Kümmerlein Wirtschaftskanzlei ausgezeichnet

Red Dot 2025: KittoKatsu macht Kümmerlein zur klaren, charakterstarken Marke. Make it simple, but significanbricht Branchencodes und schafft Orientierung.

Der neue Markenauftritt von KittoKatsu – Your Boutique Branding Agency für die Elite der deutschen Wirtschaftskanzleien, Kümmerlein, ist mit dem Red Dot Award für Brand & Communication Design 2025 ausgezeichnet.

Denn dieser Auftritt steht nicht nur für ein neues Design, sondern für eine neue Haltung: _To make it simple, but significant._

In einem strategischen Prozess über neun Monate hinweg hat KittoKatsu gemeinsam mit dem internen Kernteam und allen 60 Partner:innen an einer Identität gearbeitet, die mehr leistet als reine Gestaltung. Sie bringt auf den Punkt, was Kümmerlein ausmacht: präzise Antworten, echte Nähe, klare Entscheidungen.

Der zentrale Punkt wird zum System. Die neue Bildsprache zeigt Charakter statt Klischees. Das Ergebnis ist eine Identität, die Klarheit nicht behauptet, sondern ermöglicht.

Das neue Markenversprechen _Make it simple, but significant_ ist kein Lippenbekenntnis, sondern strukturiert jeden Aspekt der Kommunikation – vom Designsystem bis zur Sprache. Der Punkt im Zentrum steht für Klarheit und Konsequenz und bildet die Grundlage eines flexiblen Systems, das Orientierung gibt – digital wie analog.

Auch in der Fotografie wurde alles Gewohnte hinterfragt: Keine inszenierte Distanz, keine Uniformität. Stattdessen: echte Charaktere, persönliche Nähe, visuelle Wärme.

Das Ergebnis: Ein Markenauftritt, der nicht nur anders aussieht, sondern auch anders funktioniert. Er macht sichtbar, wofür Kümmerlein heute steht – und welchen Mehrwert Mandant:innen erwarten dürfen. Ein erfolgreiches De-Positioning in einem Markt, der größtenteils Normen und veralteten Prinzipien folgt.

„Kanzleien sehen oft gleich aus und folgen identischen Mustern. Kümmerlein hatte den Mut, genau das zu brechen und Kategorie-Clichés zu hinterfragen – mit Klarheit, Charakter und einer Haltung, die den Unterschied macht.“ sagt Philippe Henco, CEO und Co-Founder von KittoKatsu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KittoKatsu GmbH

Herr Philippe Henco

Am Wehrhahn 6

40211 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: + 49 211 97 17 55 00

web ..: https://www.kittokatsu.de

email : philippe@kittokatsu.de

KittoKatsu – Your Boutique Branding Partner

Cutting through the ordinary

Zwei Perspektiven, ein Fokus: Marken, die anders denken.

KittoKatsu ist eine Boutique Branding-Agentur, geführt von Vera und Philippe Henco – Designerin und Markenstratege. Gemeinsam entwickeln sie Marken, die nicht auf vorgefertigten Formeln basieren, sondern durch präzise Fragen, kluge Perspektiven und mutige Entscheidungen entstehen.

Wer sich an Branchenklischees festhält, verschwindet in der Masse. KittoKatsu arbeitet für alle, die genau das nicht wollen. Das Ziel: Marken schaffen, die Kategorien herausfordern, statt ihnen zu folgen. Die sich klar positionieren und mit Haltung auftreten.

Als Boutique-Agentur setzt KittoKatsu nicht auf Masse, sondern auf Wirkung. Weniger Projekte. Mehr Tiefe. Und Ergebnisse, die sichtbar den Unterschied machen.



