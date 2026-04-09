Kathlen Bremer bietet BAFA-geförderte Marketing- und KI-Beratung für KMU

Ma.Le Solutions um Kathlen Bremer ist als BAFA-Unternehmensberatung akkreditiert und bietet KMU bis Ende 2026 geförderte Marketing- und KI-Beratung (bis 5.600 EUR Zuschuss).

* Ma.Le Solutions GmbH von Kathlen Bremer ist als BAFA-Unternehmensberatung für KMU akkreditiert * Bis zu 5.600 EUR nicht rückzahlbarer Zuschuss durch BAFA-Förderung * Fokus: Marketing, Social Media, PR und KI-Strategien BAFA-Akkreditierung: Staatlich geförderte Beratung für den Mittelstand Die Ma.Le Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit 2026 als Beratungsunternehmen im BAFA-Programm „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU“ gelistet. Gründerin Kathlen Bremer kann damit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Freiberuflern Marketing-, Digital- und KI-Beratung anbieten, die durch Zuschüsse des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mitfinanziert wird.

Eckdaten der BAFA-Förderung für Kunden der Ma.Le Solutions GmbH

Das Programm richtet sich an rechtlich selbstständige KMU mit Sitz in Deutschland, die am Markt aktiv sind und die KMU-Kriterien (u. a. < 250 Mitarbeitende) erfüllen. Für diese Unternehmen gelten insbesondere folgende Rahmenbedingungen: Bemessungsgrundlage:

Pro Beratung sind bis zu 3.500 Euro Netto-Beratungskosten förderfähig.

* Förderquote nach Region:

* 80 % Zuschuss (max. 2.800 Euro) für Unternehmen in

* den neuen Bundesländern (ohne Berlin und Leipzig) sowie

* den strukturschwachen Regionen Lüneburg und Trier.

* 50 % Zuschuss (max. 1.750 Euro) für Unternehmen in

* den alten Bundesländern sowie

* Berlin und Leipzig (außer den Regionen Lüneburg/Trier).

* Anzahl der Beratungen:

Innerhalb der Richtliniendauer können bis Jahresende maximal zwei Beratungen gefördert werden.

Für Kunden der Ma.Le Solutions GmbH heißt das: Bis zu 5.600 Euro der Kosten für Strategie-Workshops, Marketing- und Social-Media-Konzepte, KI-Roadmaps oder Organisationsberatung kann über das BAFA-Programm als nicht rückzahlbarer Zuschuss gefördert werden.

Zugang zu dieser Förderung erhalten Kunden über das kostenlose Qualifizierungsgespräch mit Kathlen Bremer.

Schwerpunkte: Marketing, Social Media, PR und KI-Strategie für KMU

Kathlen Bremer und ihr Team beraten unter dem Dach der Ma.Le Solutions GmbH seit Jahren mittelständische Unternehmen in Fragen der Positionierung, Marketingstrategie, Social Media, PR und digitaler Sichtbarkeit. Mit der BAFA-Akkreditierung werden diese Leistungen nun systematisch förderfähig, insbesondere in folgenden Bereichen:

* Entwicklung und Schärfung von Marketing- und Kommunikationsstrategien (Markenpositionierung, Zielgruppen, Angebotsstruktur).

* Aufbau und Optimierung von Social-Media-Präsenzen (Strategie, Content, Redaktionspläne, Performance-Kampagnen).

* PR- und GEO-/SEO-orientierte Kommunikation, etwa zur Sichtbarkeit in Suchmaschinen und KI-Systemen.

* Konzeption von Digitalisierungs- und KI-Strategien im Marketing und in der Kundenkommunikation, inklusive Prozess- und Tool-Auswahl.

Die Beratungen sind konzeptionell, individuell und eng an den Zielen des jeweiligen Unternehmens ausgerichtet. Dies ist ein zentrales Kriterium für die Förderfähigkeit durch das BAFA.

Zitat von Kathlen Bremer

„Viele mittelständische Unternehmen wissen sehr genau, dass sie in Marketing, Social Media und KI aufholen müssen. Sie kommen nur im Alltag nicht dazu, das strategisch anzugehen“, sagt Kathlen Bremer, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Ma.Le Solutions GmbH. „Mit der BAFA-Akkreditierung können wir Projekte aufsetzen, die wirklich Substanz haben und bei denen je nach Standort 50 oder 80 Prozent der Beratungskosten bis zu 7.000 Euro pro Projekt gefördert werden und somit eine Förderung von bis zu 5.600 Euro für unsere Kunden zu ermöglichen. Das senkt die Einstiegshürde deutlich und macht es leichter, jetzt Entscheidungen zu treffen, statt das Thema wieder ein Jahr zu verschieben.“

Über Ma.Le Solutions GmbH

Die Ma.Le Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg ist die unternehmerische Plattform von Kathlen Bremer. Unter ihrem Dach vereint sie spezialisierte Marken für Premium-Marketing und Kommunikation, darunter Marketing Leaders, Social Leaders, PR-Leaders und GEO-Leaders. Das Unternehmen unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung ihres Marketings, beim Aufbau digitaler Sichtbarkeit, bei professioneller PR-Arbeit und bei der Vorbereitung auf KI-gestützte Such- und Kommunikationsumgebungen.

Mit der BAFA-Akkreditierung erweitert die Ma.Le Solutions GmbH ihr Angebot um staatlich geförderte Beratungsleistungen in den Bereichen Marketingstrategie, Digitalisierung, KI-Integration und Organisationsentwicklung mit besonderem Fokus auf Mittelstand und inhabergeführte Unternehmen.

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PR-Leaders GmbH & Co.KG

Frau Kathlen Bremer

Großer Burstah 45

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Über PR-Leaders

Die PR-Leaders GmbH & Co. KG ist eine Kommunikations- und PR-Agentur mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen unterstützt Marken, Führungskräfte und Organisationen dabei, ihre Themen klar zu formulieren und in relevanten Medien sichtbar zu machen. Zum Leistungsportfolio gehören Pressearbeit, CEO-Positionierung, strategische Kommunikation, Reputationsmanagement und begleitende Kommunikationsberatung. PR-Leaders arbeitet in enger Abstimmung mit Redaktionen und legt besonderen Wert auf präzise, verständliche und belastbare Botschaften.

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