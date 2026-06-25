Jobglück: wie die Neurobiologie das Geheimnis erfolgreicher Unternehmen entschlüsselt hat

Neue Erkenntnisse aus Neurobiologie zeigen: Menschen arbeiten engagierter, kreativer und gesünder, wenn sie ihre Arbeit gerne machen. Der Grund dafür liegt in biologischen Prozessen unseres Gehirns.

Das Geheimnis erfolgreicher Unternehmen hat die Neurobiologie entschlüsselt:

Neue Erkenntnisse aus Neurobiologie und Motivationsforschung zeigen: Menschen arbeiten engagierter, kreativer und gesünder, wenn sie ihre Arbeit gerne machen. Der Grund dafür liegt nicht in der Persönlichkeit, sondern in biologischen Prozessen unseres Gehirns.

Während negativer Stress die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol erhöht und damit Kreativität, Kooperationsbereitschaft und langfristig sogar die Gesundheit beeinträchtigen kann, aktiviert eine als positiv erlebte Tätigkeit das Belohnungssystem.

Dabei wird unter anderem Dopamin freigesetzt – ein Botenstoff, der Motivation, Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Leistungsfähigkeit fördert.

Für Dr. Achim Pothmann ist genau das der Schlüssel zu einem neuen Verständnis von Arbeit.

„Jobglück bedeutet nicht Happiness oder Dauerbespaßung. Jobglück bedeutet, Menschen arbeiten gerne. In ihrem Unternehmen und für ihr Unternehmen.“

Und genau dieses Gernemachen führt neurobiologisch zu einem Zustand, in dem Menschen engagierter arbeiten, Verantwortung übernehmen und bessere Ergebnisse erzielen.“

Pothmann fasst diesen Zusammenhang in einem einfachen Satz zusammen:

„Jobglück bedeutet Gernemachen und das führt zu Gutmachen.“

Das heißt für Unternehmen:

Die Konsequenzen für Unternehmen sind weitreichend. Wer Mitarbeitende dauerhaft über Druck, Angst oder Kontrolle steuert, aktiviert vor allem den Cortisol-Modus. Kurzfristig kann das Leistung erzeugen. Langfristig steigen jedoch häufig Demotivation, Fluktuation, Krankenstände und innere Kündigung.

Unternehmen, die dagegen Rahmenbedingungen schaffen, in denen Mitarbeitende ihre Arbeitszeit als sinnstiftenden und glücklichen Teil ihrer Lebenszeit erleben, fördern Motivation nicht künstlich – sie lassen sie biologisch entstehen (Dopamin-Modus).

Jobglück ist deshalb kein Luxus für gute Zeiten. Es entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor. Denn Unternehmen der Zukunft werden nicht diejenigen sein, die den größten Druck ausüben, sondern diejenigen, denen es gelingt, das natürliche Engagement ihrer Mitarbeitenden zu aktivieren.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: https://drpothmann.de/glueckliches-unternehmen/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Pothmann

Herr Achim Pothmann

Bahnhofstraße 17

59423 Unna

Deutschland

fon ..: 0049230323332

web ..: https://drpothmann.de/

email : info@drpothmann.de

Dipl. Kfm. Dr. phil. Achim Pothmann, geboren 1967, lebt mit seiner Familie in Unna. Als Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmer und Hochschuldozent (Fachbereich New Work/ Leadership) setzt er sich seit über drei Jahrzehnten leidenschaftlich sowohl praktisch mit seinen eigenen Unternehmen, als auch theoretisch für glückliche Unternehmensführung ein.

Dr. Pothmann ist einer der führenden Experten zu den Themen Arbeitswelt der Zukunft, Jobglück und Glückliche Unternehmen im D-A-CH-Raum. Er liefert wegweisende Methoden, die Unternehmen auf den fundamentalen Wandel der Arbeitswelt vorbereiten und sie zukunftsfähig machen.

Als Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der SchuhHouse-Geschäfte mit 8 Standorten in NRW bewies er bereits vor Jahren, wie glückliche Zusammenarbeit und Führung den wirtschaftlichen Erfolg sichern.

Als Pionier für diese Art der Unternehmensführung, galt er als »Leuchtturm« für seine Branche (Handelsjournal, 06/2017). Mit großer Leidenschaft begeistert er heute als Speaker, Berater und Buchautor Führungskräfte und Mitarbeitende dafür, wie sie ihr Jobglück finden und dadurch ihre Unternehmen erfolgreich werden. So gewinnen alle. Diese Botschaft in die Welt zu tragen ist seine Mission.



Pressekontakt:

Dr. Achim Pothmann

Herr Achim Pothmann

Bahnhofstr. 17

59423 Unna

fon ..: 0230323332

email : Info@DrPothmann.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.