Jetzt ist die Zeit für Goldinvestments

Überlegungen, warum gerade jetzt der Einstieg in den Goldmarkt lohnen könnte.

Einen Bullenmarkt zu finden ist nicht einfach. Es gibt Branchenkenner, die gerade jetzt den Anfang eines Bullenmarktes beim Gold sehen, so zum Beispiel Frank Giustra, CEO von der Fiore Group. Denn Gold habe ein neues Niveau erreicht und zeigt dort Standfestigkeit. Wenn man nun in ein gut aufgestelltes Unternehmen investiert, das zudem über ein ausgezeichnetes Managementteam verfügt, könnte sich die Investition lohnen. Natürlich gehört auch etwas Geduld dazu, bis sich ein Unternehmen entwickelt. Gold bleibt ein sicherer Hafen, auch wenn es gerade ein Tief beim Preis gibt, gesehen auf die letzten Wochen.

Der Grund liegt im aktuell starken US-Dollar und den Renditen zehnjähriger Anleihen, die sich auf hohem Niveau befinden. Viele Anleger sind noch in Wartestellung und beobachten die Geldpolitik der Fed. Denn viele Unsicherheiten bestehen noch. Wie wird sich die Wirtschaft entwickeln und wie lange bleibt die hohe Inflation noch. Dies sollte auf längere Sicht Gold Attraktivität verleihen. Besonders die Inflationsrisiken werden so schnell nicht verschwinden.

Wirtschaftliche Herausforderungen werden wohl eher mehr werden. Dann sollte wieder mehr Dynamik in den Preis des Edelmetalls kommen. Besonders die Analysten, die für die USA keine sanfte Landung prognostizieren, trauen dem Gold höhere Preise zu. Und eine schwächelnde Wirtschaftsentwicklung gibt es auch in China und in Europa. Dies führt zu den erwähnten Unsicherheiten und wird die Anleger vermehrt zu Goldinvestments treiben. Haushaltsdefizite wachsen zudem weiter an und die Schuldenberge werden größer. Im Bereich der Goldgesellschaften könnte sich nun also ein Investment beispielsweise in Osisko Development oder in Condor Gold lohnen.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– konzentriert sich auf Mexiko, Kanada und die USA und produziert bereits Gold. Gesteinsproben vom Projekt in den USA brachten hochgradige Goldgehalte (knapp 362 Gramm Gold je Tonne Gestein).

Condor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/condor-gold-plc/ – legt den Schwerpunkt auf drei Projekte in Nicaragua. Das La India Goldprojekt (100 Prozent) umfasst 588 Quadratkilometer und deckt 98 Prozent des historischen Goldbergbaugebietes La India ab.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

