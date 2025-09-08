IXOPAY integriert J.P. Morgan Payments und erweitert die globale Zahlungskonnektivität für Händler

Händler können nun über die Orchestrierungsplattform von IXOPAY auf die Handelsplattform von J.P. Morgan Payments zugreifen – was die die Genehmigungsraten erhöht, die Kosten senkt und die globale Expansion vereinfacht.

LEHI, UT / ACCESS Newswire / September 8, 2025 / IXOPAY, ein führender Anbieter von Zahlungsorchestrierungslösungen auf Unternehmensebene, hat heute bekannt gegeben, dass es die Integration der Handelsplattform von J.P. Morgan Payments als Mitglied des J.P. Morgan Payments Partner Network abgeschlossen hat.

Die Händlerkunden von IXOPAY können nun die globale End-to-End-Handelsplattform von J.P. Morgan Payments über die einzige API von IXOPAY nahtlos in ihre Zahlungsinfrastruktur einbinden. Durch die Kombination der flexiblen Orchestrierungsplattform von IXOPAY mit der robusten Zahlungsinfrastruktur von J.P. Morgan Payments ist es Händlern möglich, ihre Genehmigungsraten zu optimieren und von reibungsloseren grenzüberschreitenden Transaktionen und einem verbesserten Schutz vor Betrug profitieren – und das alles bei gleichzeitiger Reduzierung der betrieblichen Komplexität und Förderung eines nahtlosen Kundenerlebnisses.

Martin Hyde, Head of Partnerships, EMEA & APAC bei J.P. Morgan Payments, sagt: Wir freuen uns, unsere globalen Acquiring-Fähigkeiten im Rahmen unseres wachsenden globalen Partnernetzwerks mit der flexiblen Orchestrierung von IXOPAY zusammenzuführen. Wir sind bestrebt, unseren Händlerkunden Zahlungslösungen anzubieten, die das Wachstum fördern und die Effizienz steigern und damit ihren Bedürfnissen und denen ihrer Kunden gerecht werden.

Das J.P. Morgan Payments Partner Network mit über 80 Mitgliedsunternehmen vereint die umfangreiche Palette an Zahlungslösungen von J.P. Morgan Payments und seine Beziehungen zu Drittanbietern, sodass Kunden ihre Zahlungsstrategien entsprechend ihrer geschäftlichen Anforderungen entwickeln, umsetzen, erweitern und optimieren können.

Wir wollen Händlern dabei helfen, die Zahlungsabwicklung weltweit zu vereinfachen, zu optimieren und zu skalieren, und die Zusammenarbeit mit J.P. Morgan Payments ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, sagte Dan Beardall, Director of Partner Strategy bei IXOPAY. Über unsere einzige API können Händler nun auf eines der weltweit renommiertesten Acquiring-Netzwerke zugreifen und gleichzeitig von den Tools von IXOPAY für dynamisches Routing, Risikomanagement und Leistungsoptimierung profitieren. Das ist Orchestrierung auf Unternehmensebene.

Erweiterte Zahlungsoptimierung und Risikomanagement

Wenn Unternehmen in neue Märkte expandieren und ein wachsendes Volumen an digitalen Transaktionen abwickeln, benötigen sie Zahlungslösungen, die die Genehmigungsraten maximieren, Betrug reduzieren und die Compliance vereinfachen. Die Verwaltung mehrerer Zahlungsanbieter, die Gewährleistung nahtloser Transaktionen und der Schutz von Kundendaten können komplex und ressourcenintensiv sein. Durch die Integration von fortschrittlichem Risikomanagement, dynamischem Transaktions-Routing und universeller Tokenisierung hilft IXOPAY Händlern, Reibungsverluste zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und Kosten in großem Maßstab zu optimieren.

J.P. Morgan Payments kombiniert Treasury-Dienstleistungen, Handels- und Betriebskapital sowie Karten- und Händlerservices; damit können Nutzer ihre Kunden oder Mitarbeiter weltweit in verschiedenen Währungen bezahlen. Das Unternehmen wickelt täglich Zahlungen in Höhe von mehr als 10 Billionen $ ab und ist in über 160 Ländern und in über 120 Währungen tätig.

Über IXOPAY

IXOPAY ist die globale Enterprise-fähige Plattform zur Orchestrierung von Zahlungen für Unternehmen, die Skalierbarkeit, Flexibilität und Kontrolle verlangen. IXOPAY orchestriert Zahlungen im Wert von mehr als 40 Milliarden $ für Kunden in über 30 Ländern und kombiniert eines der umfangreichsten Adapter-Ökosysteme der Branche – mehr als 200 Zahlungsdienstleister und mehr als 300 Zahlungsmethoden – mit intelligentem Routing, Tokenisierung und Tools für den gesamten Lebenszyklus – und all dies über eine einzige herstellerunabhängige API. Durch die Eliminierung von Komplexität und Prozessorbindung verwandelt IXOPAY die Zahlungsinfrastruktur in einen strategischen Vorteil und ermöglicht schnellere Integrationen, höhere Genehmigungsraten und eine nahtlose Expansion in neue Märkte. Weitere Informationen unter www.ixopay.com.

