IsoEnergy und Purepoint stossen auf bis zu 8,1 % U3O8 auf Dorado

Toronto, Ontario – 18. September 2025 – IsoEnergy Ltd. (NYSE American: ISOU | TSX: ISO) (- www.commodity-tv.com/play/isoenergy-exciting-ceo-insights-on-the-world-nuclear-association-meeting-and-corporate-update/ -) (IsoEnergy) und Purepoint Uranium Group Inc. (TSXV: PTU | OTC: PTUUF) (Purepoint) gaben heute bekannt, dass sie Untersuchungsergebnisse aus dem Sommerbohrprogramm im Rahmen ihres 50/50-Joint-Venture-Projekts Dorado (das Dorado-Projekt) am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan erhalten haben. Das Highlight stammt aus Bohrloch PG25-07A, das 2,1 Meter mit einem Gehalt von 1,6 % UO ergab, darunter 0,4 Meter mit 8,1 % UO und weitere 4,9 Meter mit 0,52 % UO, was die bislang bedeutendsten Untersuchungsintervalle aus der Entdeckungszone Nova darstellt (siehe Tabelle 1 unten).

Acht Prozent Uran sind ein ausgezeichneter Gehalt aus der Mitte des sehr stark radioaktiven Abschnitts, der mit Bohrung 7A erbohrt wurde, sagte Chris Frostad, President und CEO von Purepoint Uranium. Diese Untersuchungsergebnisse untermauern die Stärke dieses neu entdeckten Systems und bieten einen soliden Ankerpunkt, während wir die mineralisierte Struktur in alle Richtungen weiter untersuchen.

Highlights:

– Bohrloch PG25-07A durchteufte 0,4 Meter mit 8,1 % UO innerhalb von 2,1 Metern mit 1,6 % UO in der Entdeckungszone Nova. Das Bohrloch ergab außerdem weitere 4,9 Meter mit 0,52 % UO, darunter 0,4 Meter mit 2,9 % UO.

– Ausgewählte Proben aus PG25-07A wurden einer Schnellanalyse unterzogen, um den Urangehalt und die Mineralzusammensetzung zu bestätigen. Die vollständigen Analyseergebnisse aller Bohrlöcher stehen noch aus.

– Insgesamt wurden 5.030 Meter in 11 Bohrlöchern abgeschlossen, bevor Waldbrände das geplante 5.400 Meter umfassende Sommerbohrprogramm einschränkten.

– Zusätzliche Bohrungen an den Zielen Serin und Turaco im Rahmen des Dorado-Projekts haben wertvolle Daten für die Kalibrierung der geophysikalischen Untersuchungen des Projekts geliefert.

– Das Bohrprogramm für das Projekt Celeste wurde aufgrund der anhaltenden Waldbrandgefahr im Norden von Saskatchewan verschoben.

– Folgeprogramme sind für Anfang 2026 geplant, vorbehaltlich der endgültigen Untersuchungsergebnisse und der geologischen/geophysikalischen Auswertung.

Obwohl noch Zeit und Budget zur Verfügung standen, wurde das Programm aufgrund regionaler Waldbrände, die den Zugang mit Hubschraubern einschränkten und gefährliche Bedingungen vor Ort schufen, vorzeitig abgebrochen. Infolgedessen wurden die Bohrungen im nahe gelegenen Projekt Celeste, ebenfalls ein Joint Venture von Purepoint und IsoEnergy, auf ein zukünftiges Programm verschoben.

Tabelle 1: Bisher erhaltene Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher von Nova Discovery

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge % U3O8

PG25-07A 384,3 386,4 2,1 1,62

Enthält 386,0 386,4 0,4 8,13

391,8 396,7 4,9 0,52

Beinhaltet 392,6 392,9 0,3 2,47

Enthält 394,5 394,9 0,4 2,92

399,4 399,7 0,3 0,24

402,2 402,8 0,6 0,25

Zuvor gemeldete Assays

PG25-04 386,3 386,9 0,6 0,96

409,1 409,5 0,4 0,15

PG25-05 328,9 329,9 1,0 2,19

Beinhaltet 329,2 329,5 0,3 5,38

399,3 399,6 0,3 0,10

Bohrungen im Turaco-Raster

Im Turaco Grid wurden zwei Bohrlöcher (TUR25-01 und TUR25-02) mit einer Gesamtlänge von 832 Metern fertiggestellt, die auf zwei parallele, neu interpretierte luftgestützte elektromagnetische (EM) Leiter innerhalb der Zone 3 abzielten. In keinem der Bohrlöcher wurde eine anomale Radioaktivität festgestellt, aber beide Ergebnisse werden zur Kalibrierung des aktualisierten geophysikalischen Modells des Dorado-Projekts beitragen. Die höchste Radioaktivität, die von der Bohrlochsonde gemessen wurde, betrug 578 CPS.

Serin Grid Bohrungen

Im Serin Grid wurden zwei Bohrlöcher (SL25-10 und SL25-11) mit einer Gesamtlänge von 1.032 Metern gebohrt. Während in SL25-10 keine Uranmineralisierung gefunden wurde, wurde in SL25-11 eine anomale Radioaktivität in einem 6 Meter breiten chloritisierten Pegmatit festgestellt, die mit der Gamma-Sonde im Bohrloch bis zu 1.200 CPS ergab. Die Bohrergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse über die Geologie des Untergrunds und den strukturellen Kontext, die als Grundlage für zukünftige Zielsetzungen dienen werden.

Nächste Schritte

Purepoint und IsoEnergy warten nun auf die vollständigen geochemischen Untersuchungsergebnisse und strukturellen Interpretationen für das Bohrprogramm 2025. Die Ergebnisse werden die detaillierte Planung für Folgebohrungen im Jahr 2026 unterstützen, die sich auf die Erweiterung von Nova und die Erprobung vorrangiger Korridore auf dem gesamten Dorado-Projektgelände konzentrieren werden.

Abbildung 1: Lage der Entdeckungen Q48 Nova, Q2, Turaco und Serin, die den Schwerpunkt des Bohrprogramms 2025 bilden, hervorgehoben

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81081/180925_DE_ISO_Energy.001.jpeg

* Siehe Erklärung der qualifizierten Person unten.

Abbildung 2: Lageplan des Bohrprogramms 2025 im Zielgebiet Q48 und der neuen Entdeckung Nova

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81081/180925_DE_ISO_Energy.002.jpeg

Abbildung 3: Vertikaler Längsschnitt der Entdeckung Nova

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81081/180925_DE_ISO_Energy.003.jpeg

Über das Dorado-JV-Projekt

Das Dorado-Projekt (Abbildung 3) ist das Flaggschiffprojekt des 50/50-Joint-Ventures zwischen IsoEnergy und Purepoint, einer Partnerschaft, die mehr als 98.000 Hektar erstklassiges Uranexplorationsgebiet umfasst. Das Dorado-Projekt umfasst die ehemaligen Grundstücke Turnor Lake, Geiger, Edge und Full Moon, die alle auf graphithaltigen Lithologien und Verwerfungsstrukturen liegen, die für Uranablagerungen günstig sind.

Jüngste Bohrungen von IsoEnergy östlich der Lagerstätte Hurricane haben in mehreren Bohrlöchern stark erhöhte Radioaktivität festgestellt. Die anomale Radioaktivität bestätigt die Kontinuität des fruchtbaren graphithaltigen Gesteinspakets und unterstreicht die Möglichkeit weiterer hochgradiger Entdeckungen in der gesamten Region.

Die geringen Diskordanz-Tiefen auf dem Grundstück des Dorado-Projekts – in der Regel zwischen 30 und 300 Meter – ermöglichen hocheffiziente Bohrungen und eine schnelle Nachverfolgung der Ergebnisse.

Abbildung 4: Joint Venture zwischen IsoEnergy und Purepoint Uranium, einschließlich des Dorado-Projekts, des Aurora-Projekts und des Celeste-Blocks

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81081/180925_DE_ISO_Energy.004.png

* Siehe Erklärung der qualifizierten Person unten.

Gamma-Logging und geochemische Untersuchungen

Für die radiometrische Vermessung wurde eine Mount Sopris 2PGA-1000-Gesamtgamma-Sonde verwendet. Alle Bohrungen sind Kernbreiten, die tatsächliche Mächtigkeit muss noch bestimmt werden.

Die Kernproben werden an die Geoanalytical Laboratories des Saskatchewan Research Council (SRC) in Saskatoon geschickt. Die SRC-Einrichtung ist unabhängig von IsoEnergy und Purepoint und vom Standards Council of Canada nach ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert (Akkreditierungsbereich Nr. 537). Die Proben werden auf eine Reihe von Elementen, darunter Uran, untersucht, wobei Teil- und Gesamtverätzung sowie induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) und optische Emissionsspektroskopie (OES) zum Einsatz kommen. Die Analyse der Borproben erfolgt durch Schmelzen in einem Na2O2/NaCO3-Flux, gefolgt von einer Lösung in entionisiertem Wasser und einer Analyse mittels ICP-OES. Die hier angegebenen U(3) O(8) %-Werte wurden aus den Ergebnissen für Gesamturan (Ut) abgeleitet, die durch vollständige Aufschlussvorbereitung und anschließende ICP-OES-Analyse gemessen wurden. Die Ut-Ergebnisse werden von SRC in Parts per Million (ppm) angegeben und durch Multiplikation mit 1,17924 und Division durch 10.000 in U(3) O(8) %umgerechnet.

Der Bohrkern aus dem Grundgestein hat die Größe NQ, und die Proben werden vor Ort durch Teilen des Kerns in zwei Hälften erstellt. Vor Ort werden auch Duplikate der Proben erstellt, indem jede 30. Probe des verbleibenden Kerns geteilt wird; ein Viertel wird an das Labor geschickt, und ein Viertel des Kerns verbleibt in der Kernbox. Die Datenüberprüfung umfasst die interne Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) des SRC-Labors, Leerproben, den Vergleich der Ergebnisse der Duplikatsproben und die Abweichung der Standardproben.

Erklärung einer qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen zu IsoEnergy und Purepoint wurden von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., Vice President, Exploration bei IsoEnergy, und Scott Frostad, BSc, MASc, P.Geo., Vizepräsident für Exploration bei Purepoint, die qualifizierte Personen (gemäß der Definition in NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101)) sind.

Weitere Informationen zur aktuellen Mineralressourcenschätzung für die Hurricane-Lagerstätte von IsoEnergy finden Sie im gemäß NI 43-101 erstellten technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the Larocque East Project, Northern Saskatchewan, Canada vom 4. August 2022, der unter dem Profil von IsoEnergy auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf andere Grundstücke als diejenigen, an denen IsoEnergy und Purepoint beteiligt sind. Die Mineralisierung auf diesen anderen Grundstücken ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf den Joint-Venture-Grundstücken.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden und kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkungen auf steigende Uranpreise bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Larocque East-Projekt im Athabasca-Becken in Kanada voran, wo sich die Hurricane-Lagerstätte befindet, die über die weltweit hochwertigste angezeigte Uranmineralressource verfügt. IsoEnergy verfügt außerdem über ein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Lohnverarbeitungsvereinbarung mit Energy Fuels besteht. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können bei entsprechenden Marktbedingungen schnell wieder in Betrieb genommen werden, wodurch IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert ist.

Über Purepoint

Purepoint Uranium Group Inc. (TSXV: PTU) (OTCQB: PTUUF) ist ein fokussiertes Explorationsunternehmen mit einem dynamischen Portfolio an fortgeschrittenen Projekten im renommierten Athabasca-Becken in Kanada. Vielversprechende Uranprojekte werden aktiv im Rahmen von Partnerschaften mit Branchenführern wie Cameco Corporation, Orano Canada Inc. und IsoEnergy Ltd. betrieben.

Darüber hinaus hält das Unternehmen ein vielversprechendes VMS-Projekt, das derzeit an die Foran Mining Corporation optioniert ist und strategisch günstig neben dem McIlvenna Bay-Projekt der Foran Mining Corporation liegt und mit diesem im Trend liegt. Durch eine robuste und proaktive Explorationsstrategie festigt Purepoint seine Position als führendes Explorationsunternehmen in einem der bedeutendsten Urangebiete der Welt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams, CEO und Direktor

(833) 572-2333

info@isoenergy.ca

www.isoenergy.ca

Purepoint Uranium Group Inc.

Chris Frostad, Präsident und CEO

Telefon: (416) 603-8368

E-Mail: cfrostad@purepoint.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

