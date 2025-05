Investments bei Gold-Royalty-Unternehmen gut aufgehoben

Eine breit gestreute Anlage in Gold erhalten Investoren mit den Werten von Gold-Royalty-Gesellschaften.

China und die USA wollen über Zölle verhandeln. Der Goldpreis hat gleich reagiert und ist nach unten gegangen. Auch wenn bei bestimmten Krisenherden aktuell Gesprächsbereitschaft besteht, so ist dies noch keine Garantie für weniger Unwägbarkeiten. Da sieht man also, wie volatil auch der Goldpreis sein kann. Charttechniker sehen bei einem Goldpreis unter 3.240 US-Dollar je Unze einen wahrscheinlichen weiteren Kursverlust. Bei der weiteren möglichen Entwicklung des Goldpreises wird auch immer ein Blick auf die Fed-Entscheidungen geworfen. Die Marktteilnehmer haben die Zinssenkungserwartungen zurückgeschraubt. Daraufhin sank der Goldpreis, dass er gleich darauf wieder anstieg, kann nicht wirklich erklärt werden. Die spekulativen Finanzanleger reduzieren gerade ihre Netto-Long-Positionen, da sie wohl eher Gewinne mitnehmen und Zweifel am Aufwärtspotenzial des Goldpreises haben. Auch hat sich der US-Dollar etwas erholt, was dem Preis des Edelmetalls auch nicht so zuträglich ist. Doch auf Regen folgt bekanntlich Sonne.

Langfristig hat sich Gold bewährt und wird es auch weiterhin tun, denn die Unsicherheiten vielerorts bestehen fort. Das Vertrauen in Gold zeigt sich auch im Kaufverhalten diverser Länder. So hat beispielsweise die polnische Zentralbank ihr Ziel den Goldanteil bei den Währungsreserven auf 20 Prozent zu steigern sogar übertroffen. Der Goldanteil beträgt aktuell 22 Prozent. Damit ist die polnische Zentralbank zwölftgrößter Goldbesitzer laut dem World Gold Council. Auch die chinesische Zentralbank hat im April den sechsten Monat in Folge Gold zugekauft. Anleger, die auf die Werterhaltungsfunktion des Goldes vertrauen und nicht nur auf ein Unternehmen setzen wollen, haben die Möglichkeit über sogenannte Royalty-Gesellschaften an einer Vielzahl von Minenbetreibern und ihrem Fortkommen zu partizipieren. Oft sind die Engagements der Royalty-Unternehmen im dreistelligen Bereich angesiedelt.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ – besitzt Beteiligungen im Gold- und Kupferbereich. 2024 erzielte das Unternehmen Rekordeinnahmen. Die Dividende für das zweite Quartal 2025 wurde im Vergleich zum Vorquartal um 20 Prozent erhöht.

Konkurrent Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – rechnet nach einem Umsatzrekord in 2024 auch für 2025 mit steigenden Einnahmen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

