International Graphite – Weitere hochgradige Graphitfunde in der Zielzone Mason Bay im Graphitprojekt Springdale

8. Juni 2023 / IRW-Press /

ECKDATEN

– Analyseergebnisse aus den nächsten 24 Bohrungen im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation/RC) im Explorationsziel Mason Bay – rund 2 km östlich der bereits definierten Mineralressourcen des Graphitprojekts Springdale.

– Hier die besten Ergebnisse Alle Meterabschnitte und Gesamtgraphitgehalte (TGC) wurden auf 1 Dezimalstelle gerundet.

:

– 11 m mit 11,7 % Gesamtgraphitgehalt (TGC) ab einer Lochtiefe von 57 m, einschließlich 1 m mit 23,0 % TGC ab 63 m Lochtiefe (SGRC0086).

– 9 m mit 5,0 % TGC ab 42 m Lochtiefe, einschließlich 1 m mit 21,3 % TGC ab 43 m Lochtiefe (SGRC0090).

– 24 m mit 7,2 % TGC ab 72 m Lochtiefe (SGRC0093).

– 23 m mit 8,7 % TGC ab 77 m Lochtiefe (SGRC0094).

– 12 m mit 12,6 % TGC ab 41 m Lochtiefe, einschließlich 1 m mit 20,7 % TGC ab 43 m Lochtiefe (SGRC0096).

– 9 m mit 10,3 % TGC ab 43 m Lochtiefe (SGRC0097).

– 6 m mit 20,7 % TGC ab 14 m Lochtiefe, einschließlich 4 m mit 25,9 % TGC ab 15 m Lochtiefe (SGRC0098).

– 11 m mit 18 % TGC ab 28 m Lochtiefe, einschließlich 4 m mit 23,9 % TGC ab 29 m Lochtiefe (SGRC0098).

– 7 m mit 9,4 % TGC ab 12 m Lochtiefe (SGRC0104).

– 18 m mit 6,6 % TGC ab 34 m Lochtiefe (SGRC0106).

– 25 m mit 11,4 % TGC ab 68 m Lochtiefe (SGRC0106).

– Es wurden insgesamt 5.056 Bohrmeter bei Mason Bay absolviert, die Lochtiefe betrug durchschnittlich 84 m.

– Die Ergebnisse aus 39 von 60 RC-Bohrungen bei Mason Bay liegen mittlerweile vor.

– Mason Bay ist die vierte Entdeckung im Graphitprojekt Springdale und eines von sieben vorrangigen Explorationszielen, die im Rahmen der AEM-Messung ermittelt wurden.

– Seit Juni 2022 wurden 20.465 Bohrmeter bei Springdale absolviert, die in Form von 12 Diamantbohrungen und 261 RC-Bohrungen (Ergänzungs- und Explorationslöcher) niedergebracht wurden.

– Die noch ausstehenden Analyseergebnisse aus den Ressourcen- und Explorationsbohrungen werden Mitte Juli erwartet; kurz danach wird dann eine neue Ressourcenschätzung veröffentlicht.

Andrew Worland, Managing Director und CEO von International Graphite, erklärt: Auch von den jüngsten Analyseergebnissen aus Mason Bay sind wir begeistert. Fest steht: Je mehr Bohrungen wir auf Grundlage der Auswertung der AEM-Daten durchführen (siehe Abbildung 2), mit umso mehr Graphitfunden können wir rechnen.

Dies ist unsere vierte Entdeckung bei Springdale. Die noch ausstehenden Analyseergebnisse aus den Ressourcen- und Explorationsbohrungen werden Mitte Juli erwartet; kurz danach wird dann eine neue Ressourcenschätzung veröffentlicht.

Wie im Februar 2023 Siehe ASX-Mitteilung vom 21. Februar 2023

mitgeteilt, haben die Flotationstests mit den Mischproben aus Mason Bay ein hochgradiges Graphitkonzentrat mit einem hervorragenden Gewinnungsgrad ergeben, und die feinkörnige Fraktion eignet sich bestens für die Graphitmikronisierung.

Wir gehen davon aus, dass wir mit den zukünftigen Bohrungen die Ressourcenbasis bei Springdale zusätzlich erweitern können. Bereiche, die in Bezug auf ihre Größe mit dem bereits definierten Mineralressourcengebiet vergleichbar sind, müssen noch untersucht werden.

Die laufenden Explorationsarbeiten bei Springdale machen uns sehr zuversichtlich, dass sich in unseren Liegenschaften Mineralressourcen in ausreichender Menge befinden, um einen langjährigen Bergbaubetrieb zu gewährleisten und unser integriertes Geschäftsmodell einschließlich Förderung und Vermarktung in Westaustralien zu unterstützen.

Die Bohrlochdaten mit den Ergebnissen der Probenanalyse sind in der nachstehenden Tabelle 1 ersichtlich, wichtige Durchschneidungen in Tabelle 2. Die Abbildungen 3-5 zeigen einen Querschnitt der Graphitmineralisierung in den in Abbildung 2 dargestellten Zonen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70887/20230606MasonBay_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: Standort der Projekte von International Graphite

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70887/20230606MasonBay_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Luftgestützte elektromagnetische Vermessung (AEM), die leitfähiges Material in Bezug auf Ressourcenbereiche und neue Ziele des Graphitprojekts Springdale zeigt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70887/20230606MasonBay_DE_PRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Querschnitt 1 mit Darstellung der zahlreichen durchteuften Graphitzonen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70887/20230606MasonBay_DE_PRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Querschnitt 2 mit Darstellung der zahlreichen durchteuften Graphitzonen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70887/20230606MasonBay_DE_PRcom.005.jpeg

Abbildung 5: Querschnitt 3 mit Darstellung der zahlreichen durchteuften Graphitzonen

Tabelle 1: Bohrkragendaten für diese Pressemitteilung im Gebiet Mason Bay (GDA94 MGAz51)

Bohrloch-ID Rechtswert Hochwert RL Neigung Azimut EOH (m) Typ

SGRC0085 260705 6247329 25 -60 90,00 97 RC

SGRC0086 260546 6247329 26 -60 90,00 76 RC

SGRC0087 260626 6247328 26 -60 90,00 115 RC

SGRC0088 260784 6247481 26 -60 90,00 79 RC

SGRC0089 260704 6247481 27 -60 90,00 79 RC

SGRC0090 260626 6247479 27 -60 90,00 85 RC

SGRC0091 260544 6247482 27 -60 90,00 79 RC

SGRC0092 260745 6247256 25 -60 90,00 97 RC

SGRC0093 260666 6247257 25 -60 90,00 103 RC

SGRC0094 260746 6247334 25 -60 90,00 109 RC

SGRC0095 260664 6247332 26 -60 90,00 103 RC

SGRC0096 260584 6247333 26 -60 90,00 79 RC

SGRC0097 260747 6247405 27 -60 90,00 121 RC

SGRC0098 260664 6247406 27 -60 90,00 91 RC

SGRC0099 260586 6247405 27 -60 90,00 73 RC

SGRC0100 260740 6247481 26 -60 90,00 79 RC

SGRC0101 260665 6247482 27 -60 90,00 85 RC

SGRC0102 260585 6247481 27 -60 90,00 73 RC

SGRC0103 260746 6247563 26 -60 90,00 61 RC

SGRC0104 260668 6247565 26 -60 90,00 70 RC

SGRC0105 260624 6246806 24 -60 90,00 76 RC

SGRC0106 260555 6246817 24 -60 90,00 100 RC

SGRC0107 260626 6246327 22 -60 90,00 82 RC

SGRC0108 260545 6246326 22 -60 90,00 70 RC

Tabelle 2: Signifikante Graphitintervalle

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Durchschnittlicher Gehalt Standort

(%TGC)

SGRC0085 34 54 20 5,65 Mason Bay

SGRC0085 58 60 2 1,44 Mason Bay

SGRC0085 65 82 17 6,54 Mason Bay

SGRC0086 23 24 1 1,85 Mason Bay

SGRC0086 57 68 11 11,7 Mason Bay

SGRC0086 includes 63 64 1 23,0 Mason Bay

SGRC0087 16 23 7 6,0 Mason Bay

SGRC0087 43 62 19 8,3 Mason Bay

SGRC0087 65 67 2 1,6 Mason Bay

SGRC0087 69 70 1 1,4 Mason Bay

SGRC0087 73 83 10 4,3 Mason Bay

SGRC0087 85 97 12 8,5 Mason Bay

SGRC0087 101 112 11 4,3 Mason Bay

SGRC0088 14 19 5 1,6 Mason Bay

SGRC0088 42 71 29 5,1 Mason Bay

SGRC0089 5 12 7 4,0 Mason Bay

SGRC0089 18 19 1 1,5 Mason Bay

SGRC0089 42 46 4 6,0 Mason Bay

SGRC0089 51 53 2 1,2 Mason Bay

SGRC0089 55 60 5 5,8 Mason Bay

SGRC0090 6 8 2 1,8 Mason Bay

SGRC0090 42 51 9 5,0 Mason Bay

SGRC0090 includes 43 44 1 21,3 Mason Bay

SGRC0090 56 65 9 1,3 Mason Bay

SGRC0090 68 70 2 7,2 Mason Bay

SGRC0091 7 10 3 11,2 Mason Bay

SGRC0091 13 14 1 1,7 Mason Bay

SGRC0091 19 30 11 1,3 Mason Bay

SGRC0091 37 39 2 2,1 Mason Bay

SGRC0092 54 60 6 6,2 Mason Bay

SGRC0092 65 67 2 1,5 Mason Bay

SGRC0092 77 86 9 4,8 Mason Bay

SGRC0093 67 68 1 1,1 Mason Bay

SGRC0093 72 96 24 7,2 Mason Bay

SGRC0093 99 100 1 1,6 Mason Bay

SGRC0094 26 31 5 8,1 Mason Bay

SGRC0094 46 61 15 3,2 Mason Bay

SGRC0094 66 72 6 5,7 Mason Bay

SGRC0094 77 100 23 8,7 Mason Bay

SGRC0095 12 26 14 3,7 Mason Bay

SGRC0095 28 39 11 3,4 Mason Bay

SGRC0095 74 75 1 1,8 Mason Bay

SGRC0095 77 84 7 7,5 Mason Bay

SGRC0095 90 93 3 2,2 Mason Bay

SGRC0096 41 53 12 12,6 Mason Bay

SGRC0096 includes 43 44 1 20,7 Mason Bay

SGRC0096 64 68 4 6,0 Mason Bay

SGRC0096 71 72 1 5,3 Mason Bay

SGRC0097 2 3 1 1,2 Mason Bay

SGRC0097 10 20 10 5,4 Mason Bay

SGRC0097 43 52 9 10,3 Mason Bay

SGRC0097 55 56 1 1,4 Mason Bay

SGRC0097 62 72 10 2,2 Mason Bay

SGRC0097 84 89 5 4,2 Mason Bay

SGRC0097 92 101 9 5,1 Mason Bay

SGRC0098 14 20 6 20,7 Mason Bay

SGRC0098 includes 15 19 4 25,9 Mason Bay

SGRC0098 28 39 11 18,0 Mason Bay

SGRC0098 includes 29 36 7 23,9 Mason Bay

SGRC0098 64 68 4 8,1 Mason Bay

SGRC0098 78 80 2 3,1 Mason Bay

SGRC0099 1 2 1 2,8 Mason Bay

SGRC0099 42 44 2 3,5 Mason Bay

SGRC0100 9 25 16 5,9 Mason Bay

SGRC0101 6 11 5 4,2 Mason Bay

SGRC0101 13 14 1 1,9 Mason Bay

SGRC0101 42 43 1 9,3 Mason Bay

SGRC0101 46 47 1 1,1 Mason Bay

SGRC0101 49 54 5 1,8 Mason Bay

SGRC0101 57 63 6 6,8 Mason Bay

SGRC0102 10 14 4 5,5 Mason Bay

SGRC0103 17 23 6 3,1 Mason Bay

SGRC0103 25 26 1 1,7 Mason Bay

SGRC0104 12 19 7 9,4 Mason Bay

SGRC0104 22 24 2 1,9 Mason Bay

SGRC0106 34 52 18 6,6 Mason Bay

SGRC0106 68 93 25 11,4 Mason Bay

SGRC0108 28 29 1 1,5 Mason Bay

Hinweis: Abschnittsmächtigkeiten verstehen sich im Bohrloch und sind mit einem internen Abfallwert von mindestens 1 Meter mit einem Cut-off-Gehalt von 1% TGC berechnet. Einschließlich Abschnittsmächtigkeiten, die sich im Bohrloch verstehen und mit einem internen Abfallwert von mindestens 1 Meter mit einem Cut-off-Gehalt von 20% TGC berechnet wurden.

Tabelle 3: Zusammenfassung der bestehenden Mineralressourcenschätzung des Graphitprojekts Springdale (JORC 2012)

Bereich Tonnen (Mt) Dichte (tm3) Graphit (TGC%) Klassifizierung

Hochgradig 2,6 2,1 17,5 Vermutet

Niedriggradig 13,0 2,2 3,7 Vermutet

Gesamt 15,6 2,2 6,0 Vermutet

Diese Pressemitteilung wurde vom Board von International Graphite Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Andrew Worland

Managing Director & CEO

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse oder Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren Sparks geprüft wurden. Herr Sparks ist der leitende Berater und Vollzeitmitarbeiter von OMNI GeoX Pty Ltd. Er ist Mitglied des Australischen Instituts für Geowissenschaftler („AIG“). Herr Sparks verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant sind, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ (JORC-Code) zu qualifizieren. Herr Sparks erklärt sich mit der Veröffentlichung der Informationen in dieser Mitteilung in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, einverstanden.

Die sachkundige Person bestätigt, dass ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Veröffentlichung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass im Falle von Schätzungen von Mineralressourcen alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der entsprechenden Veröffentlichung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, wurden gegenüber der ursprünglichen Veröffentlichung nicht wesentlich geändert.

Die Informationen in diesem Dokument, die sich auf die von Battery Limits Pty Ltd (BL) durchgeführten metallurgischen Tests beziehen, beruhen auf Informationen und Unterlagen, die von Herrn David Pass, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), geprüft wurden, und geben diese korrekt wieder. Herr Pass ist ein Vollzeitangestellter von BL, der von International Graphite Ltd. beauftragt wurde, metallurgische Beratungsleistungen zu erbringen. Herr Pass hat die Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieses Dokument in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, genehmigt und zugestimmt.

Über International Graphite

International Graphite ist ein aufstrebender Lieferant von verarbeiteten Graphitprodukten, einschließlich Batterieanodenmaterial, für die globalen Märkte für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energie. Das Unternehmen entwickelt eine souveräne australische Mine-to-Market-Fähigkeit mit integrierten Betrieben, die zur Gänze in Western Australia angesiedelt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem zukünftigen Abbau und der Produktion von Graphitkonzentraten vom zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Springdale und der nachgelagerten Verarbeitung im kommerziellen Maßstab in Collie auf dem Ruf Australiens für technische Exzellenz und herausragende ESG-Leistungen aufzubauen. International Graphite notiert an der ASX (ASX: IG6) sowie an der Börse Frankfurt (FWB: H99, WKN: A3DJY5) und ist ein Mitglied der European Battery Alliance (EBA250) sowie der European Raw Minerals Alliance (ERMA).

