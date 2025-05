Integral Metals berichtet von Monazit-dominanter REE-Mineralisierung in Woods Creek

Detaillierte Analyse bestätigt in Monazit gelagerte REEs und Niob-Mineralisierung

Calgary, Alberta, 6. Mai 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich, die Ergebnisse einer detaillierten mineralogischen Analyse mit Hilfe der quantitativen Materialauswertung durch Scannen (Quantitative Evaluation of Materials by Scanning, QEMSCAN) aus dem Feldprogramm 2024 auf seinem Projekt Woods Creek in Montana (siehe Pressemeldung vom 3. Februar 2025) zu berichten. Die Erkenntnisse deuten auf die Einlagerung Seltener Erden (REEs) hauptsächlich in Monazit und Allanit, mit weiterer potenzieller Anreicherung in Kolumbit und Ilmenorutil, hin. Diese Ergebnisse unterstützen weitere Explorationsarbeiten mit dem Ziel, ein äußerst aussichtsreiches Karbonatitsystem mit Potenzial für REEs- und Niobmineralisierungen sowie ersten Anzeichen für Galliumvorkommen zu identifizieren.

Im Rahmen des Erkundungsprogramms 2024 des Unternehmens führte ein Team aus zwei Geologen dreitägige Feldarbeiten mit dem Schwerpunkt auf der Kartierung und Beprobung exponierter Karbonatit-Gänge im Konzessionsgebiet Woods Creek aus. Das Team nahm mehr als 60 Gesteinsproben, wobei ungefähr 20 Proben auf sichtbare Gänge und verbundenes Muttergestein ausgerichtet waren. Die Proben wurden zur geochemischen Analyse für die Auswertung der Konzentration Seltener Erden (REEs) gesandt (siehe Pressemeldung vom 3. März 2025). Drei Proben (CK-07, CK-12 und CK-21a) mit erhöhten Oxiden der Seltenen Erden (TREOs) wurden für die mineralogische Bestimmung mit Hilfe der QEMSCAN-Analyse durch ALS Laboratory ausgewählt. Die Analyse diente der Bestimmung spezifischer Mineralphasen, die REEs und verbundene kritische Elemente wie Niob und Titan enthalten.

Die QEMSCAN-Analyse dreier repräsentativer Karbonatit-Proben aus dem Erkundungsprogramm 2024 des Unternehmens bestätigt Monazit als dominantes Muttergestein für Cerium, Lanthan, Neodym, Praseodym, die vier für Technologien sauberer Energie kritischen leichten Seltene Erden (LREEs). In Probe CK-21a stellt Monazit 85 % von Neodym, 83,7 % von Praseodym und ähnliche Anteile an Cerium und Lanthan dar, was auf eine für die Förderung von REEs geeignete Mineralstruktur hinweist. Neben der REEs-Mineralogie bestätigen die QEMSCAN-Ergebnisse auch die Einlagerung von Niob in Kolumbit, vor allem in CK-12, wo Kolumbit 99 % des gesamten Niob-Gehalts ausmacht. Ilmenorutil ist ebenfalls als sekundäre Muttergesteinsphase für Niob und Titan vorhanden. Diese mineralogischen Verbindungen stimmen mit anderen REEs-Nb-haltigen Karbonatit-Systemen überein und unterstützen weitere Explorationsarbeiten zur Identifizierung des Potenzials für kritische Metalle im Projekt Woods Creek. Diese mineralogischen Arbeiten bauen auf früher veröffentlichten Analysedaten auf, die Konzentrationen von Oxiden der Seltenen Erden (TREOs) von mehr als 7 % in Probe CK-21a identifizierten.

Die Ergebnisse der mineralogischen Arbeiten sind vielversprechend und deuten auf das Potenzial eines angereicherten REE-Systems hin, das in Monazit verankert und von wichtigen anderen Phasen wie Kolumbit und Apatit unterstützt wird, erläuterte Paul Sparkes, CEO von Integral.

Eine zweite Charge von 40 Proben wird derzeit analysiert. In den nächsten Arbeitsphasen wird Integral die Proben auf verwittertes und alteriertes Gestein im weiteren Konzessionsgebiet ausweiten, um das vollständige Ausmaß der REEs und Gallium-Anreicherung zu bestimmen.

Qualifizierte Sachverständige

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Beschreibung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the KAP Property Mackenzie Mountains Northwest Territories Canada vom 9. August 2024, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

