Innocan Pharma meldet vielversprechende Ergebnisse der Wirksamkeitsprüfung seiner Haarpflegecreme

– Bei der Wirksamkeitsstudie zur Haarpflegecreme von Innocan wurde über einen Zeitraum von 14 Tagen ein verbessertes Haarwachstum bei männlichen und weiblichen Teilnehmern beobachtet.

– 91 % der Teilnehmer meldeten stärkeres Haar und 100 % der Teilnehmer geringeren Haarausfall. Die Studie ergab signifikant verbessertes Haarwachstum.

– Durch diese vielversprechenden Ergebnisse erweitert sich das rasch wachsende Portfolio von Innocan mit Indikationsangeboten; ferner stärkt dies das Engagement des Unternehmens hinsichtlich der Diversifizierung und erweitert sein Produktangebot wirkungsvoller Wellness-Lösungen.

Herzliya, Israel, und Calgary, Alberta (5. September 2023) / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan), ein Pharma-Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Wellness-Produkte konzentriert, gab heute die erfolgreichen Ergebnisse einer kontrollierten Wirksamkeitsprüfung (die Studie) für seine Haarpflegecreme (das Produkt) bekannt.

Die Ergebnisse der Studie bestätigen die Wirksamkeit des Produkts von Innocan, welches mit Cannabinoiden, Peptiden und weiteren natürlichen Inhaltsstoffen angereichert ist. Die Ergebnisse der Studie veranschaulichen, dass das Produkt das Haarwachstum verbessert und somit die Haardichte und Haarfülle verbessert.

Wir sind außerordentlich erfreut über die Ergebnisse dieser Studie und die offensichtlichen Vorteile unserer Haarpflegecreme für die Teilnehmer, erklärte Iris Bincovich, CEO von Innocan. Wir setzen uns nach wie vor dafür ein, innovative Produkte zu entwickeln, die das Leben der Menschen wirklich verändern, und diese Leistung ist ein Beweis für unser Engagement.

Die 120-tägige Studie umfasste eine vielfältige Gruppe männlicher und weiblicher Freiwilliger mit nicht saisonalem Haarausfall. Die hauptsächliche Referenzgröße der Studie – statistisch signifikante Zunahme des Haarwachstums – wurde bereits nach 14-tägiger Anwendung beobachtet, wobei während der gesamten Studie eindeutig eine Zunahme der Haarlänge von 22,5 % beobachtet werden konnte.

Haarlänge nach 14 Tagen % Zunahme der Haarlänge nach 14 Tagen bei

Anwendung des

Produkts

Ohne Produkt 3,82 mm 22,5 %

Mit Produkt 4,68 mm

Außerdem berichteten 91 % der Freiwilligen, ihr Haar sei stärker; 100 % waren zufrieden mit der Minderung ihres Haarausfalls, 87 % erklärten, ihr Haar sei dichter und fülliger, als ob sie mehr Haar hätten; und 100 % der Freiwilligen gaben an, sie würden die Anwendung des Produkts weiterempfehlen. Messbereich für Haarlänge vor (A) und 14 Tage nach Anwendung des Produkts (B)

Die einzigartige Mischung von Innocan aus Cannabinoiden und anderen natürlichen Inhaltsstoffen bietet eine gesunde Lösung für Menschen, die an Haarausfall leiden, und zielt nicht allein auf Vermeidung des Haarausfalls, sondern auf neues Wachstum von vollerem, dichteren Haar.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Tech-Unternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung mit der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie- und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die das Potenzial hat, eine hochgradig synergistische Wirkung von regenerierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften zu entfalten, die auf das zentrale Nervensystem (ZNS) wirken. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. innocanpharma.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1-516-210-4025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

