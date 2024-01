Industriemetalle hin- und hergerissen

Auf etwas längere Frist gesehen, sollte es den Industriemetallen wie etwa Kupfer nicht schlecht gehen.

Auch wenn es mit den Konjunkturerwartungen in den nächsten Monaten nicht zum Besten stehen sollte, so wird das erwartete Zinssenkungsgeschehen nicht nur den Edelmetallen, sondern auch den Industriemetallen guttun. Sowohl China als auch der Westen tun sich konjunkturmäßig noch etwas schwer. Allerdings zogen die Kupfererz-Importe Chinas im Dezember an. Auf der Angebotsseite sind Kürzungen zu erwarten.

So wurde beispielsweise die Produktion in der Kupfermine Cobre Panamá durch First Quantum Minerals eingestellt. In Chile verzögern sich einige Kupferminenprojekte und allgemein fallen die Erzgehalte. Auch steigen die Anforderungen an Umweltstandards, was ebenfalls zu Verzögerungen führt und auch zu höheren Produktionskosten. Anglo American plant die Kupferproduktion im laufenden und im nächsten Jahr herabzusetzen, um Kosten zu verringern. So prognostizieren manche Branchenkenner ein Kupferdefizit, das den Kupferpreis antreiben wird.

Kommt es zu den Zinssenkungen seitens der Fed, dann sollte dies die Wirtschaft ankurbeln und damit die Nachfrage nach Industriemetallen und den Kupferbedarf. Im Übrigen ist es die Energiewende, die in zunehmenden Maße Kupfer verschlingt.

Investoren, die auf Kupfer (und Gold) setzen möchten, sollten sich Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – anschauen. Dessen äußerst aussichtsreiches The Lost Cities Projekt in den Anden in Ecuador enthält Kupfer und Gold.

Dass Minenunternehmen Finanzierungen brauchen, ist klar. Da kommen Finanzierungsunternehmen wie Queen’s Road Capital Investment – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/queens-road-capital-investment-ltd/ – ins Spiel, denn die Gesellschaft versorgt Minenbetriebe mit Kapital. Auch das ist eine Anlagemöglichkeit im Bergbaubereich. Mit Wandelschuldverschreibungen verdient das Unternehmen. Dabei achtet sie besonders bei Minenbetrieben darauf, dass sie entweder Produzenten sind oder sich kurz vor der Produktionsaufnahme befinden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Queen’s Road Capital Investment (-https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/queens-road-capital-investment-ltd/ -) und von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

